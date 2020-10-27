Рамзан Кадыров пообещал наказать Эммануэля М... Даст по ушам, отшлепает?

14:47 27.10.2020

Кадыров пообещал Макрону последствия за его отношение к мусульманам



Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с его заявлением о "свободе слова". Чеченский лидер указал на то, что власти Франции поддерживают публикации карикатур на Пророка Мухаммеда. Также Макрон заявил, что изменит эту религию и создаст во Франции "просвещенный ислам".



"Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, президент Франции сейчас сам становится похож на террориста.



Чеченский глава подчеркнул, что поддерживая провокации, Макрон "завуалированно призывает мусульман совершать преступления". Кадыров указал на то, что пророк Мухаммед является "примером для всех мусульман мира". Почти два миллиарда человек - "последователи его сунны".



Религию Кадыров назвал самым важным в жизни мусульманина. По его словам, "никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме".



"Мусульмане этого не простят", - предупредил чеченский лидер.



По словам Кадырова, Макрон не имеет смелости признать, что именно "насмешки над верой и пародии на нее" стали причиной жестокого убийства преподавателя в пригороде Парижа. Глава Чечни указал на то, что этот человек вызывающе провоцировал учащихся, не считаясь с их возмущениями и "просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков".



"В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал - сделали террористом", - напомнил Кадыров.



Однако сам Макрон, как написал чеченский лидер, "в сто крат хуже" террориста. По его словам, президент Франции подталкивает к терроризму людей и не оставляет им выбора.



В итоге он отметил, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя ророка Мухаммеда. "В этом можете даже не сомневаться!", - добавил Кадыров.



Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон является "террористом номер один в мире", так как в его стране снова разместили карикатуры на пророка Мухаммеда.



Перед этим сообщалось, что после убийства школьного учителя под Парижем карикатуры на пророка спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье.