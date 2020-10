Вторая гражданская война, или Грядущий крах Америки, - В.Катасонов

07:24 28.10.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 28.10.2020



Заговор молчания в США вокруг книги прорицаний американского ветерана



О том, что золотое время Америки позади и ее ждут серьезные испытания, написаны с конца ХХ века десятки книг и сотни статей.



Патрик Бьюкенен в известной книге "Смерть Запада" (The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Civilization) писал о грядущей "смерти" США, точнее, о кризисе американской цивилизации, о закате Америки как великой державы. Не менее известный политолог Самюэль Хантингтон издал в 2004 году книгу "Кто мы?" (Who Are We? The Challenges to America’s National Identity). Его взгляд на будущее США тоже пессимистичен. Фрэнсис Фукуяма через семь лет после своего "Конца истории и последнего человека" (1992) написал книгу "Великий разрыв" (The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order), и в ней между строк читалась тревога за будущее Америки.



Все эти авторы особую угрозу для Америки видели в том, что англо-протестантская культура стала стремительно размываться другими культурами, привносимыми неевропейскими иммигрантами. "Плавильного котла", в котором народы и этносы в конечном счете превращаются в новую историческую общность под названием "американский народ", из Америки не получилось. Кстати, полное название книги Патрика Бьюкенена по-русски звучит так: "Смерть Запада: как умирающее население и вторжения иммигрантов подвергают опасности нашу страну и цивилизацию". Под "умирающим населением" автор имел в виду белых американцев, доля которых в общей численности населения Америки угрожающе уменьшается за счет увеличения доли афроамериканцев и цветных.



Фото: REUTERS Bryan Woolston



По мнению Хантингтона, свою лепту в подрыв культурно-религиозных ценностей "старой доброй Америки" стали вносить транснациональные банки и корпорации. Они размывали традиции.



Все названные работы были написаны в достаточно академическом стиле. Однако сегодня внимание американцев приковано не столько к толстым книгам титулованных политологов и футурологов, сколько к прогнозам другого рода. Тем, в которых 2020 год фигурирует как критическая для Америки точка. И таких прогнозов немало.



Так, сегодня по Интернету и социальным сетям гуляет пророчество" Нострадамуса о том, что в 2020 году Америке "настанет конец".



Глава польского правительства с чешским премьером на саммите Вишеградской группы. Источник: premier.gov.pl



Не менее известны пророчества Спящего Пророка Эдгара Кейси (Edgar Cayce), жившего в 1877-1945 гг. Только с середины 1943 г. по середину 1944 года Кейси провел более полутора тысяч сеансов общения с таинственными "информаторами", оставив нескольких тысяч записанных стенографистами ответов (названных "чтениями") на самые разнообразные вопросы. Все "откровения" Кейси получал в состоянии транса, похожего на сон (отсюда и прозвище Спящий Пророк). Так, он говорил, что 44-й президент Америки будет последним. Согласно официальным данным, под номером 44 в череде американских президентов шел Барак Обама, который пробыл в Белом доме два срока (с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года). А пришедший ему на смену Дональд Трамп идет под номером 45. Однако знатоки подсчитали, что Трамп все-таки 44-й президент, поскольку был в истории США президент Стивен Гровер Кливленд, которого посчитали дважды, что неправильно. Если правильно считать, то Дональд Трамп и есть 44-й президент Америки. Говорят, что советники Трампа предсказание Эдгара Кейси знают и активно используют его в предвыборной кампании. Если Трамп будет переизбран, он по-прежнему будет идти под номером 44. А если победит Джо Байден, это будет означать "конец Америки". И "началом конца" может стать 3 ноября 2020 года.



Эдгар Кейси в своем прорицании не называл дату 2020 год. Он лишь говорил о 44-м президенте США. Однако мне известны два прогноза, в которых их авторы прямо называют 2020 год. Кризис в США, согласно этим прогнозам, должен начаться не раньше и не позже, а именно в 2020 году.



Об одном прогнозе и его авторе я уже писал. Это известный норвежский профессор социолог Йохан Галтунг (Johan Vincent Galtung), которому исполнилось 90 лет. В 1980 году он точно предсказал распад Советского Союза. Также довольно точно предсказал террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Галтунг – специалист по геополитике. За его точные предсказания он получил прозвание Норвежский Пророк. В начале XXI века Галтунг сказал, что Америка исчезнет как империя. Ее падение начнется в 2020 году, а к 2025 году она полностью потеряет статус сверхдержавы. Норвежец утверждал, что утрата международного авторитета США будет сопровождаться "ростом фашистских настроений" в этой стране.



А теперь я хочу назвать еще одного пророка, который назвал 2020 год критическим для истории Америки. Это Томас У. Читтам (Thomas W. Chittum), родившийся в 1947 году; американский писатель, независимый исследователь и аналитик, профессиональный программист.



Первую половину своей жизни наш герой был солдатом и военным наемником. В 18 лет был мобилизован на войну во Вьетнаме: служил рядовым 1-го класса 173-й воздушно-десантной бригады армии США в Индокитае, участвовал в многочисленных боевых операциях. В 1970-е годы служил по контракту в Вооруженных силах Зимбабве (тогда Южной Родезии), занимаясь охраной границы. В начале 90-х годов в качестве наемника оказался в Европе, во время войны в бывшей Югославии служил в хорватской армии.



Вернувшись в 1993 году из Европы, Т. Читтам начал гражданскую жизнь. Обладая незаурядными способностями, занялся профессиональным программированием. А накопленные за четверть века военной службы в разных точках мира наблюдения решил осмыслить, занявшись аналитической и писательской деятельностью. Автор трех книг.



Глава польского правительства с чешским премьером на саммите Вишеградской группы. Источник: premier.gov.pl



Наиболее известной его работой стала первая книга, которую он писал в 1994-1995 гг. и которая была опубликована в 1996 году: Civil War Two: The Coming Breakup of America (Вторая гражданская война: грядущий крах Америки). Тенденции развития США, по мнению Т. Читтама, угрожающие. Наибольшую угрозу представляет изменение этнокультурного состава населения страны. Речь идет о снижении в общей численности жителей Америки доли тех, кого принято называть "белыми американцами" – носителей культуры, которую автор иногда называет "христианской", иногда "протестантской" (при росте удельного веса носителей других культур).



Даже те афроамериканцы, которые родились в Америке (и чьи предки родились в Америке), не стали частью протестантской культуры. Они сохранили неприязнь к белым американцам даже после того, когда в 1964 году были отменены последние расовые ограничения и было провозглашено полное равенство белых американцев и афроамериканцев.



Джулиан Ассанж.



Фото: REUTERS/Eduardo Munoz



Продолжалось и наводнение Америки эмигрантами со всех концов света. Иммиграционные законы США были либеральными, государственная граница США была дырявой, особенно со стороны Мексики. Каждый год в страну через южную границу проникали сотни тысяч нелегалов. Вместо "плавильного котла" из Америки получался другой "котел", где усиливалось давление обостряющихся этнорасовых и культурных противоречий. Т. Читтам предупреждал, что этот "котел" может взорваться. Об этом же писали Патрик Бьюкенен, Самюэль Хантингтон, Фрэнсис Фукуяма, но оценки и прогнозы Т. Читтама жестче.



Во-первых, его язык более понятен простому читателю. Т. Читтам лучше профессиональных политологов и футурологов из Вашингтона понимает, что такое война. Во-вторых, прогнозы этих политологов и футурологов даны без конкретных дат, а у Т. Читтама все предельно конкретно: вторая гражданская война в Америке начнется в 2020 году.



В исследовании Т. Читтама содержится набор показателей, за которыми автор предлагал следить и простым гражданам, и федеральным властям, чтобы оценивать скорость приближения катастрофы. Список показателей Т. Читтама состоит из 36 пунктов. Вот лишь первые позиции из этого списка (даю в кратком изложении).



1. Нанесение "расовых татуировок" – указание национальности в удостоверениях личности и других документах.



2. Предоставление иммигрантам (даже нелегалам) права голоса на выборах



3. Сначала ограничение, а потом ликвидация права на ношение оружия (разрушение военного потенциала класса белых трудящихся).



4. Расовый раскол присяжных (присяжные начинают защищать и оправдывать своих соплеменников).



Конечно, не менее важными являются другие пункты списка. Например, пункт 16: появление и рост в городах закрытых для полиции районов, т. е. районов, которые полиция перестала контролировать и где правят уличные банды. Пункт 20: распространение пригородов, защищенных стенами, которые стыдливо называют "закрытыми общинами" (крепости для белого населения). Пункт 28: падение курса доллара по отношению к другим ведущим валютам. Пункта 32: изменение баланса миграции США – Канада (разворот на 180 градусов потока мигрантов).



Джулиан Ассанж.



Фото: REUTERS/Brendan McDermid



Американский истеблишмент настороженно отнесся к прогнозам Т. Читтама. Методика мониторинга растущих угроз, предложенная автором книги, была проигнорирована. Прогнозы ветерана войны были квалифицированы как алармистские, способные дестабилизировать обстановку в стране. Автора назвали параноиком, после чего наступила тишина. Вокруг Т. Читтама и его книги был организован заговор молчания.



В России имя Т. Читтама более известно, чем в США: книга американского военного ветерана была переведена на русский язык и дважды издавалась (издательство "Книжный мир"). Первый раз в 2010 году, второй – в текущем 2020 году. На обложке издания 2010 года после заголовка крупным шрифтом набрано: "2020 год". Периодически российские СМИ берут у Т. Читтама интервью.



Среди многочисленных пророчеств и прогнозов в отношении судьбы США предсказания Т. Читтама – наиболее обоснованные и точные. И они сбываются на наших глазах.



События последних месяцев в США американские СМИ предпочитают называть социальными волнениями, но это неверно. Происходящее носит все признаки гражданской войны. Четверть века назад о ней предупредил американский военный ветеран. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603859040

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой - стратегическая задача Правительства

- Премьер-Министр поручил актуализировать Дорожную карту занятости на 2021 год

- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2021 год

- Премьер-Министр РК А. Мамин и министр торговли США У. Росс дали старт работе Казахстанско-американского Делового совета

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2020 года №691

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года №699

- Кадровые перестановки

- Уволенные ответсекретари – новые вице-министры. Где логика?