Почему монголы не смогли взять крепости Европы

00:57 28.10.2020

Как известно, русские крепости не смогли сопротивляться "осадной машине" монголов, которая, как говорится, "в 99 случаях из 100" сокрушала укрепления Древней Руси в среднем за 5 - 6 дней (даже Козельск, который находился в осаде несколько недель, собственно штурмом был взят в 3 дня): обкатанная на многочисленных "дорусских" противниках (тангутах, чжурженях, китайцах, мусульманах, булгарах) она не давала сбоя. Только одной русской крепости удалось устоять перед войском Батыя: небольшой замок Кременец Галицко-Волынской Руси, весьма удачно расположенный на крутой горе и, как говорят, даже имевший всего лишь частокол вместо полноценных дерево-земляных укреплений. Впрочем, пытались ли его штурмовать подошедшие к этой горе монголы - неизвестно, но то, что они ушли, не взяв его - факт (о Кременце была отдельная статья, ссылка будет в конце этого материала).



Однако картина эффективности этой самой осадной "дрим-тим" серьезно подпортилась в ходе вторжения монгольских армий в европейские королевства. Здесь счет невзятых монголами крепостей и неудачных осад ведется едва ли не на десятки...



Так, в Польше монголы штурмом взяли Краков, но не смогли взять Легницу, хоть и разгромили под ее стенами войско польского короля. В Чехии они так и не взяли Оломоуц, Опаву и Градищенский монастырь. В Венгрии, на направлении основного удара, успехи были лучше, но взять Альбу (Секешфехервар) им не удалось. В Хорватии картина была похуже: были взяты Свач, Дривасто, Загреб, Катарро, но устояли Клис, Трава и Рагузы (Дубровник). В Словакии, где воевал лично Батый, они взяли Банску Штявницу, Пуканец и Крупин, но отошли ни с чем от Братиславы, Комарно, Тренчина, Нитры и Бецкова.



При этом весь арсенал осадных технологий и машин, использовавшийся при взятии городов Руси, использовался ими и здесь. Так, при штурме венгерского Эстергома использовались и пленники (хашар) для осадных работ, и 30 камнеметов, которые круглосуточно били в стены города. Последовавший общий штурм был удачен, город взят, но его замок (горное укрепление, как пишет Фома Сплитский), в который были свезены все ценности, устоял.



И нельзя сказать, что европейские города располагали большими гарнизонами подготовленных воинов - как и при разгроме Руси, европейские короли выходили встречать монголов в поле и терпели разгромные поражения (при том, что против них действовали даже не объединенные силы монголов, а отдельные корпуса). Т.е. как и на Руси, подготовленные воины и, так сказать, "первоочередное ополчение" погибали вместе со своими королями в поле, обескровливая защиту городов.



Но монголам все это не помогло.



Основной причиной неудач монголов следует считать более высокий уровень подготовки европейских крепостей и воинов к "осадному сидению".



И в первую очередь надо говорить о наличии большого количества каменных крепостей и замков, расположенных в труднодоступных для штурмующих местах. Так, по сообщению Фомы Сплитского, монголы атаковали Клис, но наскочили на неожиданность:



"Татары, полагая, что король расположился в крепости Клис, начали со всех сторон штурмовать ее, пуская стрелы и меча копья. Но поскольку это место было укреплено природой, они не смогли причинить значительного ущерба. Тогда татары, спешившись, стали ползком с помощью рук карабкаться наверх. Люди же, находившиеся в крепости, сталкивая на них огромные камни, нескольких из них убили. Еще более рассвирепев из-за этой неудачи, они, ведя рукопашный бой, подступили вплотную к высоким скалам, грабя дома и унося немалую добычу. Но когда они узнали, что короля там нет, то перестали осаждать крепость и, оседлав коней, поскакали к Трогиру" (Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. Москва, 1997).



Знакомы были европейцы и с осадными машинами, а главное, имели и собственные машины, которые с крепостных стен наверняка действовали более эффективно, чем осадная техника монголов под стенами. Так, жители Сплита, увидев передовой отряд монголов, подошедший на разведку, "стали готовить машины и устанавливать их в нужных местах" (Фома Сплитский. История архиепископов...)



Использовали машины и защитники Пешта, отбивая пошедших на штурм "со всех сторон" монголов. Штурм длился 3 дня, и обороняющиеся "пытались изо всех сил защищаться, используя баллисты и луки, выпуская на боевые порядки врагов огромное количество копий, бросая множество камней из камнеметных машин" (Фома Сплитский. История архиепископов...).



А при неудачном для монголов штурме Альбы (Секешфехервара), защитники пользовались обоими факторами. Командовавший войском Кадан, "Пройдя оттуда (от Эстергома - ИО) напрямик к городу Альбе, он сразу же сжег дотла все жилые дома предместья; осаждая город в течение нескольких дней, он постоянно штурмовал его, чтобы завладеть им, но так как место это было достаточно защищено множеством разлитых вокруг болот и обороняли его отборные отряды латинян с помощью установленных со всех сторон машин, то нечестивый предводитель, обманутый в своих надеждах, после тщетных попыток отступил" (Фома Сплитский. История архиепископов...).



При этом, как и следовало ожидать, завалы из деревьев, которые венгерский король Бела IV приказал соорудить в труднопроходимых местах, чтобы сделать их совсем непроходимыми, для монголов препятствием не стали: "прямо перед Пасхой великое множество татарского войска вторглось в королевство Венгрия. У них было сорок тысяч воинов, вооруженных секирами, которые шли впереди войска, валя лес, прокладывая дороги и устраняя с пути все препятствия. Поэтому они преодолели завалы, сооруженные по приказу короля, с такой легкостью, как если бы они были возведены не из груды мощных елей и дубов, а сложены из тонких соломинок; в короткое время они были раскиданы и сожжены, так что пройти их не представляло никакого труда" (Фома Сплитский. История архиепископов...).