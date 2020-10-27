|Почему узбеки не смогли ужиться с турками-месхетинцами
00:59 28.10.2020
Историческая справка
После окончания русско-турецкой войны 1829 года область Месхетия в Закавказье, где проживали турки, была разделена. Часть ее населения осталась в Османской империи. Другая перешла России, и ее жителей стали называть турками-месхетинцами.
Область Месхетия в Грузии
В 1944 году их депортировали в Среднюю Азию. У Сталина появилась идея забрать Черноморские проливы, поэтому он решил зачистить приграничные с Турцией районы от турок-месхетинцев. Опасался их негативной реакции, всплеска эмиграционных настроений и вербовок турецкими спецслужбами.
Всего было выселено более 115 тысяч человек. Спецпереселенцы компактно расселились преимущественно вокруг крупных городов.
Ферганская долина
Большая часть осела в Ферганской долине. Месхетинцы быстро освоились на новом месте и стали трудиться. Языкового барьера с местным населением у них не существовало. Религия была едина для всех - те и другие были мусульманами-суннитами.
В 1956 году вышел указ, который снял с турок-месхетинцев ограничения на выезд, однако с возвращением в Грузию им было отказано. Большинство так никуда и не уехало. Благо климатические условия в Узбекистане благоприятные, да и места пребывания были ими здесь уже хорошо обжиты.
Мечеть в Фергане
В советское время особой вражды между узбеками и турками-месхетинцами не наблюдалось. Переселенцы жили в своих кварталах-махаллахиях и ходили молиться в мечеть вместе с узбеками. Конечно, случались стычки между молодыми поколениями на бытовой почве. Турки часто задирали узбеков и порой вели себя вызывающе. На танцы ходили большими группами и, расталкивая окружающих, начинали свои национальные пляски.
Рынок в Фергане, 80-е годы
Месхетинцы, сплоченные и поддерживаемые друг другом, своим трудом достигли неплохого уровня жизни в Узбекистане для того времени. Естественно, это вызывало зависть у местного населения. Месхетинцы прибрали к своим рукам торговлю и сферу общепита в Ферганской области. Все рынки были под их контролем. Там часто возникали ссоры.
Несмотря на единство веры, сказывались отличия в менталитете двух народов. Нация узбеков сформировалось как таковая сравнительно недавно. Не все еще забыли, как жили в бедности, угнетенные своими баями. Турки-месхетинцы выходцы из Грузии, где не было крепостного права. У некоторых в жилах замешана грузинская кровь, и они постоянно демонстрировали свое превосходство. Да и внешне турки-месхетинцы не походили на узбеков.
Почему узбеки не смогли ужиться с турками-месхетинцами
Негативное отношение между узбеками и переселенцами накапливалось. На это влияла перенаселенность и скученность населения, особенно в Ферганской области Узбекской ССР. Плодородной земли для занятия сельским хозяйством и работы на всех не хватало.
Рост этнической напряженности вылился в погром турок-месхетинцев в Фергане летом 1989 года. Он стал причиной их массового бегства из Узбекистана в соседний Казахстан и в Россию. Азербайджан тоже вначале пустил к себе несколько тысяч, но потом у Баку возникли беженцы из Нагорного Карабаха и прием турок прекратился.
На исходе перестройки все межнациональные столкновения и погромы происходили по схожему сценарию. Местные элиты, воспользовавшись гласностью и горбачевской демократией, стремились захватить власть. В Фергане громили турок-месхетинцев в основном узбеки, которых привозили на автобусах из других районов республики. Местная милиция практически не пресекала беспорядки.
Узбекские националисты решили изгнать месхетинцев, которых защитить было некому. Что касается русских, приехавших когда-то помочь узбекскому народу избавиться от феодального стоя, то они в период возрождения патриархальных клановых отношений стали неугодны и тоже столкнулись с ненавистью и злобой.