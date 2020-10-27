Военный союз с Китаем поставит крест на демократизации России, - "НГ"

06:51 28.10.2020

Договор от 2001 года служит прочной основой двусторонних отношений



Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" сказал, что, хотя Россия не нуждается в военном союзе с КНР, в Москве этого не исключают. Теоретически вполне можно себе такое представить.



В Пекине, естественно, это высказывание не оставили без внимания. Там подтвердили: тот вариант двусторонних отношений, при котором РФ и Китай окажут друг другу военную помощь против общего врага, никому не стоит сбрасывать со счетов. Было бы наивным думать, что слова Путина были экспромтом. Зарубежные комментаторы отметили, что российский президент, прежде чем произнести тираду, вызвавшую широкий международный резонанс, заручился благожелательной реакцией Пекина.



Возникает вопрос: почему идея поднять отношения двух стран до уровня военного альянса обнародована сейчас? Ответ очевиден. Россия и Китай подвергаются сильнейшему давлению со стороны США. Против Москвы пущены в ход санкции, ее обвиняют во вмешательстве в американские выборы, применении химоружия с целью отравить оппозиционера Алексея Навального, гонениях на инакомыслящих внутри страны. А Китай – вторая экономика планеты, которую Вашингтон считает главной угрозой своему положению как доминирующей мировой державы.



Словом, Москва и Пекин – товарищи по несчастью. Но мало кто из экспертов на Западе полагает, что ссора с Россией может вылиться в военное столкновение. Никто не собирается затевать мировой пожар из-за Украины или Сирии. Запад в лице НАТО не бросает смертельного вызова России. На карту поставлено не существование России как независимого государства, а сохранение у власти чекистско-военного руководства. Это оно утверждает, что страна, на которую приходится менее 2% мирового ВВП по номиналу, должна непременно оставаться великой державой. И потому бросает ресурсы на авантюры то в Ливии, то в Центрально-Африканской Республике.



Китай в ином положении. Для него Тайвань – китайская земля. В условиях, когда США наращивают поставки вооружений острову, держат там военных советников и регулярно направляют в Тайваньский пролив корабли, опасность военного конфликта между двумя державами резко возросла. Не снижается напряженность и в Южно-Китайском море, где США проводят военные демонстрации, чтобы помешать экспансии Пекина.



Да, у России и Китая общий потенциальный противник. Но степень опасности, исходящей от него, не одинакова. Россия была исторически и остается частью Европы. Европейские ценности, демократия, свобода слова, уважение к правам человека и для россиян – не пустые слова. Ради чего же, спрашивается, связывать себя жесткими узами с громадной страной, исповедующей иные каноны, замешанные на учениях марксизма и конфуцианства?



Тем более что есть неудачный прецедент – советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 1950 года. Он перестал действовать в силу идеологических разногласий между КПСС и КПК. Дело дошло даже до отдельных вооруженных столкновений в конце 1960-х.



Новая Россия и Китай, удалив идеологический компонент из отношений, восстановили дружеское взаимодействие. Оно развивается на основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года. Стороны обязались уважать выбор пути развития друг друга, поддерживать в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности. В случае возникновения угрозы миру или угрозы агрессии Москва и Пекин незамедлительно вступают в контакт и проводят консультации. В свете положений этого договора заключать новый военный пакт представляется избыточным и неразумным. Он поставил бы крест на демократизации России.



27.10.20