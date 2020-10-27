Женский марш. Баб-дурь как идеология протеста, - Э.Мирсалимова

06:59 28.10.2020 Женский марш

к сожалению, власть не делает работу над ошибками

Эльвира Мирсалимова

27.10.2020



В той ситуации, которая сегодня возникла, виновата в том числе и белорусская власть, которая наделала много ошибок и во время выборов, и задолго до этого. Ведь сегодня протесты действительно строятся на недовольстве людей. В том числе затягиванием интеграционных процессов с Россией.



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Прозападные НКО существуют у нас много лет – открыто и вполне официально. Они финансируются из западных фондов и называют себя неполитическими, нерелигиозными организациями. Но как только наступает час Х, они резко становятся и политическими, и религиозными, и всякими другими. Они проводят разнообразные семинары, исторические лекции, психологические тренинги. Тематика может быть любая, в том числе инклюзивная. Они работают и с инвалидами – на нынешних митингах мы видели большое количество инвалидов на каталках. На этих семинарах используются разнообразные психологические техники: люди сидят в кругу, обнимаются, говорят комплименты, подбадривают друг друга – все это под присмотром коуча. И когда устраиваются все эти флешмобы, когда раздаются печенья, когда Тихановская говорит "Вы – невероятные!" – все это не просто так. Люди чувствуют себя причастными, чувствуют свою пользу, их хвалят, они объединены в одном порыве.



Сначала ты доверяешься коучу и лидеру в мелочах, а потом все его слова воспринимаешь на веру, что бы он ни говорил. Это постепенно переформатирует сознание. И вроде бы тренинг-то не о политике, но как-то так получается, что на выходе начинают звучать националистские идеи, с уклоном в русофобию. Люди начинают говорить все те же мантры – о неважности Победы в Великой Отечественной войне, о том, что за эту войну мы должны каяться. И обязательная часть – это желание вычистить все русское, в первую очередь язык. Люди, всю жизнь говорившие и думавшие на русском языке, вдруг после тренингов начинают этот русский язык клясть на ломаной мове. Получается так, что сначала ты приходишь туда из любопытства, а потом идешь в первых рядах протеста. Женщины же вообще очень легко поддаются влиянию. А уж когда их сажают в СИЗО, они только удовольствие получают от этого, с гордостью выкладывают фотографии из автозаков и изоляторов. Мы, женщины, склонны к жертвенности. И стать жертвой этого режима за "светлые" идеалы – что может быть благороднее!



Чтобы все это прекратить, нужно было бы первым делом перекрыть финансирование НКО. Вывести людей из-под их влияния. Ведь, по-моему, они скорее жертвы, и сажать их, выписывать им штрафы – не совсем то, что нужно. Девушки, которые сегодня выходят с нацистскими бело-красно-белыми флагами, – это молодежь, воспитанная во время режима Лукашенко, и это те люди, которые должны были, по идее, сегодня его защищать. Но ведь именно при нынешней власти появились все эти НКО, это она их разрешала. Многие наши чиновники годами участвуют в западных программах. У нас в Витебске чиновники запрещали "Бессмертный полк" и "Гвардейскую ленту", и теперь мы получили то, что получили.



К сожалению, власть не делает работу над ошибками. И пока никаких ощутимых шагов по выходу из кризиса нет. Даже если сейчас представить, что власть подавила протесты, девушки с женского марша, да и все протестующие растворятся в обществе, станут невидимыми, но они же не изменят своего мнения. Люди в чиновничьих кабинетах и министерских креслах, которые сидели и покрывали все это, тоже останутся на своих местах и продолжат свою разрушительную деятельность. И недовольство никуда не денется.



В Белоруссии сейчас кризис, и в нашем обществе реально существуют проблемы. Происходящее затронуло действительно многие семьи, и теперь общество расколото, и нужно решать, как этот раскол преодолевать. Не усиливать его своими некомпетентными властными действиями, а сделать так, чтобы люди все-таки начали консолидироваться и идти к каким-то конструктивным целям. Нужны системные шаги, а не та объявленная Лукашенко беззубая конституционная реформа, которая выглядит скорее как имитация деятельности. Сейчас решено, что итоговый проект реформ будет представлять парламент. А как раз парламентом и недовольны люди – это бесхребетный, безликий орган, который просто соглашается со всем, что ему скажут. Что они там представят, неизвестно. Но пока никаких шагов нет.



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Теги события: белоруссия протесты оппозиция нко влияние лукашенко политика главная общество власть и народ кризис западничество женщины

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КомментарииНаписать свой комментарий

Александр

Баринов

27 октября 2020 в 13:59

"Сначала ты доверяешься коучу и лидеру в мелочах, а потом все его слова воспринимаешь на веру, что бы он ни говорил.



Что же вы думаете, что у вас все протестующие действуют под воздействием некоего "коуча"?

"Женщины же вообще очень легко поддаются влиянию. А уж когда их сажают в СИЗО, они только удовольствие получают от этого, с гордостью выкладывают фотографии из автозаков и изоляторов. Мы, женщины, склонны к жертвенности."

Думаю и автор не исключение из житейской мудрости, которая предлагает простые рецепты для решения сложных вопросов.

Суть проблемы такова, что многих недовольных белорусов может научить только жизнь и реальная практика.

Сколько бы не писали о достижениях Батьки, люди , которые сегодня против, оценить его реально могут только, когда придет его сменщик. От этого никуда не деться, поэтому и Батьке надо готовиться к передаче дел более-менее трезвому политику, который бы сохранил хотя бы вектор развития страны в целом.



Иван

Федоров

27 октября 2020 в 14:16

Увидев заглавное фото с живыми, счастливыми и искренними женскими лицами, я обрадовался - ну наконец автор-женщина напишет о протестах также искренне - черта с два. - Опять пропагандистская жвачка - все там куплено НКО, какие то коучи, а эти сотни тысяч, это стадо зомбированных баранов. Причем, какие сволочи - как они умеют сыграть счастье, единство и искренность, на своих продажных мордах.

Вот откуда появляются эти пропагандисты рабовладения ? Мало нам Киселева ?



Кирилл

Пахомов

27 октября 2020 в 14:40

Федоров, ну что ж ты так переживаешь и расстраиваешься? Проходи мимо таких текстов, не тревожь мозги. Ты ж в них ничего не понимаешь, бо сам- жертва коучинга либеральщины и зомбирования Западом. Тебе легче понять тонкости квантовой механики или каббалистики, чем эти вещи. Хотя, может быть ты гений, типа Жени Волобуева и потому вас с ним никто не понимает и не поддерживает. Трудно быть гением наверное?



Константин

Шульгин

27 октября 2020 в 15:54

Эльвира!

Спасибо за живую речь "с той стороны". Как видите по первым двум откликам, у нас тоже хватает "зачарованных". Все, мне видится, что единственная, на сегодняшний день проблема, это вмешательство Польши & и Запада, что искажает картину действительных проблем белорусского общества. Надо искоренить их присутствие, потом станет видно, какие проблемы стоят перед Белоруссией.

С уважением Шульгин



Иван

Федоров

27 октября 2020 в 16:35

Ага - это поляки, пся крев, заставили Лукашенко фальсифицировать все свои выборы и узурпировать власть. Это поляки встречались с Лукой в Сочи и поддержали его, выделив деньги на зарплату опричникам. Это поляки науськивают ОМОН избивать мирных протестующих. Это как же надо презирать белорусский народ, чтобы отказать им в собственном выборе. Вы просто черносотенцы - и Эльвира, и Константин. Победа будет за белорусским народом.



Кирилл

Пахомов

27 октября 2020 в 17:03

Федоров, иди читай Бора и Эйнштейна, там тебе легче. Тут не понять тебе, что белорусский народ сейчас и побеждает эту западную нечисть. Или ты считаешь, что на Украине победил украинский народ, а не эти гниды у власти? Так ты и там тогда ничего не понимаешь. Иди потренируйся на китайской грамоте. Ты заблудился в потемках разума, Федоров. В "сумраке подсознанья" - как честно пел либер Макаревич о себе.



Иван

Федоров

27 октября 2020 в 17:55

У тебя, тролль Пахомов, как всегда, никакой фактуры - сплошное звиздобольство. Лука попытался собрать своих сторонников в пику ультиматуму Тихановской и...не смог. *Гранаты не того калибра* - так он объяснил. Уже почти четверть 21-го века прошла, а вы все поддерживаете пиночетов - 26 лет Луку, 20 лет *великого кормчего* - так когда же вы начнете *по капле выдавливать из себя раба ?*. В Европе осталась только Россия во главе с протухшим культом личности, опустившим страну ниже погреба.

*Бор, Эйнштейн* - а ты почитай *Поручик Киже* - это как раз, о вашем обнуленном - хрен знает откуда взялся и куда денется.



Виктор

Родионов

27 октября 2020 в 23:21

"..Все, мне видится, что единственная, на сегодняшний день проблема, это вмешательство Польши & и Запада,.." Белоруссия почти 50% свое продукции продает на запад. Имеет много совместных предприятий, покупает там технологии, а потому не может установить "новый железный занавес". Ситуацию могла бы исправить интеграция 3- х славянских республик с созданием общего рынка. Я уже приводил множество примеров того, как путпотовцы сделали все, дабы экономической интеграции не произошло. На запад ушла Украины, путпотовцы отправят туда и Белоруссию. Экономика первична... Нет интеграции славянских Республик, а потому Белоруссия, как и Украина вынуждены переориентироваться на запад

Вот только поражает "мелочность" белорусских проблем, отмеченных автором.

путпотовцы быстренько распродали бы все предприятия, разорили бы с/х-во, сделали бы платным высшее образование и здравоохранение. Большая часть специалистов и ученых разбежались по заграницам. А оставшиеся стали бы просто выживать и им бы было просто не до забастовок.

У меня знакомый во Ржеве поранил палец на левой руке. Месяца два регулярно ходил к врачам, показывая распухший палец. Ему выписывали таблетки, мази и отравляли куда подальше. Но месяц назад один врач решил, что пора резать. Потом еще раз разрезали. 2 недели пролежал в больнице. Из нее его, фактически, выкинули, освободив место для больных коронавирусом. Две недели больной ходит на перевязки. Палец почему-то не заживает, но врач говорит: "Ерунда, если не заживет, то отрежем". Похоже придется знакомому ехать за границу лечить палей. Может в Белоруссию? Ближе нормальных врачей, похоже, не осталось.

Я это к тому, что большая часть россиян живет в стране, в которой для человека "государство" является не защитником, а врагом.

Развал здравоохранения, правоохранительной системы и др. госструктур на порядок опаснее дубинок омоновцев.



Владимир Василич

Репка

27 октября 2020 в 18:12

Уличный протест конечно очень хорошо отрежисирован внешними доброжелателями и через НКО в том числе. Но реальная, фактическая и конструктивная ТЕХНОЛОГИЯ демократического процесса сменяемости и ОБНОВЛЕНИЯ власти зиждется на партийности(многопартийности) и борьбы этих структур за власть. Ничего подобного в Белоруссии, сдается, не вырисовывается, а вытанцовывается эмоциональная пляска под ютубовские ролики молодежной тусовки (не от станка и трактора) и женского эмансипированного контингента



Владимир

Васильев

27 октября 2020 в 18:37

Что же так разволновались антилукашенки, срочно соберитесь и езжайте в Белоруссию, поддержите западную демократию. Без вас там переворот не получится.



Владимир

Васильев

27 октября 2020 в 18:46

"парламент – это бесхребетный, безликий орган, который просто соглашается со всем, что ему скажут. Что они там представят, неизвестно. Но пока никаких шагов нет."



Все как в России, что значит одна кровь - один народ.



Владимир

Васильев

27 октября 2020 в 18:49

Статья точно отражает обстановку в Белоруссии, выводы сделаны верно.



Иван

Федоров

27 октября 2020 в 19:13

Ага - *Все, как в России* и вам холопам это нравится. А белорусам не нравится и если мы сегодня поддержим не народ, а узурпатора, то мы потеряем Белоруссию, как совсем недавно - Украину. Вы, путриоты этого не понимаете, иначе в противостоянии народа против Лукашенко, выбрали сторону народа. .



Владимир

Васильев

27 октября 2020 в 20:40

Иван, ну зачем мне лезть в другую страну, сами разберутся.

Уж больно Вам хочется заняться экспортом государственных переворотов.

Наверное хороший бизнес.



Иван

Федоров

27 октября 2020 в 20:55

Ну вот - слово *бизнес* вы выучили, а слова *совесть* *справедливость*, пролетарская и интернациональная солидарность, вы забросили за ненужностью.

Вот он весь совок - моя хата с краю. Вот на таких Путин и опирается, добивая бывший СССР.



Владимир

Васильев

27 октября 2020 в 21:53

Иван, вот Вы за солидарность и все такое, ну вперед в Белоруссию, установите там справедливость, только имейте введу - где бизнес и получение прибыли стоят во главу угла на первом месте, там справедливостью и не пахнет.



Кирилл

Пахомов

Сегодня в 00:25

Езжай в Белоруссию, Федоров. Но не забывай, что за терроризм там смертная казнь. Помнишь два придурка устроили в минском метро взрыв? Ты думаешь они где-то сидят? Давно расстреляны. А за попытку государственного переворота думаешь дают как за хулиганство? Не, Федоров, в Белоруссии осталась почти что советская карающая система. А помнишь - что давали в Союзе за нападение на милиционера? Езжай. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603857540

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