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Переломит ли Общеливийский конгресс на родине Муаммара Каддафи развитие событий в Ливии? - А.Веселов
07:23 28.10.2020

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 27.10.2020
Переломит ли Общеливийский конгресс на родине Муаммара Каддафи развитие событий в Ливии?
В окружении Халифы Хафтара говорят, что "Эрдоган может паковать чемоданы"

23 октября в Женеве состоялось подписание соглашения, которым предусмотрен комплекс мер по прекращению боевых действий и восстановлению безопасности в Ливии. Свои подписи поставили члены так называемого Военного комитета (по пять генералов от "правительственной армии" и "ливийской национальной армии") в присутствии главы штаб-квартиры ООН в Женеве и представителей миссии ООН в Ливии.

Документом предусматривается "немедленное, полное и постоянное прекращение огня" между противоборствующими силами, но это не распространяется на вооруженные группировки и организации, признанные ООН террористическими. Среди пунктов соглашения – отвод подразделений с линии фронта в места постоянной дислокации, создание совместного оперативного штаба, обмен пленными и реорганизация охраны нефтяных месторождений. Все наемники и иностранные боевики должны покинуть ливийскую территорию в максимальный период 90 суток, начиная с даты подписания. Кроме того, все соглашения о подготовке военного персонала на территории Ливии должны быть немедленно приостановлены, а зарубежные инструкторы – покинуть страну.

Стефани Уильямс, глава миссии ООН в Ливии, исполняющая обязанности спецпосланника Генсека ООН, отметила, что в ближайшее время должно состояться новое заседание Военного комитета (5 + 5), чтобы запустить работу специальных профильных подкомитетов – по разоружению, демобилизации, борьбе с терроризмом и др.

Особо следует подчеркнуть намерение сторон провести "идентификацию" всех вооруженных групп на территории Ливии и создать механизм "их реинтеграции на индивидуальной основе в государственные институты". Таким образом, речь идет о создании единой армии, на начальном этапе – в форме "совместных сил, состоящих из регулярного военного персонала". Совместные воинские и полицейские формирования должны обеспечить свободу передвижения по всей территории страны, охрану дорог, нефтяных сооружений и иных важных объектов.

Стефани Уильямс, глава миссии ООН в Ливии

По словам С. Уильямс, стороны договорились о создании механизма для мониторинга совместно с миссией ООН выполнения соглашения о прекращении огня. Документ в ближайшее время будет передан в Совет Безопасности для рассмотрения и принятия резолюции, нацеленной на выполнение договоренностей "внутренними и внешними сторонами". Намек более чем прозрачен, тем более что 24 октября, то есть на следующий день после подписания, пресс-секретарь маршала Х. Хафтара выступил с заявлением, в котором прямо сказал: "Эрдоган может паковать чемоданы". Турецкий президент, со своей стороны, прокомментировал соглашение сдержанно: "Это не прекращение огня на высоком уровне. Время покажет его постоянство".

Скепсис Р. Эрдогана понятен. Во-первых, документ действительно подписали не первые лица. Во-вторых, подписанты потребовали от ООН выступить гарантом, а в этом просматривается стремление заранее снять с себя ответственность за его невыполнение. Наконец, ООН часто бывает не в состоянии добиться выполнения резолюций своего же Совета Безопасности, и хотя новые угрозы турецким интересам в Ливии очевидны, совсем не ясно, как будут развиваться события в дальнейшем.

Тем не менее в первые дни после достижения соглашения наблюдается некоторый прогресс. Возобновлено воздушное сообщение между Триполи и Бенгази, регулярные рейсы выполняются также в столицу Юга страны – город Себху. Идет активное разблокирование основных автомагистралей. 26 октября Ливийская национальная нефтяная компания объявила о возобновлении добычи на крупном месторождении аль-Филь и снятии ограничений на экспорт сырой нефти. В заявлении отмечается, что работу возобновили и другие месторождения и в ближайшее время объем добычи достигнет "обычных показателей". Местный рынок отреагировал молниеносно, и курс ливийского динара начал резво укрепляться.

Заключению соглашения в Женеве предшествовало другое событие, гораздо более значимое – Общеливийский конгресс в Сирте 17 октября. Достаточно сказать, что именно там члены Военного комитета получили полномочия подписать документ, о котором мы говорим. На конгресс съехались 1100 делегатов со всей страны, в том числе шейхи племен. Девизом общеливийского конгресса стал лозунг "Историческая память поможет настоящему страны".

В этой связи показательно, что местом встречи выбран город Сирт. Глава МИД Восточного правительства Абдель Хади аль-Хувейдж заявил, что этот город является "местом встречи всех городов в Ливии, локомотивом решения и достижения мира". Даже если вынести за скобки любовь арабов к высокопарным аллегориям, нельзя не отметить: Сирт – родина Муаммара Каддафи, а время проведения конгресса почти точно совпадает с 9-й годовщиной мученической смерти Лидера (полковник Каддафи погиб 20 октября 2011 года).

Принятые в Сирте решения в случае их реализации действительно могут переломить развитие событий в Ливии. Предлагается практически полная реорганизация органов власти, объединение разрозненных государственных структур и воссоздание дееспособного государства. Одним из первых шагов должна стать отставка главы ПНС Ф. Сарраджа и председателя парламента А. Салеха, а также подготовка к новым выборам главы государства и депутатов законодательного органа с участием представителей и учетом интересов трех исторических областей страны – Триполитании, Киренаики и Феццана.

В течение переходного периода (его продолжительность составит не более полутора лет) намечено объединить действующие институты и внести поправки в законодательную базу, причем столицей Ливии должен стать Сирт. В этом городе должны разместиться все основные органы временного правительства, за исключением обороны и безопасности – им определен городок аль-Джуфра. Любопытно, что сразу после достижения соглашения в Женеве один из его подписантов от ЛНА генерал-майор Хейри ат-Тамими отметил, что договоренности не включают демилитаризацию Сирта и Аль-Джуфры. Таким образом, у скептиков есть причины сомневаться в успехе.

Миссия ООН в Ливии прилагает большие усилия для наращивания успеха внутриливийского диалога. Под эгидой этой организации уже начаты видеоконференции с участием 75 представителей различных групп ливийского общества, очная встреча намечена на 9 ноября в Тунисе.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603858980
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