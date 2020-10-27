10 правозащитных контор требуют от Аркадага отпустить юриста Аллабердыева

15:50 27.10.2020

10 правозащитных организаций требуют освобождения осужденного Пигамбергельды Аллабердыева



10 правозащитных организаций:



Human Rights Watch,

Правозащитный центр "Мемориал",

Норвежский Хельсинкский комитет,

Crude Accountability,

Болгарский Хельсинкский комитет,

Центр развития демократии и прав человека,

Freedom Files,

Туркменистан Хельсинский фонд по правам человека,

Туркменская инициатива по правам человека,

Демократический гражданский союз Туркменистана



призвали власти Туркменистана немедленно освободить приговоренного 29 сентября 2020 года судом города Балканабада (бывш. Небит-Даг) в ходе закрытого процесса к 6 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в хулиганстве (статья 279 Уголовного кодекса Туркменистана) и умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести (статья 108 УК Туркменистана) 48-летнего юриста управления "Небитдагнефть" Пигамбергельды Аллабердыева, предположительно подозреваемого в инакомыслии и связям с зарубежной оппозицией, сообщается в пресс-релизе Human Rights Watch.



Арест Аллабердыева происходил на фоне растущей социальной напряженности в Туркменистане и беспрецедентных протестов туркменских граждан, проживающих за рубежом, подчеркивают правозащитники.



"Преследуя Аллабердыева за предполагаемые связи с движением туркменских активистов за рубежом и преследуя его по ложным обвинениям, туркменское правительство демонстрирует свое полное неуважение к основным правам и свободам, - заявила Таджигуль Бегмедова, директор Туркменского Хельсинкского фонда по правам человека. - Международные партнеры Туркменистана должны напомнить властям об их связывающих международных обязательствах и дать четкий сигнал о том, что продолжение репрессий приведет к серьезным последствиям".



Туркменские власти не терпят инакомыслия и подвергают подозреваемых в нелояльности слежке, произвольным арестам и тюремному заключению по сфабрикованным обвинениям после несправедливых судебных процессов. Серьезную озабоченность вызывают пытки и содержание под стражей без связи с внешним миром. Десятки людей остаются жертвами насильственных исчезновений, отмечают правозащитники.



"Судебный процесс и обвинения против Аллабердыева, а также сопутствующие обстоятельства явно указывают на то, что дело носит политический характер, - сказала Рейчел Денбер, заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. - Власти должны немедленно освободить его и отменить приговор".



Правозащитники также призвали международных партнеров Туркменистана, в первую очередь, США, Европейский союз (ЕС) и государства-члены ЕС, оказать давление на Туркменистан с тем, чтобы добиться освобождения Аллабердыева и снятия с него несправедливого обвинения, а также потребовать от туркменских властей прекратить преследование и запугивания граждан за их мирную активность и стремление к свободному выражению мнений как внутри страны, так и за рубежом.