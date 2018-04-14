Жэньминь жибао: насколько опасны военные биологические лаборатории США по всему миру?

00:09 28.10.2020

Несколько десятилетий военные США применяли химическое оружие, заражая земли коренных народов и акваторию Тихого океана. Об этом впервые стало известно благодаря книге британского журналиста Джона Митчелла. Теперь Америка пытается скрыть правду с помощью лжи и дезинформации, пишет "Жэньминь жибао".

Жэньминь жибао (Китай): насколько опасны военные биологические лаборатории США по всему миру?



Недавно британский журналист Джон Митчелл опубликовал новую книгу "Отравление Тихого океана" (Poisoning the Pacific), которая привлекла широкое внимание международного сообщества. Лаборатории биохимического оружия, основанные американскими военными в Тихом океане и других регионах, также попали в поле зрения общественности.



На фоне раскрытия такой скандальной информации Соединенные Штаты сохраняют молчание и даже пытаются скрыть правду и атакуют СМИ. Такие действия, естественно, вызвали недовольство и озабоченность международного сообщества.



Насколько опасны зарубежные военные лаборатории США?



Согласно сообщениям, в основе новой книги Митчелла лежит документ американского правительства в более чем 12 тысяч страниц, а также результаты бесед с местными жителями, ветеранами вооруженных сил и исследователями. В этой книге впервые раскрывается факт о том, что военные США применяли химическое оружие, а именно радиоактивные материалы, нервно-паралитические вещества и отравляющий препарат Orange на протяжении нескольких десятилетий. Они не только загрязняют окружающую среду Тихого океана, но и создают серьезную угрозу для безопасности жизни местного населения. В связи с этим доцент Американского университета Дэвид Вайн (DavidVine) высказал следующее мнение: "Новая книга Митчелла представляет собой обзор военной деятельности США в Восточной Азии и внешних территориях, а также всестороннее и беспрецедентное раскрытие действий США по разрушению человечества и окружающей среды в течение последнего столетия".



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Кроме этого, в книге "Отравление Тихого океана" также написано, что после окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки предприняли многочисленные меры для проведения испытаний биохимического оружия в разных точках мира. В Японии США предоставили иммунитет японским военным ученым в обмен на данные биохимических испытаний, проводимых в Китае. Кроме этого, Соединенные Штаты хранят большое количество ядерного оружия и химических боеприпасов на японском острове Окинава.



На Маршалловых островах США хранят более 70 тысяч кубометров радиоактивных отходов, включая плутоний-239 и зараженную землю из американского штата Невада. На островах Гуам, Сайпан и атолле Джонстон, которые находятся под юрисдикцией США, ситуация еще более сложная, эти острова в свое время были заводами по конечной переработке большого количества химического оружия.



Мир требует объяснения от США



Такие "преступные" действия США вызвали недовольство и сопротивление местных жителей.



Кроме этого, международное сообщество также обозначило свою позицию. Представитель Министерства иностранных дел Китая, отвечая на вопрос о раскрытых в книге проблемах, отметил, что просторный Тихий океан не должен быть полигоном для проведения испытаний отравляющих веществ и мусора, США необходимо дать миру рациональное объяснение.



Российские экологические эксперты отметили, что действия американских военных крайне безответственны, следует строго контролировать количество их лабораторий и сокращать число военных баз. В разных странах мира в адрес США звучат требования о закрытии лабораторий, немало экспертов в области экологии и организации по правам человека резко критикуют Вашингтон.



Американская сторона по-прежнему пытается скрыть правду



Митчелл заявил, что, когда он писал книгу "Отравление Тихого океана", власти США пытались скрыть правду с помощью лжи, дезинформации и угроз в его адрес, а отдел уголовных расследований морской пехоты США и вовсе проводил тщательный контроль над Митчеллом. Автор приложил огромные усилия для завершения своей работы в условиях сильного давления.



Соединенные Штаты, будучи страной, обладающей запасами химического оружия, неоднократно откладывали уничтожение химического оружия, пассивно выполняя свои обязательства. США - самое большое препятствие к "миру без химического оружия".