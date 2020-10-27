Турция и Казахстан на пути к созданию единой "Туранской армии", - "Turkiye"

07:18 28.10.2020

Обсуждавшееся во время визита министра обороны Турции в Казахстан соглашение о военном сотрудничестве - важный этап на пути создания единой армии тюркских народов, пишет издание. Разумеется, речь идет о военном альянсе во главе с Анкарой, который будет задавать тон во всех региональных и глобальных конфликтах. Что думают эксперты - в статье.

Türkiye (Турция): путь - Туранская армия

Успех Азербайджана в Карабахе против оккупанта Армении вновь поднял на повестке дня идею "Туранской армии".



На фоне успеха Азербайджана в борьбе с Арменией в Карабахе за счет усиления азербайджанской армии благодаря оказанной Турцией поддержке, такой как военная подготовка, совместные учения, поддержка ударных БПЛА, на повестке дня вновь возникла идея "Туранской армии", о которой говорится уже давно. Соглашение о военной подготовке и сотрудничестве между Турцией и Казахстаном, обсуждавшееся в ходе важнейшего визита министра национальной обороны Турции Хулуси Акара (Hulusi Akar) в Казахстан, состоявшегося в эти дни, расценивается как один из шагов к созданию единой армии тюркских государств. Эксперты в беседе с нашей газетой ответили на вопрос, возможно ли создание Туранской армии, и обратили внимание на тот факт, что эта армия, которая, как ожидается, будет создана под руководством Турции, может задавать тон во всех региональных и глобальных вопросах.



Важная цель



"Этот вопрос периодически встает на повестке дня в тюркском мире и особенно в Турции, - отмечает профессор, доктор Кюршад Зорлу (Kürşad Zorlu). - Результаты военного сотрудничества Турции и Азербайджана в связи с карабахской войной придают этому вопросу иное измерение. В 2013 году Турция, Азербайджан, Киргизия и Монголия создали объединение, получившее название „Ассоциация правоохранительных органов военного статуса". Это вызвало большой переполох. Даже предваряющие новости кое-кого пугали. Туранская армия - очень важная цель и на данный момент отражение определенного предвкушения, определенного идеала. Это показатель того, что в долгосрочной перспективе ожидания тоже будут высокими. В настоящее время необходимо сосредоточиться на укреплении общего военного потенциала в рамках Тюркского совета и переходить к конкретным шагам в сфере технического сотрудничества. Особо хочу отметить, что, если о таких проектах много говорится до того, как сформируются необходимые ментальные рамки и международные балансы выйдут на приемлемый уровень, это может сорвать процесс. Также хочу подчеркнуть, что, когда борьба за Карабах достигнет заслуженного уровня, это вызовет большую мотивацию в тюркском мире".



Однажды это произойдет…



"В тюркской истории очень мало таких периодов, когда республики Центральной Азии и Турецкая Республика, а до этого Османская империя, так сближались и даже поддерживали друг друга, - говорит профессор, доктор Джемалеттин Ташкыран (Cemalettin Taşkıran). - Эта ситуация сложилась после совместных учений, проведенных в Азербайджане и Нахичевани вслед за нападением на Товузский район. В дальнейшем с агрессией Армении, ответом Азербайджана на эти атаки и моральной поддержкой Турции Азербайджан стал способен за короткое время вернуть практически все потерянные земли. Это вызвало радость во всем тюркском мире. Думаю, можно сказать, что поддержка Турции меняет балансы в регионе. Дойдет ли это до Туранской армии? Надеюсь, да. Но пока говорить об этом слишком рано. Разговоры об этом пробудят определенные круги. На самом деле, когда возникнет сильная воля, вещи, которые сегодня кажутся невозможными, могут осуществиться за короткое время, в средне- или долгосрочной перспективе".



Оригинал публикации: Çare Turan OrdusuОпубликовано 27/10/2020