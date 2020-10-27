 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.10.2020
07:50  Казахстан Токаевский: Снаружи по-новому - внутри все по-старому, - Г.Илеуова
07:44  "Негодники" и "подлецы". Бустонская хокимша Мамитова пообщалась с узб-фермерами
07:37  Украина превращается в страну феодалов и их холопов, - Г.Простаков
07:35  На что готовы либералы ради свержения Трампа, - Д.Дробницкий
07:24  Вторая гражданская война, или Грядущий крах Америки, - В.Катасонов
07:23  Переломит ли Общеливийский конгресс на родине Муаммара Каддафи развитие событий в Ливии? - А.Веселов
07:18  Турция и Казахстан на пути к созданию единой "Туранской армии", - "Turkiye"

07:12  Уволенные ответсекретари – новые вице-министры. Кадровый Казцирк по-токаевски
07:10  Карабахская война ушла в леса и уперлась в горы...
07:07  Бах за Карабах: РосВВС утюжат за-турецких боевиков в Идлибе, - А.Онтиков
07:05  Шире друг: кого США зовут дружить против Китая, - Н.Портякова
06:59  Женский марш. Баб-дурь как идеология протеста, - Э.Мирсалимова
06:51  Военный союз с Китаем поставит крест на демократизации России, - "НГ"
01:10  Центральная Азия в поиске объединяющей идеи, - Б.Эргашев
01:09  Больше брать в долг или лезть в "кубышку": Казахстан на распутье, - Е.Васильев
01:04  Узбекское ханство: начало
01:00  Революция по-быстренькому. Киргизский опыт, - Н.Мендкович
00:59  Почему узбеки не смогли ужиться с турками-месхетинцами
00:57  Почему монголы не смогли взять крепости Европы
00:53  ГрефаСбер - банк или кормушка? - В.Катасонов
00:52  Почему афганцы проиграли войну с сикхами?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Военный союз с Китаем поставит крест на демократизации России, - "НГ"
06:51 28.10.2020

Договор от 2001 года служит прочной основой двусторонних отношений

Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" сказал, что, хотя Россия не нуждается в военном союзе с КНР, в Москве этого не исключают. Теоретически вполне можно себе такое представить.

В Пекине, естественно, это высказывание не оставили без внимания. Там подтвердили: тот вариант двусторонних отношений, при котором РФ и Китай окажут друг другу военную помощь против общего врага, никому не стоит сбрасывать со счетов. Было бы наивным думать, что слова Путина были экспромтом. Зарубежные комментаторы отметили, что российский президент, прежде чем произнести тираду, вызвавшую широкий международный резонанс, заручился благожелательной реакцией Пекина.

Возникает вопрос: почему идея поднять отношения двух стран до уровня военного альянса обнародована сейчас? Ответ очевиден. Россия и Китай подвергаются сильнейшему давлению со стороны США. Против Москвы пущены в ход санкции, ее обвиняют во вмешательстве в американские выборы, применении химоружия с целью отравить оппозиционера Алексея Навального, гонениях на инакомыслящих внутри страны. А Китай – вторая экономика планеты, которую Вашингтон считает главной угрозой своему положению как доминирующей мировой державы.

Словом, Москва и Пекин – товарищи по несчастью. Но мало кто из экспертов на Западе полагает, что ссора с Россией может вылиться в военное столкновение. Никто не собирается затевать мировой пожар из-за Украины или Сирии. Запад в лице НАТО не бросает смертельного вызова России. На карту поставлено не существование России как независимого государства, а сохранение у власти чекистско-военного руководства. Это оно утверждает, что страна, на которую приходится менее 2% мирового ВВП по номиналу, должна непременно оставаться великой державой. И потому бросает ресурсы на авантюры то в Ливии, то в Центрально-Африканской Республике.

Китай в ином положении. Для него Тайвань – китайская земля. В условиях, когда США наращивают поставки вооружений острову, держат там военных советников и регулярно направляют в Тайваньский пролив корабли, опасность военного конфликта между двумя державами резко возросла. Не снижается напряженность и в Южно-Китайском море, где США проводят военные демонстрации, чтобы помешать экспансии Пекина.

Да, у России и Китая общий потенциальный противник. Но степень опасности, исходящей от него, не одинакова. Россия была исторически и остается частью Европы. Европейские ценности, демократия, свобода слова, уважение к правам человека и для россиян – не пустые слова. Ради чего же, спрашивается, связывать себя жесткими узами с громадной страной, исповедующей иные каноны, замешанные на учениях марксизма и конфуцианства?

Тем более что есть неудачный прецедент – советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 1950 года. Он перестал действовать в силу идеологических разногласий между КПСС и КПК. Дело дошло даже до отдельных вооруженных столкновений в конце 1960-х.

Новая Россия и Китай, удалив идеологический компонент из отношений, восстановили дружеское взаимодействие. Оно развивается на основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года. Стороны обязались уважать выбор пути развития друг друга, поддерживать в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности. В случае возникновения угрозы миру или угрозы агрессии Москва и Пекин незамедлительно вступают в контакт и проводят консультации. В свете положений этого договора заключать новый военный пакт представляется избыточным и неразумным. Он поставил бы крест на демократизации России.

27.10.20

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603857060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой - стратегическая задача Правительства
- Премьер-Министр поручил актуализировать Дорожную карту занятости на 2021 год
- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2021 год
- Премьер-Министр РК А. Мамин и министр торговли США У. Росс дали старт работе Казахстанско-американского Делового совета
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2020 года №691
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года №699
- Кадровые перестановки
- Уволенные ответсекретари – новые вице-министры. Где логика?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  