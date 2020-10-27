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Перетасовка элит радикализует политику Еревана, - Г.Бондарев
00:48 28.10.2020

От соперников Пашиняна ждут лишь привлечения российской помощи

Георгий Бондарев
27.10.2020

Вопрос о потенциально возможной смене элит в Армении на фоне военного обострения в Нагорном Карабахе не так однозначен, как кажется. В настоящее время в Ереване скопилась критическая масса проблем, связанная не только с конфигурацией политических сил, но и с положением армейских структур. Однако любые перемены, как кажется, могут только завести ситуацию в вопросе урегулирования в тупик. Виной тому – хорошо известная позиция тех, кто может прийти на смену прозападному окружению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В настоящее время из Армении поступают сигналы тревоги: фиксируются кадровые перестановки в высших эшелонах власти, звучат призывы Пашиняна к мобилизации. Однако в армянских Вооруженных силах все так же наблюдаются дезорганизация и дезертирство. Это доказывают и сами выступления главы правительства. "Конечно, плов на войне не раздают, война, безусловно, порождает хаос, но каждый должен знать, что беглеца с поля боя нужно наказать и никакие оправдания не принимаются", – в частности, отметил Пашинян 26 октября в ходе трансляции на Facebook. Участились и случаи устранения высокопоставленных армянских офицеров, включая министра обороны Нагорно-Карабахской республики Джалала Арутюняна, который, по официальной версии Еревана, получил боевое ранение.

Вместе с тем, второе дыхание открывается и у так называемого "карабахского клана" армянской политической элиты, который хочет восстановить утраченные два года назад позиции во власти. Безусловно, ставка на него вряд ли связана с надеждами на военную победу "на земле" в Карабахе, однако существуют определенные ожидания, согласно которым приход к руководству "карабахского клана" якобы может стать фактором интенсификации российской помощи Еревану, что, в свою очередь, должно как минимум предотвратить стремительное продвижение азербайджанских войск в конфликтной зоне. Не удивительно, что на этом фоне множатся слухи о "сливах" карабахцами Азербайджану данных о некоторых военных объектов: от них ждут реальных действий по минимизации влияния Пашиняна.

Так было с ударом по одному из школьных учреждений Шуши, когда там разместили полицейских, которым было поручено обеспечить полный контроль Еревана над "гнездом карабахских заговорщиков", а также принять на себя роль заградительных отрядов в период обострения. Тем не менее, если к власти в Армении придут "карабахские" ультранационалисты (в противовес западоцентричному Пашиняну), то это будет означать очередной тупик для полноценного урегулирования территориального конфликта. В Баку бывших президентов Армении Саргсяна и Кочаряна считают военными преступниками. Аргументом служат их высказывания. Так, в своей книге Кочарян открыто описывает эпизоды терактов против советских частей в Карабахе и советских офицеров, в которых он лично принимал участие.

Вряд ли столь сомнительная смена элиты в Ереване позволит успокоить регион. Скорее, она надолго превратит его в зону нестабильности и даже повлечет за собой риски для российских интересов. Нынешняя позиция российского руководства, которое устало от регулярного срыва Арменией переговорного процесса, состоит в том, чтобы открыть возможность двум своим равноправным партнерам – Армении и Азербайджану – самостоятельно разрешить ситуацию, раз и навсегда поставив точку в вопросе статуса Карабаха. Только на основе этого российская сторона может всерьез обдумывать полноценное выполнение политических и экономических интеграционных проектов на Южном Кавказе и даже шире – с привлечением Турции и Ирана.

Источник - ng.ru
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