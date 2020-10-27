|Улука Кочкорова выгнали из министров собеса и труда Киргизии
19:36 27.10.2020
Айгуль КУВАТОВА
Улукбек Кочкоров подал в отставку с должности главы Минсоцтруда
Улукбек Кочкоров освобожден от должности министра труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сообщается, что исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал указ об отставке Улукбека Кочкорова.
Уточняется, что он освобожден от занимаемой должности министра труда и социального развития согласно поданному заявлению.