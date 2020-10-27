 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.10.2020
01:10  Центральная Азия в поиске объединяющей идеи, - Б.Эргашев
01:09  Больше брать в долг или лезть в "кубышку": Казахстан на распутье, - Е.Васильев
01:04  Узбекское ханство: начало
01:00  Революция по-быстренькому. Киргизский опыт, - Н.Мендкович
00:59  Почему узбеки не смогли ужиться с турками-месхетинцами
00:57  Почему монголы не смогли взять крепости Европы
00:53  ГрефаСбер - банк или кормушка? - В.Катасонов

00:52  Почему афганцы проиграли войну с сикхами?
00:48  Перетасовка элит радикализует политику Еревана, - Г.Бондарев
00:37  Анкара ищет (и находит в Нур-Султане?) союзников в карабахской войне, - В.Панфилова
00:09  Жэньминь жибао: насколько опасны военные биологические лаборатории США по всему миру?
00:00  В.Жириновский - Казахстану пора обратно в состав России
Вторник, 27.10.2020
21:19  Аида Исмаилова оставила пост вице-премьер-министра Киргизии по социалке
19:44  Выборы в Танзании. "Революционная партия" Джона Магуфули останется у власти?
19:36  Улука Кочкорова выгнали из министров собеса и труда Киргизии
19:34  Алмаз Мамбетов назначен Управделами президента и правительства Киргизии
18:11  Министр обороны Арцаха-Карабаха генерал Арутюнян не ранен, а убит. Ударом беспилотника
15:53  Украинский урок. О провинциальных понтах, карго-культе и неспособности к наказанию, - Е.Фатеев
15:51  Не будьте терпилами. Как бороться с когнитивным диссонансом, - М.Хазин
15:50  10 правозащитных контор требуют от Аркадага отпустить юриста Аллабердыева
15:49  Анатомия уральского ваххабизма
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Почему узбеки не смогли ужиться с турками-месхетинцами
00:59 28.10.2020

Историческая справка

После окончания русско-турецкой войны 1829 года область Месхетия в Закавказье, где проживали турки, была разделена. Часть ее населения осталась в Османской империи. Другая перешла России, и ее жителей стали называть турками-месхетинцами.

Область Месхетия в Грузии

В 1944 году их депортировали в Среднюю Азию. У Сталина появилась идея забрать Черноморские проливы, поэтому он решил зачистить приграничные с Турцией районы от турок-месхетинцев. Опасался их негативной реакции, всплеска эмиграционных настроений и вербовок турецкими спецслужбами.

Всего было выселено более 115 тысяч человек. Спецпереселенцы компактно расселились преимущественно вокруг крупных городов.

Ферганская долина

Большая часть осела в Ферганской долине. Месхетинцы быстро освоились на новом месте и стали трудиться. Языкового барьера с местным населением у них не существовало. Религия была едина для всех - те и другие были мусульманами-суннитами.

В 1956 году вышел указ, который снял с турок-месхетинцев ограничения на выезд, однако с возвращением в Грузию им было отказано. Большинство так никуда и не уехало. Благо климатические условия в Узбекистане благоприятные, да и места пребывания были ими здесь уже хорошо обжиты.

Мечеть в Фергане

В советское время особой вражды между узбеками и турками-месхетинцами не наблюдалось. Переселенцы жили в своих кварталах-махаллахиях и ходили молиться в мечеть вместе с узбеками. Конечно, случались стычки между молодыми поколениями на бытовой почве. Турки часто задирали узбеков и порой вели себя вызывающе. На танцы ходили большими группами и, расталкивая окружающих, начинали свои национальные пляски.

Рынок в Фергане, 80-е годы

Месхетинцы, сплоченные и поддерживаемые друг другом, своим трудом достигли неплохого уровня жизни в Узбекистане для того времени. Естественно, это вызывало зависть у местного населения. Месхетинцы прибрали к своим рукам торговлю и сферу общепита в Ферганской области. Все рынки были под их контролем. Там часто возникали ссоры.

Несмотря на единство веры, сказывались отличия в менталитете двух народов. Нация узбеков сформировалось как таковая сравнительно недавно. Не все еще забыли, как жили в бедности, угнетенные своими баями. Турки-месхетинцы выходцы из Грузии, где не было крепостного права. У некоторых в жилах замешана грузинская кровь, и они постоянно демонстрировали свое превосходство. Да и внешне турки-месхетинцы не походили на узбеков.

Почему узбеки не смогли ужиться с турками-месхетинцами

Негативное отношение между узбеками и переселенцами накапливалось. На это влияла перенаселенность и скученность населения, особенно в Ферганской области Узбекской ССР. Плодородной земли для занятия сельским хозяйством и работы на всех не хватало.

Рост этнической напряженности вылился в погром турок-месхетинцев в Фергане летом 1989 года. Он стал причиной их массового бегства из Узбекистана в соседний Казахстан и в Россию. Азербайджан тоже вначале пустил к себе несколько тысяч, но потом у Баку возникли беженцы из Нагорного Карабаха и прием турок прекратился.

На исходе перестройки все межнациональные столкновения и погромы происходили по схожему сценарию. Местные элиты, воспользовавшись гласностью и горбачевской демократией, стремились захватить власть. В Фергане громили турок-месхетинцев в основном узбеки, которых привозили на автобусах из других районов республики. Местная милиция практически не пресекала беспорядки.

Узбекские националисты решили изгнать месхетинцев, которых защитить было некому. Что касается русских, приехавших когда-то помочь узбекскому народу избавиться от феодального стоя, то они в период возрождения патриархальных клановых отношений стали неугодны и тоже столкнулись с ненавистью и злобой.

Источник - Zafer Dogan
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603835940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Республиканский бюджет на три года поступил в Сенат
- В Мажилисе новый Руководитель Аппарата
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял министра обороны Турции Х. Акара
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по недопущению распространения COVID-19
- Что представляет собой нынешнее новое руководство Минздрава?
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2020 года №690
- Коммунисты идут на выборы
- Кадровые перестановки
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  