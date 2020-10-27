Улука Кочкорова выгнали из министров собеса и труда Киргизии

19:36 27.10.2020

Айгуль КУВАТОВА

Улукбек Кочкоров подал в отставку с должности главы Минсоцтруда



Улукбек Кочкоров освобожден от должности министра труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Сообщается, что исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал указ об отставке Улукбека Кочкорова.



Уточняется, что он освобожден от занимаемой должности министра труда и социального развития согласно поданному заявлению.