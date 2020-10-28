Уволенные ответсекретари – новые вице-министры. Кадровый Казцирк по-токаевски

07:12 28.10.2020

Уволенные ответсекретари – новые вице-министры. Где логика?

Чиновники выполняют поручение Президента лишь формально, считают политологи



Ромина МАКАРИМОВА, rus.azattyq-ruhy.kz, 27 октября



Кадровые рокировки тянутся в министерствах вот уже несколько недель. Ничем непримечательные, непубличные и неизвестные лица получают престижные чины и кресла вице-министров. Так, всего за две недели ряды госслужащих пополнились сразу четырьмя заместителями министров. Похоже, поручение Президента чиновники понимают по-своему: вместо увольнений вчерашним ответственным секретарям дают новые позиции, вместо сокращения госаппарата появляются новые должности. О саботировании прямых поручений главы государства – материал Azattyq Rýhy.

Утром 13 октября появилась новость о том, что ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития Мереке Пшембаева освободили от должности. Сразу подумалось: какая прекрасная новость, наконец-то сентябрьское поручение Президента о ликвидации института ответсекретарей привели в действие и людям придется кормить на несколько чиновников меньше.

Однако недолго музыка играла. В тот же день, буквально через несколько часов без пяти минут уволенный Пшембаев садится в новое кресло. Да еще какое – в кресло вице-министра по чрезвычайным ситуациям. Неплохой взлет, который вслед за ним посчастливилось пережить еще нескольким его коллегам.

21 октября уволили еще двух ответсекретарей – Асем Нусупову из Минздрава и Ануара Ахметжанова из Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Не проходит и суток, как безработные получают новые должности. Им даже кабинеты менять не пришлось. Сменились лишь таблички на дверях – с ответсекретарей на "вице-министр здравоохранения" и "первый вице-министр цифрового развития".

27 октября по такой же схеме получил работу еще один их коллега – из ответсекретарей перешел в вице-министры юстиции Азамат Амиргалиев.

Тех, кому не нашлось мест в министерствах, трудоустроили в другие ведомства. Секретарь Минэкологии, геологии и природных ресурсов Нурлыбай Сабит стал председателем комитета по правовой статистике и спецучетам Генеральной прокуратуры, а секретарь МИДа Аркен Утенов перешел в зампреды Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Так так получилось, что вчерашние секретари, о которых никто ничего не слышал, вдруг назначаются на столь высокие позиции? Для этого надо сначала разобраться в том, чем они занимались ранее, говорят политологи. В 2007 году, когда только вводили этот институт, предполагалось, что секретари станут несменяемыми управленцами и некими "хранителями" традиций и задач министерств.

"Их ввели для того, чтобы министры занимались политическими вопросами, а ответственные секретари – административными, кадровыми вопросами, госзакупками, то есть обеспечивали бы работу аппаратов министерств. Предполагалось, что они будут несменяемыми и будут работать вне зависимости от смены министров, чтобы обеспечить стабильную работу аппарата. Такая была идея. Однако практически сразу, меньше года прошло, как ответсекретарей начали менять даже чаще, чем министров. Министры старались подобрать себе лояльных секретарей. По сути, он был его заместителем, отвечающим за оргвопросы. Смысл этой должности с годами пропадал. К тому же в МВД и Минобороны их не вводили. В силовых ведомствах свои иерархии", – пояснил политолог Данияр Ашимбаев.

Де-факто ответсеки имели вице-министерский статус, но де-юре это не было прописано. Эдакие серые кардиналы "на минималках". Избавиться от таких личностей весьма сложно – хоть они и не имеют публичности, но политический вес у них весьма серьезный. За бортом или на позициях похуже такие чиновники никогда не останутся, потому самый оптимальный вариант – переназначить в вице-министры. Их счастье, что число замов в министерствах не прописано. Где-то их трое, где-то – сразу шесть. Если свободных вакансий в министерствах не нашлось, почему бы не открыть новую штатную единицу, если закон позволяет? Человек останется при деле, а потерь особо никаких – одну должность закрыли, другую открыли. Эксперты считают, что на местах прямое поручение Президента о сокращении госаппарата чиновники трактуют по-своему и выполняют лишь формально.

"Это просто перемещение по горизонтали в бюрократической системе. Весь набор бюрократических привилегий за ними был и сохраняется. Никаких потерь нет. Ушла одна позиция, вместо нее появилась другая.

Поручения у нас выполняются формально. Дело в том, что сразу после президентского послания было сделано уточнение – за счет чего будет достигаться пресловутое сокращение госслужащих. Во-первых, ликвидируют вакантные позиции. То есть те чиновники, которые уже есть, они остаются. Но не всегда штат министерств заполнен полностью. Например, должны работать в штате 10 человек, а работают всего семь. Эти три вакансии просто упраздняют из штатного расписания. То есть это бюрократический трюк, который позволяет формально на 30% сократить бюрократический аппарат, хотя фактически там не конкретных людей сократили, а всего-навсего должности, которые свободны. Это сокращение номинальных бюрократических позиций, а не конкретных людей.

Еще надо включить сюда два направления: среди госслужащих отсеивают по возрасту – по достижении пенсионного возраста, идет отсев по коррупционным делам. У нас в год в среднем 3 тысячи коррупционных дел возбуждается. До суда доходит около тысячи. Это примерно 1% от общей численности госслужащих", – подчеркивает политолог Максим Казначеев.

Пока же процесс продолжается. На очереди девять ответсекретарей, которых еще не пристроили в теплое местечко. Здесь мне вспомнилась одна фраза советской актрисы: "Я как старая пальма на вокзале – никому не нужна, а выбросить жалко". Так же у нас и с секретарями. И не ищите в этих кадровых каруселях логики.