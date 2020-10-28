Шире друг: кого США зовут дружить против Китая, - Н.Портякова

07:05 28.10.2020 И почему такие призывы не везде ложатся на благодатную почву



28 октября 2020,

Наталия Портякова



На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео находится в Индии, после которой побывает на Шри-Ланке, Мальдивах и в Индонезии. Цель турне обозначена до неприличия прямо - прояснить, "как свободные нации могут сообща противостоять угрозам, исходящим от Компартии КНР". Однако занять безоговорочно антикитайскую позицию готовы далеко не все уговариваемые на это страны. Несмотря на очевидное сближение Индии с США в военном и геополитическом плане, Нью-Дели вряд ли когда-то пойдет на официальный военный альянс с Вашингтоном, как Токио, Сеул или Канберра. Исходить из своих прагматичных национальных интересов, не всегда пересекающихся с американскими, продолжат в разной степени и остальные азиатские государства.



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Взять Китай на мушку

Официально поводом для визита в Индию госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера стало участие в традиционном стратегическом диалоге глав внешнеполитических и оборонных ведомств "2+2". Однако в Вашингтоне не стали делать секрета и из более глобальной задачи, которую поставили перед собой Штаты в ходе визита в Нью-Дели и другие азиатские столицы: укрепить антикитайский региональный фронт в обширном Индо-Тихоокеанском регионе.



- Уверен, мои встречи будут включать и дискуссии о том, как свободные нации могут сообща противостоять угрозам, исходящим от Компартии Китая, - заявил журналистам Майк Помпео незадолго до начала турне по четырем странам Азии.



Условия для игры в свою пользу на индийской подозрительности в отношении Китая сложились для американцев как нельзя более удачно. В последние годы Нью-Дели и так заметно наращивал военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном (по данным Госдепартамента, с практически нулевого уровня оборонного сотрудничества в 2008 году к 2020-у его объем вырос до более чем $20 млрд). Но вслед за пограничным конфликтом с КНР, начавшемся в мае и по-прежнему тлеющим, индийцы стали проявлять еще большую заинтересованность в кооперации с США.



На этой неделе стороны подписали военное соглашение, в рамках которого Индия получит доступ к целому ряду конфиденциальных американских топографических, морских и аэронавигационных данных, считающихся жизненно важными при наведении ракет и вооруженных беспилотных летательных аппаратов. Это будет иметь "решающее значение для Индии в нынешнем сценарии пограничного противостояния с Китаем", признал в местной прессе неназванный индийский чиновник, прямо обозначая, против какого противника страна крепит оборону.



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И появится ли в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО

Уже в ноябре Индия примет ежегодные военно-морские учения "Малабар", участвовать в которых впервые будет и Австралия. Таким образом, в этом году военные игры, начавшиеся в 1992 году с двусторонних маневров Индии и США и к которым пять лет назад подключилась и Япония, соберут вместе всю четверку участников неформального альянса QUAD. Буквально пару недель назад главы МИД этих государств на встрече в Токио подтвердили "приверженность своих стран свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", что, по сути, стало декларацией противостояния экспансии в этом регионе Китая.



К слову, говоря о QUAD, американцы выражали свои надежды на то, что неформальное партнерство между Вашингтоном, Нью-Дели, Токио и Канберрой в итоге перерастет в официальный альянс в стиле НАТО. Однако большинство экспертов считает, что Индия вряд ли когда-либо пойдет на заключение с США формализованного военного союза по примеру тех, что есть у Вашингтона с Австралией, Японией или Южной Кореей.



- Индия остается непоколебимой в проведении политики стратегической автономии, что отличается от "неприсоединения" или "нейтралитета", которые никогда не были фактической политикой страны, - пояснил "Известиям" президент фонда Observer Research Foundation Самир Саран. - В формирующемся сейчас мировом порядке союзы утрачивают свою актуальность - все страны будут все больше стремиться согласовать свои национальные интересы с интересами тех стран, которые наилучшим образом служат этой цели. И в этом ряду Индия не является исключением.



При этом, по мысли эксперта индийского аналитического центра Gateway House Чайтанья Гири, доктрина стратегической автономии Индии всегда находила понимание и в Москве.



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- Проблемы, связанные со свободой судоходства в Восточном полушарии, вызывают большую озабоченность у Индии, и ее власти полны решимости противостоять любым вызовам, которые могут повлиять на ее национальную безопасность. Ведь даже в российско-индийском двустороннем контексте успех взаимной торговли, в частности коридора Ченнаи–Владивосток, зависит от геополитической стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, - пояснил эксперт "Известиям".



С переменным успехом

Следующей после Индии остановкой Майка Помпео станет Шри-Ланка. За последние годы эта страна успела получить многомиллиардные займы от Китая, что вывело руководство страны в ранг преданных союзников Пекина. Даже передача ланкийского порта Хамбантота в аренду на 99 лет китайцам в качестве расплаты за долги не сломила дружественного расположения Коломбо к Пекину. Как заметил недавно президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, которого вскоре ожидают с визитом в КНР, аренда порта была идеей самих ланкийских политиков, а вовсе не случаем "китайской долговой ловушки", как это пытаются представить критики Пекина.



Примечательно, что буквально на днях в Коломбо побывал член политбюро КНР Ян Цзечи, предложивший ланкийцам грант на $90 млн на медпомощь, связанную с COVID, и пообещавший еще $500 млн кредитов на 10 лет. А заодно обсудил двустороннее своповое соглашение на $1,5 млрд - для сравнения, сумма аналогичного соглашения Шри-Ланки с братской Индией составила $400 млн.



И отчасти первый за последние за 10 лет визит на Шри-Ланку американского госсекретаря многие местные эксперты связали с желанием США "переиграть" визит товарища Яна. Неспроста на днях чиновник Госдепартамента по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон призвал ланкийские власти рассмотреть предлагаемые ими "варианты прозрачного и устойчивого экономического развития в противовес дискриминационной и непрозрачной практике". Правда, что именно США могут предложить взамен, он не уточнил.



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- Благодаря своему экономическому влиянию Китай плотно укрепился в Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах, которые традиционно были близкими друзьями Индии. Теперь они зависят от финансовой помощи КНР для реализации различных проектов своего развития. И вырвать их из китайской орбиты непросто, - признал "Известиям" эксперт кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологии и науки Бирла в Дубаи Шамшад Ахмад Хан.



Даже Индонезия, имеющая свои претензии к действиям Пекина в Южно-Китайском море, дважды за последние месяцы отказала США в праве на посадку и дозаправку для самолетов-шпионов Р-8 Poseidon. Правда, не столько по причине экономической завязанности на Китае, сколько исходя из принципа нейтральной внешней политики и нежелания предоставлять свою территорию в качестве плацдарма для любых иностранных военных операций.



Это, однако, не значит, что США бросят попытки расширить круг своих соратников против Китая. Ведь частичный результат это все же приносит. Например, Мальдивы, третья страна в турне Помпео, также не обделенная китайскими финансовыми вливаниями, буквально в сентябре подписала с Вашингтоном соглашение о военном сотрудничестве, выразив в нем и поддержку "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Источник - известия

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