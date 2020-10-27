Почему афганцы проиграли войну с сикхами?

00:52 28.10.2020

18-19-е века – это едва ли не единственный период в истории Афганистана, когда эта страна была едина, управлялась самими афганцами и пыталась проводить активную внешнюю экспансию. После исчерпания своих возможностей на западе, против Ирана, правители Дурранийской державы решили обратить свои силы на восток, где лежали владения слабеющей империи Великих Моголов.



Правитель Афганистана Ахмад-шах Дуррани несколько раз атаковал индийских потомков Тамерлана и грабил Дели, далеко расширив свои владения, но когда его армия столкнулась с сикхами, то она испытала досадную неудачу и была вынуждена отступить и отдать земли. Тот же самый результат имели и другие войны, а в самом конце, перед тем, как обе державы столкнулись с англичанами, сикхи даже завоевали Пешавар.



В чем же была причина поражений афганцев, которые всегда считались превосходными воинами? И что это за сикхское государство, которое сумело их победить?



Сикхи были не то представителями своеобразного религиозного культа, не то военным сословием, не то небольшим этносом, короче, что-то вроде русских казаков, только со своей верой и без отдельного языка. В условиях распада империи Великих Моголов они сумели образовать собственное владение, которое вскоре стало мощным государством. Подавляющая часть его населения исповедовала мусульманскую веру, на востоке было немного индуистов и лишь десятая часть подданных являлась сикхами.



В 1751-м году их атаковал Ахмад-шах Дуррани, бывший персидский генерал, который совсем недавно стал во главе независимого Афганистана. Первые кампании были вполне успешными для афганцев. Они грабили индийские территории, уводили людей в рабство и практически не сталкивались с серьезным сопротивлением.



Но после грандиозной битвы при Панипате, где Ахмад-шах разгромил других повелителей Индии, маратхов (на поле боя с обеих сторон легло 100 тысяч бойцов), для афганцев все стало не так радужно, и они начали терпеть досадные поражения и были вынуждены отступить. А когда во главе сикхов оказался очень способный правитель Ранджит Сингх, он и вовсе одержал решающую победу, захватил Пенджаб, Кашмир и Пешавар и отстроил крепость Джамруд, закрывающую проход через Хайберский перевал, который и сейчас является границей Афганистана и Пакистана.



В чем же была причина афганских поражений?



Ну, для начала, афганцев уже сильно измотали войны с маратхами, которые были на пути, чтобы править всей Индией и затем оказали сильнейшее противодействие англичанам.



Во-вторых, пусть пуштуны – смелые и упорные воины, их армия всегда была хуже, чем у соседей, потому что по своей сути являлась племенной. Это было хорошо для грабительских нападений, но не сильно подходило для масштабной войны. Солдаты не знали тренировок, плохо понимали необходимость тактического взаимодействия, вооружались по своему усмотрению, а не получали все необходимое от государства. В то время, как британцы отмечали, что армия сикхов была одной из самых хорошо подготовленных вооруженных сил в Южной Азии – в ее главе некоторое время даже стоял француз.



Другая ошибка афганцев состояла в том, что они не попытались привлечь на свою сторону индийских мусульман – просто по той причине, что хотели их грабить. Любовь к набегам и захвату добычи мало помогает строительству империи, но в Афганистане это мало кто понимал.



И, наконец, империя сикхов контролировала Пенджаб, один из самых богатых регионов во всей Азии. Это позволяло им хорошо оснащать свои армии и иметь возможность восполнить свои ресурсы.



К тому же, афганцы вели бои на трех фронтах: на западе у них пыталась отнять Хорасан персидская династия Каджаров, а на севере возникли проблемы со среднеазиатскими тюрками.