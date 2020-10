Центральная Азия в поиске объединяющей идеи, - Б.Эргашев

01:10 28.10.2020 Центральная Азия в поиске объединяющей идеи



Автор: Бахтиер Эргашев



"В период любых выборов в Центральной Азии (президентских, парламентских) заложенные в общества противоречия могут сдетонировать и взорвать систему изнутри," – Бахтиер Исмаилович Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" (Ташкент) в статье для Ia-centr.ru делится результатами политэкономического анализа процессов в Центральной Азии.



Для того чтобы разобрать современные политические, экономические и социальные процессы в регионе Центральной Азии на основе политэкономического анализа нужно отметить несколько моментов.



1. В мире идет процесс глобального переформатирования. Формируется новый глобальный многополярный порядок, происходит новый раздел мира, укрепление существующих и создание новых союзов и альянсов вокруг старых и новых, формирующихся центров сил.



2. Как часть глобального "нового передела" мира идет активная фаза западного проекта переформатирования постсоветского пространства.



Так, с начала 90-х гг. почти все постсоветские страны оказались охваченными проектами ультралиберальных реформ по рецептам "Вашингтонского консенсуса".



В ход шли идеи всеобщей приватизации, введения частной собственности на землю, либерализации внешней торговли и целого ряда других мер. Что и привело в итоге к формированию в данных странах системы олигархического капитализма, переходу большей части экономических активов под частный контроль, а наиболее привлекательные активы зачастую – ушли под иностранный контроль.



Беларусь, Узбекистан и Туркменистан – осознанная невовлеченность



На постсоветском пространстве вне этих процессов остались только Беларусь, Узбекистан и Туркменистан. И, как представляется, на новом этапе реализуется процесс окончательного включения стратегических экономических активов этих стран в сферу контроля внешнего капитала.



Приватизация/ "прихватизация", желание "вскрыть" как консервную банку экономики этих стран, получить доступ к последним активам, которые неподконтрольны глобальным ТНК – основная цель развернувшихся процессов.



Белорусские активы – это высокотехнологичная обрабатывающая промышленность (БелАЗ, МАЗ и ряд других), в Узбекистане (Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) – золото, серебро, цветные металлы, уран, химическая отрасль), в Туркменистане – нефть и газ.



Конечно, вовлечение в глобальные схемы идет в разных форматах. Так, в Беларуси реализуется активный вариант, по рецептам "цветных" революций. В Узбекистане – через активную политику либеральных реформ, с обязательным вхождением в ВТО. В Туркменистане – через тихий ползучий процесс постепенного расшатывания ситуации в стране, с активным использованием различных антиправительственных ННО (некоммерческих неправительственных организаций – ред.), действующих в некоторых странах Евросоюза.



Рассматривать сегодняшние политические и идеологические процессы в Центральной Азии нужно через призму усиления противоречий в процессе модернизации.



Среди спорных областей: аграрный уклад, традиционные ценности vs ценности индустриализации, урбанизации, городской культуры с элементами западной культуры. Именно этот подход объясняет реалии текущих процессов.



Политико-идеологические конструкты – это?



Под политико-идеологическим конструктом понимается целостное, гипотетически выводимое и/или выстраиваемое логическим путем, на основе наблюдаемых признаков, теоретическое построение и понятие.



Политические и идеологические конструкты, в отличие от конструктов в философии, психологии и социологии – это институционализированные в деятельности формальных и неформальных политических и общественных структур принципы и установки, имеющие потенциал воздействия на общественное сознание и настроения.



Понятие конструкт используется потому, что наблюдаемые в политико-идеологической сфере явления и процессы требуют более точных определений. Конструкт – понятие менее широкое, чем мировоззрение и более многосоставное и комплексное, чем определенная политическая идеология.



Исходя из этого, можно определить несколько политико-идеологических конструктов, которые присутствуют, влияют на динамику и формат политических процессов в трансформирующихся обществах стран Центральной Азии.



Конструкты для Центральной Азии: как и через что работают?



1. Конструкт национализма и связанного с этим вопроса отношения к языкам титульных наций. Институционализирован в деятельности целого ряда политических партий, общественных движений. И в отличие от других конструктов находит свое активное выражение в идеологической деятельности государства как института.



2. Религиозный конструкт. В институциональном плане представлен как сложное взаимодействие идей и течений внутри современного ислама, организаций, представляющих различные толкования ислама, официальных и неофициальных религиозных структур.



3. Традиционалистко-консервативный конструкт. Является идеологическим проявлением патриархальных, свойственных чаще всего сельским слоям населения, настроений. Институционализирован в программах во многом маргинальных, немейнстримных общественных движений и ряда политических партий.



Этот конструкт в значительной части используется/эксплуатируется государством как институтом в его идеологической программе, с опорой на возрождение истории, взращивание культа великих предков.



4. Либерально-прозападный конструкт. Является в значительной мере продуктом городских, урбанизированных слоев. Институционализирован в программах и политической деятельности целого ряда политических партий. Явно выраженный антисоветизм и антикоммунизм– ядро политических и экономических воззрений в рамках данного конструкта.



Все эти конструкты работают на усиление противоречий внутри центральноазиатских обществ.



Они способствуют формированию внутренних разъединительных линий по линии: язык, национальность vs равенство языков и формирование многонациональных обществ; исламское возрождение, усиление клерикализма vs светские ценности; традиционные ценности аграрного, рурального характера vs ценности городского, урбанизированного характера; ценности западного, постхристианского характера, свойственные постиндустриальному обществу vs ценности консервативные, незападные, свойственные доиндустриальному обществу.



Откуда взялись противоречия



Основная причина существования разделительных линий заключается в том, что на момент распада СССР программы модернизации и индустриализации в странах региона не были завершены.



В результате, к 90-ым годам XXв. центральноазиатские общества имели незавершенные процессы индустриализации, урбанизации: не был сформирован серьезный по численности класс индустриальных рабочих, состоящий из представителей центральноазиатских народов; городское население ни в одной из стран региона, за исключением Казахстана, не превышало сельского населения.



А экономические реформы в странах региона в постсоветский период запустили процессы деиндустриализации и дезурбанизации (за исключением, в какой-то степени, Казахстана).



Государство в этой системе сложных противоречий выбирает политику примирения сторонников и носителей этих конструктов, на основе общественного диалога и консенсуса. Но это у стран Центральной Азии не получилось, причем у всех без исключения.



В частности, попытка объединить общество вокруг великой истории титульного народа, образов великих исторических деятелей (иногда и мифических) тоже не всегда работает, так как сразу возникают споры и различные оценки тех или иных исторических деятелей.



Либералы+клерикалы – неожиданные союзы из противоречий



Одним из таких примеров может служить активно развернувшаяся дискуссия в Интернете, где вокруг вопроса о роли и месте в новейшей истории Узбекистана выдающегося джадида, мыслителя, общественного деятеля, поэта, драматурга, одного из основателей современного узбекского театра, композитора – Хамзы Хакимзаде Ниязи жестко столкнулись представители различных политических и идеологических конструктов.



Сторонников либерально-прозападного лагеря, антисоветчиков и антикоммунистов он не устраивал тем, что он активно сотрудничал с Советской властью. А окопавшихся в Интернете сторонников клерикально-исламского лагеря, которые выступают против идей модернизации, – он не устраивал своей деятельностью по борьбе с паранджой, за раскрепощение женщин, за его пьесы, в которых он высмеивал баев, казиев и им подобных.



Образовался довольно странный онлайн-союз либералов и клерикалов-антимодернистов против Хамзы и его памяти.



Такие же примеры можно привести по таким сложным и многоаспектным кейсам, как голод в начале 30-х гг. на территории современного Казахстана, восстание 1916 г. на территории сегодняшнего Кыргызстана.



Будущее региона



Политические процессы в странах региона, как результат этого сложного клубка противоречий, не находящих своего решения, превращаются в своеобразные "перерывы постепенности", когда почти каждые выборы (президентские, парламентские) могут сдетонировать и взорвать общество изнутри.



Эти глубинные противоречия приводят к опасной черте ломки существующих/сложившихся в постсоветский период структур.



Анализ показывает, что демографические процессы в ЦАР приведут к тому, что во всех странах региона уже через пятнадцать-двадцать лет титульные народы будут составлять не менее 80 % населения. И вопросы мирного и гармоничного сосуществования титульного большинства и национальных меньшинств в этих условиях усложнятся.



Одновременно, это приведет автоматически к росту исповедующих или заявляющих о своей принадлежности к исламу людей, прежде всего молодых. Что поставит уже во временном горизонте в 15-20 лет вопрос о реальности существования светского государства, с его основополагающим принципом отделения религии от государства.



Сохраняется сырьевой, придаточный характер экономик стран региона. А соответственно, и латентные противоречия по линии "село-город" (традиционно-руральное (сельское – ред.) vs урбанизировано-вестернизированное) будут углубляться.



Единственный выход – ускоренная модернизация через активную индустриализацию. Но эта политика реализуется странами региона довольно медленно, с откатами назад и провалами. Все потому, что она недостаточно обоснована идеологически и проводится через реализацию разрозненных и слабо стыкующихся между собой экономических программ и продвигаемых государством идеологических концепций.



Необходима целенаправленная работа по формированию политико-идеологического конструкта МОДЕРНИЗАЦИИ. Конструкта, основанного на необходимости ускоренной экономической, политической и социальной модернизации, как наиболее приемлемого пути развития, способного обеспечить формирование конкурентноспособного общества в эпоху многополярного мира.



Основными составляющими данного конструкта должны стать понятия индустриализация 2.0 и урбанизация, с учетом положительного и негативного опыта догоняющей модернизации незападных стран, накопленного в XX веке.



Данный конструкт должен стать той политико-идеологической основой, которая должна дать ответы на вопросы о соотношении национального и многонационального, светского и клерикального, традиционного и западного в общественной жизни стран региона, объединяя, а не разъединяя и противопоставляя их друг другу. Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603836600

