Анкара ищет (и находит в Нур-Султане?) союзников в карабахской войне, - В.Панфилова

00:37 28.10.2020

Казахстан присматривается к турецким беспилотникам

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.10.2020



Визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Казахстан должен придать новый импульс взаимодействию двух стран в военной и военно-технической сфере. На переговорах в Нур-Султане с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и главой Минобороны Нурланом Ермекбаевым были обсуждены вопросы региональной безопасности. Турецкий генерал прибыл в одну из стран ОДБК во время войны в Нагорном Карабахе для выяснения позиции Нур-Султана в этом вопросе.

Это был первый приезд министра обороны Турции Хулуси Акара в Нур-Султан. Его встретили со всеми почестями – красной дорожкой, караулом, выстроившимся в ряд генералитетом. Хулуси Акар растрогался и назвал Казахстан "братской страной". "Для нас очень важно быть на этой земле, ведь у нас общая история. Мы следим за мероприятиями, событиями, которые происходят в Казахстане.



Общая история и общая культура для нас крайне важны. Особенно хочу подчеркнуть дружественные отношения глав наших государств. Это упрощает нашу работу", – отметил Хулуси Акар.



Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на встрече с турецким генералом отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами. За годы независимости Турция инвестировала в Казахстан более 3,7 млрд долл. и входит в первую десятку стран – торговых партнеров Нур-Султана. Товарооборот между странами по итогам 2019 года превысил 3 млрд долл. В казахстанском обществе все чаще обсуждается вопрос более тесного сотрудничества и даже чуть ли не объединения с Турцией.



По итогам переговоров в казахстанском военном ведомстве обсуждались вопросы, касающиеся реализации достигнутых ранее договоренностей. В частности, Договор о военном сотрудничестве был подписан в сентябре 2018 года в ходе официального визита в Анкару первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По словам генерала Акара, стороны сошлись на необходимости дальнейшего расширения военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Турцией.



Турция с первых дней независимости страны оказывала помощь в становлении казахстанской армии. Шли поставки оружия, в том числе катеров. С нулевых годов началось производство некоторых видов вооружения на казахстанских предприятиях. "Сейчас это направление получило развитие. Тем более что Турция производит конкурентоспособное вооружение, опробованное в конфликтах, в которых принимала и принимает участие Турция. Это оружие способно поддерживать паритет сил в тех или иных конфликтах", – сказал казахстанский политолог Замир Каражанов в программе телекомпании Atameken-Business. При этом, по мнению эксперта, сотрудничество с Турцией в военной сфере не противоречит сотрудничеству с ОДКБ, поскольку на военно-политическое сотрудничество страны еще не перешли. "В военно-политической сфере Казахстан сотрудничает с Россией и другими партнерами по ОДКБ. С другой стороны, есть давний партнер – Турция. Нур-Султан вынужден поддерживать баланс, поэтому пока Казахстан наращивает военно-техническое сотрудничество. Переход на военно-политическое сотрудничество вызовет вопросы, и придется объясняться с партнерами по ОДКБ", – полагает Каражанов.



Политолог Жаксылык Сабитов отметил, что Турция за последние 10 лет совершила прогресс в области разработки и производства определенных видов вооружений. В частности, "Байрактары" и другие беспилотники, которые она производит, ценятся на мировом рынке. "Участие в региональных конфликтах в Сирии, Ливии, Ираке помогли Турции обкатать и улучшить "Байрактары" и те виды вооружения, которые помогают вести бесконтактную войну. Соответственно с этой точки зрения Казахстану интересно изучить данный опыт. Эти технологии сейчас используются в Азербайджане. Успех азербайджанской кампании в Нагорном Карабахе на 50–60% зависит от опыта турецкой армии. Используя этот опыт, Казахстан может себя обогатить в военно-техническом плане", – подчеркнул Сабитов. Хотя Казахстан – мирная страна и ее доктрина направлена на оборону, тем не менее, как отмечают эксперты, Казахстану не с кем воевать в регионе, но "хочешь мира – готовься к войне".



Визит генерала Хулуси Акара не случайно совпал с войной в Нагорном Карабахе, считают эксперты, хотя в официальных сообщениях и указывается, что он был запланирован давно. По мнению Сабитова, генерал Акар прибыл в Нур-Султан выяснить, как будут себя вести страны ОДКБ, и в том числе Казахстан, в вопросе Карабаха.



Российский политолог Аркадий Дубнов убежден, что визит турецкого министра связан с продолжающейся уже месяц войной на Южном Кавказе. "Ввиду неизбежного в ближайшем будущем переговорного процесса в поисках нового статус-кво вокруг Нагорного Карабаха, Турция, которая не скрывает, что является активным лоббистом этой войны вплоть до ее победного окончания и стремления заставить Армению вывести своих военных из Карабаха, стремится заручиться поддержкой тюркоязычных стран в будущем переговорном процессе. Уже известно, что Совет сотрудничества тюркоязычных стран выразил полную поддержку Баку в его военных действиях в Нагорном Карабахе. Во вторник генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (в совет входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан) казахстанский дипломат Багдад Амреев встречался с и.о. президента Киргизии Садыром Жапаровым, и, хотя в пресс-релизе о встрече упоминания о войне на Кавказе нет, очевидно, что этот вопрос не мог не обсуждаться, и Багдад Амреев, видимо, добился от киргизской стороны поддержки тюркоязычного единства", – сказал "НГ" Дубнов.



По мнению Замира Каражанова, позиция Турции в Ближневосточном регионе стала заметно меняться. Эта страна принимает участие в той или иной степени во всех конфликтах региона: в Сирии, на севере Ирака, в Ливии. У Турции амбиции регионального лидера, и визит министра обороны подчеркивает, что Анкара начинает смотреть шире и не ограничивает свою роль рамками НАТО. Сейчас Турция ведет себя достаточно независимо, не считаясь с НАТО. В регионе она отстаивает собственные интересы, а также расширяет зону своих интересов на все тюркоязычные страны. Что касается Карабаха, то Анкара продемонстрировала свои возможности в обеспечении безопасности и стабильности партнеров, в данном случае Азербайджана. В отношении к ней со стороны тюркоязычных партнеров определяющим может стать именно это – насколько удачно справится она со взятой на себя задачей.