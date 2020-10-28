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Карабахская война ушла в леса и уперлась в горы...
07:10 28.10.2020

В Армении заявили об изменении характера боевых действий в Карабахе

28 октября 2020,
Военное противостояние Армении и Азербайджана в Карабахе изменило характер, Баку теряет первоначальное преимущество, заявил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.

Полумеры и полумир: с начала эскалации в Карабахе прошел месяц
Баку и Ереван признали нарушение уже третьего режима прекращения огня, обе стороны отчитались о новых жертвах
На брифинге 27 октября он сообщил, что боевые действия по-прежнему идут в лесах, горах и ущельях, но не с той же интенсивностью как раньше.

"Противник теряет свое огромное численное преимущество, технологическое преимущество. Это обусловлено разными факторами: рельефом местности, совершенствованием наших навыков, опытом", - цитирует его "РИА Новости".

По словам Ованнисяна, Азербайджан добился определенных успехов в боях на равнине и попытался сделать тоже самое в горно-лесистой местности, где сейчас идут трудные бои.

Представитель минобороны Армении указал, что сейчас линия фронта пролегает вдоль реки Воротан.

Там, по его словам, азербайджанские военные используют артиллерию и беспилотники, чтобы атаковать по направлению к Бердзору (Лачин) и южнее для прохода к границе Армении.

Армянские ВС атаки отразили и нейтрализовали несколько диверсионных групп, добавил он.

В то же время премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в мире изменилось восприятие карабахского конфликта. По его мнению, на международной арене начали признавать Азербайджан и Турцию агрессорами.

Обострение конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и наступлении на свои позиции. 9 октября в Москве стороны договорились о первом перемирии, которое, однако, не соблюдалось.

Затем были достигнуты договоренности о еще двух режимах прекращения огня. Последнее вступило в силу 26 октября. О нем глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов договорились накануне в ходе встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603858200
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