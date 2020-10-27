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    Узбекистан   | 
Узбекское ханство: начало
01:04 28.10.2020

Улус Джучидов достиг наивысшего расцвета и могущества в правление хана Узбека (1313 - 1341) и его сына Джанибека (1342 - 1357). При хане Узбеке в качестве официальной религии державы был принят Ислам, к тому времени уже очень широко распространившийся среди ее подданных. Вскоре практически все населявшие Улус Джучидов кочевые народы стали мусульманами, оставив древнюю тенгрианскую религию, основанную на поклонении небесному богу, почитании сил природы и духов предков, и первобытные верования вроде анимизма (поклонения животным).

"В том же году сел царь Азбяк на царство..." (из Летописного свода)

Вместе с Сибирью степи, простиравшиеся от южных границ той до Средней Азии, составляли так называемое "правое крыло" (высшую административно-территориальную единицу) Улуса Джучидов, известное как Синяя Орда (Кок-Орда).

После смерти хана Джанибека Улус Джучидов постепенно начинает приходить в упадок. То и дело его захлестывали жестокие внутренние войны за власть между разными потомками Чингисхана и другими влиятельными лицами в государстве.

В 90-е гг. XIV в. правитель древнего города Самарканда в Средней Азии Тимур (Тамерлан), создавший на Востоке новую (правда, оказавшуюся недолговечной) обширную империю, нанес Улусу Джучи ряд жестоких поражений, в том числе захватив и разграбив его столицу Сарай-Джадид в Нижнем Поволжье, изгнав его хана Тохтамыша. От опустошительных походов Тимура пострадали и степные земли между Сибирью и Средней Азией.

Хотя вскоре после смерти грозного полководца Востока его держава распалась на отдельные владения, Улус Джучидов полностью оправиться от причиненного войной с Тимуром ущерба так и не смог и через некоторое время в ходе продолжавшейся внутренней борьбы за власть между разными Чингизидами тоже стал распадаться.

Тимур

К тому времени населенные кочевыми потомками кипчаков Южный Урал, Западная Сибирь и обширные степи между нею и Средней Азией входили в вассальное владение Шибанидов - потомков Шибана - пятого сына Джучи и внука Чингисхана. В 1395 г. амбициозным и властным военным эмиром (главнокомандующим) Едигеем (Эдиге) - союзником Тимура, вместо изгнанного хана Тохтамыша на джучидский престол был посажен Чингизид Тимур-Кутлуг. Шибаниды не признали Тимур-Кутлуга законным правителем и не захотели повиноваться ему. Так, хотя о государственном отделении их владений от Улуса Джучи речь еще не шла, фактически бывшая Синяя Орда обрела независимость.

В начале 20-х гг. XV в. старший Шибанид Хаджи-Мухаммад был провозглашен своими сторонниками ханом Улуса Джучидов. На самом деле, конечно, за пределами шибанидских владений, в том числе в Сарай-Джадиде, его ханом не признавали, и в столице распадавшегося государства правили другие Чингизиды. Однако по сути это означало, что Шибаниды теперь считают себя единственными законными наследниками Джучи, а значит, не признают больше никакой верховной власти над собой. То есть, де-факто бывшая Синяя Орда официально объявила о своей государственной независимости.

Мухаммед Шейбани-хан

Во владениях Шибанидов стало складываться самостоятельное государство, известное как Узбекское ханство. Основная теория связывает его название с именем хана Узбека: Шибаниды как бы провозглашали себя преемниками самого яркого из правителей Джучидского Улуса. Но некоторые исследователи склонны считать, что слово "узбек" составлено из двух тюркских слов, означающих "сам (себе) господин", и отражает отказ Шибанидов признавать над собой какую-либо верховную власть. Столицей Узбекского ханства поначалу был город Чинги-Тура в Западной Сибири.

Источник - Histori-thema
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603836240
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