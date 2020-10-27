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В.Жириновский - Казахстану пора обратно в состав России
00:00 28.10.2020

Жириновский хотел бы, чтобы в честь него назвали улицу в Алматы
Он уроженец Казахстана.

Российский политик Владимир Жириновский хотел бы, чтобы в Алматы в честь него переименовали улицу Масанчи, передает zakon.kz.

Для меня Алма-Ата навсегда родной город, поскольку я и родился там, и прожил лучшие школьные годы. Я родился 25 апреля 1946-го года и уехал из Казахстана 3 июля 1964 года. Мой дом стоит еще – Масанчи 79. Когда-то эта улица называлась Дунганская и номера были другие - 67, квартира 3. Я бы хотел, чтобы эту улицу переименовали. Дали ей мое имя. И может и школа могла бы носить мое имя. Поскольку я самый известный в мире политик от России. Ну и от Казахстана это может быть. Поскольку я родом оттуда, - сказал Жириновский в интервью YouTube-каналу журналиста Нартая Аралбайулы.

Владимир Жириновский уроженец Казахстана, сейчас он лидер российской партии ЛДПР.

Источник - Zakon.kz
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