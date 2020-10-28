Казахстан Токаевский: Снаружи по-новому - внутри все по-старому, - Г.Илеуова

07:50 28.10.2020

В политике Казахстана мало что изменилось считает эксперт-политолог

Глава общественного фонда социальных и политических исследований Гульмира Илеуова взвесила плюсы и минусы системы управления при Токаеве



sng.today, 20 октября



В середине октября кое-какие "либеральные и самостоятельные" СМИ тиражировали информацию о том, что оппонентский политический лагерь в Казахстане запланировал в Алматы проведение митинга. Оппозиционеры хотят выдвинуть требования властям, чтобы те прекратили гонения по политическим мотивам и взялись за серьезное реформирование политики. Все это заставляет задуматься. Источник CentralAsia.news 20 октября опубликовал комментарий эксперта, руководителя Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмиры Илеуовой о развитии политической ситуации внутри Казахстана и существовании социальных лифтов.



Снаружи по-новому - внутри все по-старому

Впрочем, желания и лозунги зачинщиков митинга не обрели нового содержания. И во времена Нурсултана Назарбаева, регулярно декламировались обвинения в попирании демократических прав, использовании практики политических преследований и прессинга СМИ.

С избранием на пост президента Касым-Жомарта Токаева обстановка практически не изменилась, потому что главной характерностью управления государством является работа по лекалам, которые оставил первый президент, считает эксперт.

- Прежде всего, это выражается в том, что за период деятельности второго президента пока не было сделано ни одного шага в сторону изменения существующего статуса-кво. Все политические штабы республики работают в старом режиме, - отметила социальный исследователь.

Помимо этого, ключевой орган страны - Совет безопасности, возглавляет все тот же Назарбаев. Новый глава государства, не стал пересматривать и идеологическую концепцию. В стране не было принято ни одного решения, кардинально отличающихся от ранее провозглашенных целей. Даже очень высокие должности в стране до сих пор получают чиновники лояльные первому президенту, нежели действующему, почеркнула Илеуова.

Невольно возникает вопрос какие же все-таки существуют различия между первым и вторым главой государства в деловых почерках по управлению государством.

В этой связи эксперт озвучила свою точку зрения. По ее мнению, в соответствии с учением Макса Вебера, Казахстан столкнулся с двумя типами господства или легитимности.

Первый - Назарбаев, харизматичный, эмоциональный, действующий авторитарными методами. Построенная им система управления подчинена ему самому. Из этого следует, что для его преемника сложившиеся бюрократические механизмы, госорганы, а вместе с ними, и специфика взаимодействий между ними могут казаться невразумительными, а временами чересчур избыточными.

Второй - Токаев, политический деятель, приверженный к более "легальному господству". В управленческой методике, он считает приоритетной государственно-бюрократическую модель. По-видимому, Касым-Жомарт Кемелович намерен снизить давление со стороны неинституональных, клановых вмешательств в политику.



О партии "Нур Отан"

В оппозиционных кругах Казахстана популярно убеждение, что внедрение в передовую партию "Нур Отан" единственный путь сделать политическую карьеру. Эксперт же считает, что социальный лифт сможет поднять не только эта политическая организация. Рейтинг партии как раньше не отличается небесными показателями. В связи с этим, нельзя сказать, что в нее рвутся все.

Руководитель общественного фонда, привела данные о том, что в последние годы на основании опросов населения, зафиксирован спад рейтинга партии в межэлекторальный период на 20% от ожидаемой явки весной этого года. Политическому движению "Нур Отан" необходимо будет хорошо постараться, чтобы вернуть былые позиции.

Переходя к альтернативным "эскалаторам", социальный аналитик заострила внимание на том, что в республике функционирует программа "Болашак". Воспользовавшись этой программой можно отучиться за рубежом, а после найти солидное рабочее место в структуре государственного управления. Также Токаев инициировал формирование и развитие Молодежного кадрового резерва, на основе конкурсного отбора 300 самых одаренных молодых казахстанцев уже получили должности в государственной конъюнктуре.



Как обстоят дела со свободой слова

Если взять во внимание то, что Токаев следует курсом заданным Назарбаевым, то с большой натяжкой можно ожидать серьезных и решительных шагов в области свободы слова. В рамках этой темы, эксперт справедливо заметила, что послабления появились, но они не столь значительные.

Позитивным изменением, Илеуова отметила декриминализацию статьи 130 УК РК, в которой имело место уголовная ответственность за клевету, и с помощью которой отдельные политические фигуры не давали проводить журналистские расследования или освещать в информационных источниках острые злободневные вопросы.

Со стороны государства проводится дотошный мониторинг публикаций в СМИ, таким образом ведется борьба с распространением фейков и радикально-деструктивной информацией. Эксперт считает, что это особо ярко проявилось в период пандемии коронавируса. Гульмира Илеуова дополнила, что некоторые общественные активисты трактуют это как ущемление права на свободу слова.