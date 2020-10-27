 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.10.2020
15:51  Не будьте терпилами. Как бороться с когнитивным диссонансом, - М.Хазин
15:50  10 правозащитных контор требуют от Аркадага отпустить юриста Аллабердыева
15:49  Анатомия уральского ваххабизма
14:47  Рамзан Кадыров пообещал наказать Эммануэля М... Даст по ушам, отшлепает?
14:20  Экс-глава немецкой разведки Герхард Шиндлер: Китай близок к мировому господству
11:33  Экс-глава КырСовБеза обвинил Власти (Жапарова) в прямом сговоре и "шоу" с ОПГ (Кольбаевым)
11:27  Муфтий Чечни проклял "врага человечества", "террориста №1 в мире" дурочка Макрона

11:08  Главком армии Арцаха-НКР генерал Арутюнян выбыл из строя по ранению. Его сменил генерал Арзуманян
10:21  Не поймана, не... Сестра кырпреза Жапарова отрицает участие в бакиевских аферах с банком "Иссык-Куль"
10:05  Американская аномалия. Самые грязные в истории США выборы состоятся 3 ноября 2020 года, - В.Прохватилов
10:04  Выборы-2020 – Америка превращается в страну лагерей выживания, - В.Катасонов
09:47  Бишкек. Депутаты горкенеша избрали альтернативного мэра Ырысалиева, вокруг мэрии собираются очередные недовольные басмачи
09:33  Доктор Клизьма и Пипеточки. Что представляет собой нынешнее новое руководство КазМинздрава? - Д.Ашимбаев
09:30  Балбак, просто Балбак... Другой "бугу-олень" Тулобаев стал новым (четвертым за неделю) мэром Бишкека
09:14  Тюпский кыргыз племени бугу, замполит связист Рыскелди Мусаев назначен секретарем Совета безопасности Киргизии
09:08  Торговые войны продолжатся без судей. США оставили ВТО без новых арбитров и оспорили решение в пользу Китая, - "Къ"
07:14  Против Эрдогана собирают мощную коалицию, - Геворг Мирзаян
00:26  В новом пятилетнем плане Китай попрощается с командной экономикой, - В.Скосырев
00:08  Надо чтоб "русские чувствовали себя вовлеченными в управление и регионами Казахстана, и в управление государством", - росМИД Лавров
00:04  На горе Карабаху: как Баку и Ереван соблюдают перемирие
00:02  Как турецкие БЛА Bayraktar стали символом современных гибридных войн
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рамзан Кадыров пообещал наказать Эммануэля М... Даст по ушам, отшлепает?
14:47 27.10.2020

Кадыров пообещал Макрону последствия за его отношение к мусульманам

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с его заявлением о "свободе слова". Чеченский лидер указал на то, что власти Франции поддерживают публикации карикатур на Пророка Мухаммеда. Также Макрон заявил, что изменит эту религию и создаст во Франции "просвещенный ислам".

"Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, президент Франции сейчас сам становится похож на террориста.

Чеченский глава подчеркнул, что поддерживая провокации, Макрон "завуалированно призывает мусульман совершать преступления". Кадыров указал на то, что пророк Мухаммед является "примером для всех мусульман мира". Почти два миллиарда человек - "последователи его сунны".

Религию Кадыров назвал самым важным в жизни мусульманина. По его словам, "никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме".

"Мусульмане этого не простят", - предупредил чеченский лидер.

По словам Кадырова, Макрон не имеет смелости признать, что именно "насмешки над верой и пародии на нее" стали причиной жестокого убийства преподавателя в пригороде Парижа. Глава Чечни указал на то, что этот человек вызывающе провоцировал учащихся, не считаясь с их возмущениями и "просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков".

"В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал - сделали террористом", - напомнил Кадыров.

Однако сам Макрон, как написал чеченский лидер, "в сто крат хуже" террориста. По его словам, президент Франции подталкивает к терроризму людей и не оставляет им выбора.

В итоге он отметил, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя ророка Мухаммеда. "В этом можете даже не сомневаться!", - добавил Кадыров.

Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон является "террористом номер один в мире", так как в его стране снова разместили карикатуры на пророка Мухаммеда.

Перед этим сообщалось, что после убийства школьного учителя под Парижем карикатуры на пророка спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье.

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603799220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Республиканский бюджет на три года поступил в Сенат
- В Мажилисе новый Руководитель Аппарата
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял министра обороны Турции Х. Акара
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по недопущению распространения COVID-19
- Что представляет собой нынешнее новое руководство Минздрава?
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2020 года №690
- Коммунисты идут на выборы
- Кадровые перестановки
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  