5 кыр-партий (Мекен, Бутун, Реформа, СД и Замандаш) слепились в движение "Умут" и двинули требования к властям

17:32 28.10.2020

Партии "Мекен Ынтымагы", "Бутун Кыргызстан", "Реформа", "Социал-демократы", "Замандаш" создали новое движение "Умут" и выдвинули ряд требований

Новое общественно-политическое движение "Умут" выдвинуло ряд требований к действующей власти. Об этом представители движения, партии "Мекен Ынтымагы", "Бутун Кыргызстан", "Реформа", "Социал-демократы", "Замандаш" заявили 28 октября на пресс-конференции в АКИpress.



Резолюцию вновь созданного движения зачитал лидер партии "Мекен Ынтымагы" Темирбек Асанбеков. В резолюции записаны следующие требования:



- провести повторные выборы в Жогорку Кенеш 20 декабря;



- и.о. президента Садыру Жапарову – подписать закон "О выборах президента и депутатов ЖК", где уменьшается избирательный порог до 3%;



- привлечь МВД, Генпрокуратуру, ГКНБ за бездействие 4 октября во время подкупа и использовании адмресурсов;



- прекратить давление на ЦИК;



- Жогорку Кенешу – самораспуститься;



- вернуть партиям избирательный залог.



По словам Асанбекова, если их требования не будут услышаны, тогда гражданские акции продолжатся.



Участники движения также призвали другие партии подключиться к "Умут". По их словам, их поддержали 15 партий, включая "Мекен Ынтымагы", "Бутун Кыргызстан", "Реформа", "Социал-демократы", "Замандаш", "Эгемендуу Кыргызстан", "Тынчтык", "Бийлик Элге", "Народно-демократическая партия Кыргызстана", "Зеленые", "Глас народа", "Бийлик жаштарга", "Либерально-демократическая партия Нур" и т.д.