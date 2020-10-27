Не будьте терпилами. Как бороться с когнитивным диссонансом, - М.Хазин

15:51 27.10.2020 Не будьте терпилами



МИХАИЛ ХАЗИН



Мы живем в удивительное время, когда все стремительно меняется. И, более того, мы живем в то время, в котором практически не осталось информации. Все, что мы видим и слышим в телевизоре, радио, интернете – это фальшивки, которые либо специально созданы для оболванивания слушателей, либо которые говорят люди, у которых в головах уже создана фальшивая картина мира



Я, например, не просто так не комментировал ситуацию в Сирии или в Азербайджане. Ну нет у меня информации на эту тему – что я могу сказать осмысленного? Нет, бывают ситуации, о которых я сказать могу. Например, я с самого начала подозревал, что российский самолет сбили не по приказу Эрдогана. Просто потому, что он не может сегодня (и, скорее всего, на протяжении еще многих десятилетий) позволить себе разорвать экономическое сотрудничество Турции и России. Я это много раз объяснял, повторять не буду, но с этой точки зрения (абсолютно объективного анализа) атаку на Россию могли организовать только те, кто хочет Эрдогана скинуть.



Отметим, что этот анализ ничего не говорит о сложных внутренних конструкциях Эрдогана, о том, кто и как управляет его политикой извне (кто сказал Британия?), или о том, что многие из его действий очень опасны для России. Приведу еще один пример. Азербайджан. Я далек от мысли, что Баку собирается воевать с Ереваном, пока, во всяком случае, речь идет исключительно о внутренних проблемах одной страны. Но есть серьезные вопросы, которые Азербайджан публично не обсуждает, что создает для него серьезные проблемы. Главная из них – роль Турции. Она, безусловно, есть, как и стоящая за ней проблема взаимодействия суннитской (то есть, протурецкой) общины с шиитской. Но – поскольку Баку на эту тему молчит, то про нее говорят другие. Точнее, рассказывают байки.



Которые я тоже комментировать не буду, поскольку, с одной стороны, не являюсь специалистом, а с другой… А с другой я понимаю, какие проблемы есть у Турции. Ну, например, турецкая лира в последнее время девальвировала в 7 раз… Не на 30%, как рубль, а в семь раз… И как в такой ситуации оценивать "хотелки" Эрдогана, его покровителей за пределами Турции, ну, и так далее. У покровителей, к слову, свои проблемы.



Я не зря говорил о том, что сегодня есть четыре политических лидера в мире: Трамп, Путин, Си и Моди. Потому что они (при прочих равных условиях) в состоянии обеспечить более или менее устойчивый порядок на своих территориях (что будет в США в случае ухода Трампа – тема отдельная). Все остальные – точно не могут. Они пытаются раскачивать ситуацию в разных регионах, и с целью отвлечения внимания от своих проблем, и с целью получения тех или иных доходов, сейчас или в будущем, Они контролировать ситуацию не смогут. Они уже сейчас не очень могут, а по мере обвала финансовых рынков это станет жуткой проблемой. И – как в такой ситуации описывать картину мира?



Желающие могут почитать мнения о ситуации в Закавказье – она меняется от картины распада Турции и создания "Великой" Армении по Севрскому договору, до воссоздания Османской империи – но только без анализа объективных оснований. То есть начинаются обсуждения как будет плохо (или хорошо) после реализации такого-то сценария… Но откуда он возьмется (нет, никто не сомневается, что желающие его реализовать есть, вопрос только, какие есть для этого основания) никто почему-то не говорит… И последнее понятно: для того, чтобы говорить об объективных основаниях, нужно иметь объективную информацию, а ее взять неоткуда. И даже у тех, кто, "в игре", тоже нет, поскольку любой человек, который "в игре" неминуемо делает субъективные оценки и склонен переоценивать одну сторону и недооценивать другую.



Я описываю глобальные тенденции в мире с 2000 года (когда, в мае, появился первый публичный текст на эту тему) и всегда говорю, что это именно тенденции, причем определяемые, в основном, по одному направлению, экономическому. Да, они медленно, но верно реализуются. Это понятно – вода камень точит. К слову, замедление сроков, по сравнению с первыми прогнозами, связано не только с тем, что в начале своей деятельности я несколько утрировал ситуацию, для привлечения к ней внимания. Но и с тем, что очень многим силам в мире описанные тенденции не нравятся и они им активно сопротивляются. В результате, процессы замедляются, хотя и потенциальный масштаб их растет. Со всеми вытекающими.



Это очень большая современная проблема. Человек думает привычными штампами, которые сформированы много лет назад. Подчас – в советское время. И когда реальная ситуация этим штампам (например, либеральным) не соответствует, начинается серьезный когнитивный диссонанс, который проявляется либо в том, что человек уходит "в несознанку" и вообще закрывает для себя определенные темы, либо же начинает нести полную пургу. В том числе – о величии тех или иных "тайных сил", которые поддерживают именно ту картину мира, которая ему комфортна. Подчас, получается очень смешно. И грустно – поскольку опровергнуть наличие "тайных сил" совершенно невозможно.



Мы сегодня живем именно в то время, когда такой когнитивный диссонанс сопровождает практически каждого человека. И как с ним бороться – индивидуальное дело каждого. Если говорить об экономике – я пытаюсь дать более или менее объективную картину мира, кто-то слушает тех, кто понимает, что происходит (именно по этой причине я внимательно слушаю Путина, и, скажем, Сечина), кто-то – пытается сам сконструировать картину мира, на основании собственного опыта. К слову – и опыт может быть специфическим, и Путин с Сечиным могут приукрасить действительность (или что-то скрыть) – но так на то и логика, и склонность к системному анализу, и тот самый личный опыт. Которые, безусловно, нужно активно развивать.



И нужно отдавать себе отчет: чем более человек склонен уклоняться от такого анализа – тем выше его, выражаясь языком криминалистики "виктимность". Или, иначе, тем выше вероятность того, что кто-то его будет использовать в своих интересах. В некотором смысле, сейчас нас сносит буря кризиса и мы возвращаемся в доисторическую эпоху, в которой успех каждого индивида зависит от его готовности драться. Но поскольку мы люди, то в состоянии разобраться, с кем драться, как и зачем. И если кто-то добровольно от такого анализа отказывается, то он может даже не понять, в какой момент на него нападут и отберут все, что он накопил и, возможно, даже то, что он, теоретически, сможет накопить в будущем.



Ну, вспомните научных сотрудников 80-х, которым задурили голову, что Советская власть их обманула, и которые в результате снесли эту самую власть… Вместе с той нишей, в которой они существовали. Ну, в результате, малая часть сбежала на Запад (я склонен считать, что именно для этого вся операция и была придумана), но многие из них счастливы? И, даже, поставлю вопрос жестче: ваши дети будут жить лучше, чем вы в СССР? И если нет (а для большинства – точно нет), то вы оказались, выражаясь грубым, но честным языком, терпилами.



Собственно, на этом можно и заканчивать… Весь текст можно повторить одной фразой: не будьте терпилами. Но ведь так большинство не поймет, приходится расшифровывать. Мое дело – предупредить, а дальше, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Источник - Хазин

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