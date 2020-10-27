Почему узбеки не смогли ужиться с турками-месхетинцами

00:59 28.10.2020

Историческая справка



После окончания русско-турецкой войны 1829 года область Месхетия в Закавказье, где проживали турки, была разделена. Часть ее населения осталась в Османской империи. Другая перешла России, и ее жителей стали называть турками-месхетинцами.



Область Месхетия в Грузии



В 1944 году их депортировали в Среднюю Азию. У Сталина появилась идея забрать Черноморские проливы, поэтому он решил зачистить приграничные с Турцией районы от турок-месхетинцев. Опасался их негативной реакции, всплеска эмиграционных настроений и вербовок турецкими спецслужбами.



Всего было выселено более 115 тысяч человек. Спецпереселенцы компактно расселились преимущественно вокруг крупных городов.



Ферганская долина



Большая часть осела в Ферганской долине. Месхетинцы быстро освоились на новом месте и стали трудиться. Языкового барьера с местным населением у них не существовало. Религия была едина для всех - те и другие были мусульманами-суннитами.



В 1956 году вышел указ, который снял с турок-месхетинцев ограничения на выезд, однако с возвращением в Грузию им было отказано. Большинство так никуда и не уехало. Благо климатические условия в Узбекистане благоприятные, да и места пребывания были ими здесь уже хорошо обжиты.



Мечеть в Фергане



В советское время особой вражды между узбеками и турками-месхетинцами не наблюдалось. Переселенцы жили в своих кварталах-махаллахиях и ходили молиться в мечеть вместе с узбеками. Конечно, случались стычки между молодыми поколениями на бытовой почве. Турки часто задирали узбеков и порой вели себя вызывающе. На танцы ходили большими группами и, расталкивая окружающих, начинали свои национальные пляски.



Рынок в Фергане, 80-е годы



Месхетинцы, сплоченные и поддерживаемые друг другом, своим трудом достигли неплохого уровня жизни в Узбекистане для того времени. Естественно, это вызывало зависть у местного населения. Месхетинцы прибрали к своим рукам торговлю и сферу общепита в Ферганской области. Все рынки были под их контролем. Там часто возникали ссоры.



Несмотря на единство веры, сказывались отличия в менталитете двух народов. Нация узбеков сформировалось как таковая сравнительно недавно. Не все еще забыли, как жили в бедности, угнетенные своими баями. Турки-месхетинцы выходцы из Грузии, где не было крепостного права. У некоторых в жилах замешана грузинская кровь, и они постоянно демонстрировали свое превосходство. Да и внешне турки-месхетинцы не походили на узбеков.



Почему узбеки не смогли ужиться с турками-месхетинцами



Негативное отношение между узбеками и переселенцами накапливалось. На это влияла перенаселенность и скученность населения, особенно в Ферганской области Узбекской ССР. Плодородной земли для занятия сельским хозяйством и работы на всех не хватало.



Рост этнической напряженности вылился в погром турок-месхетинцев в Фергане летом 1989 года. Он стал причиной их массового бегства из Узбекистана в соседний Казахстан и в Россию. Азербайджан тоже вначале пустил к себе несколько тысяч, но потом у Баку возникли беженцы из Нагорного Карабаха и прием турок прекратился.



На исходе перестройки все межнациональные столкновения и погромы происходили по схожему сценарию. Местные элиты, воспользовавшись гласностью и горбачевской демократией, стремились захватить власть. В Фергане громили турок-месхетинцев в основном узбеки, которых привозили на автобусах из других районов республики. Местная милиция практически не пресекала беспорядки.



Узбекские националисты решили изгнать месхетинцев, которых защитить было некому. Что касается русских, приехавших когда-то помочь узбекскому народу избавиться от феодального стоя, то они в период возрождения патриархальных клановых отношений стали неугодны и тоже столкнулись с ненавистью и злобой.