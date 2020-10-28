"Негодники" и "подлецы". Бустонская хокимша Мамитова пообщалась с узб-фермерами

07:44 28.10.2020

Хоким Бустанского района прокомментировала запись с оскорблением фермеров

В СМИ появилась аудиозапись, на которой хоким Бустанского района Садбархон Мамитова оскорбила нескольких фермеров за недостачу сои. Хокимият Андижанской области вынес главе района предупреждение, а сама хоким призналась, что должна была вести себя сдержаннее.



Информационный портал Human.uz 26 октября опубликовал аудиозапись, на которой хоким Бустанского района Андижанской области Садбархон Мамитова оскорбляет фермеров за невыполнение плана по сдаче сои и угрожает отобрать земли.



На записи можно услышать, как глава района обвиняет подчиненных в том, что те не продают сою и не занимаются хлопком. Хоким также заявляет, что "если не будет сои, ни один фермер может не рассчитывать на землю". При этом она использует слова "негодник" и "подлец".



В пресс-службе хокимията Андижанской области подтвердили произошедший инцидент и признали, что голос на аудио действительно принадлежит руководительнице Бустанского района.



Как сообщили в областной администрации, "из-за безответственности фермеров, занимающихся выращиванием сои, работа по сбору растения в районе была отстрочена". Хокимият региона пояснил, что в опубликованной аудиозаписи хоким района требует от фермеров объяснить причину несвоевременного сбора урожая и корчевания сои.



"Учитывая произошедшее, за распространенную аудиозапись хокиму Бустанского района Садбархон Мамитовой областным хокимиятом вынесено „предупреждение"", - говорится в заявлении хокимията Андижанской области.



Садбархон Мамитова в беседе с корреспондентом издания Daryo.uz сообщила, что заболела коронавирусом и пролежала в больнице две недели. За это время, по ее словам, район сильно отстал от планов по выращиванию пшеницы, поливу, сбору и сдаче сои. Она призналась, что во время беседы с фермером вела себя некорректно и должна была сдерживать эмоции.



Глава района рассказала, что в этом году семена сои из Самары за валюту "привезли президент вместе с хокимом области", ее распространение планировалось для предотвращения дефицита продовольствия. Хоким сообщила, что все 108 фермерских хозяйств района получили семена сои, ожидалась сдача урожая в 36,5 тонны.



"Но некоторые фермеры выкорчевали посаженную сою вместе с хлопком, вырвали ее, а также уничтожили закрепленный за собой запас, предназначенный для посева в следующем году", - пояснила Садбархон Мамитова.



Хоким добавила, что инцидент произошел два дня назад, когда она раскритиковала некоторых фермеров за безответственность.



"Мне стыдно за сказанное во время стресса. Мне следовало быть сдержаннее. У меня нет привычки говорить такие слова, общаться с людьми в такой манере. Но у меня тоже есть свои расчеты", - сказала глава района.



Напомним, Садбархон Мамитова была назначена хокимом Бустанского района в марте этого года. До назначения с 2019 года она работала руководителем Андижанского регионального подразделения движения "Юксалиш" и советником хокима области.