Мы еще и архитектор. Мирзиеев одобрил типовой проект одноподъездного дома. Он будет на 33% дешевле...

17:33 28.10.2020

Президент одобрил типовой проект одноподъездного дома. Он будет на 33% дешевле



Шавкат Мирзиеев одобрил типовой проект пятиэтажного одноподъездного жилого дома на 20 квартир. Такое жилье начнут строить в каждом густонаселенном районе страны. Оно будет на 33% дешевле, чем ранее возводимые дома, сообщил первый замглавы Минстроя Шерзод Хидоятов.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 26 октября ознакомился с презентацией проектов ряда строительных объектов, сообщила пресс-служба главы государства.



Отмечается, что в текущем году ведется строительство более 12 тысяч домов в сельской местности и более 18 тысяч - в городах.



В результате техногенной катастрофы на Сардобинском водохранилище за короткое время построили 86 пятиэтажных домов в Сардобинском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области.



Глава государства поручил ответственным лицам доработать проекты домов с учетом накопленного опыта и обеспечить доступность жилья для населения.



Соответственно, проект пятиэтажных домов был пересмотрен, были оптимизированы расположение квартир и площадь комнат, объем используемых стройматериалов. Во дворах и подъездах будут устанавливаться лампы с датчиком движения. Благодаря этим и другим мерам цены на жилье по данному проекту снизятся в среднем на 30%, говорится в сообщении.



"В Кабинет министров, хокимияты поступает очень много писем, требований о нехватке домов. Из-за нехватки домов и в областях, и в городах они будут еще более удобными, дешевыми и качественными, а также построены в короткие сроки без нарушений технологий [строительства]. Изучив опыт зарубежных стран, мы обновили свои нормативы для проектирования, создания удобств, оптимизации", - заявил первый заместитель министра строительства Шерзод Хидоятов в интервью телеканалу "Узбекистан 24".



Первый замглавы Минстроя представил типовой проект пятиэтажного дома с одним подъездом и 20 квартирами.



"Они будут на 33% дешевле, чем предыдущие дома. В этом проекте не будет лишних пространств, в них будут удобства для жизни", - указал Шерзод Хидоятов.



Общая площадь такого дома составит 1302 кв. м., используемая площадь - 880 кв. м. (67,5%).



Президент одобрил проект и подчеркнул необходимость строительства таких домов во всех районах страны с высокой плотностью населения.



"В каждом районе, начиная с марта, будем строить дома. Есть спрос из густонаселенных мест, чтобы и там построили такие дома. С учетом этого спроса мы примем решение. Подумайте про ипотеку тоже. Очень хороший дом. Такие дома нужно давать нуждающимся людям", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Ранее глава государства ознакомился с проектом строительства учебно-практического комплекса на территории Ташкентского государственного технического университета. Ожидается, что здесь можно будет разместить одновременно 500 стартап-резидентов и 120 производственных предприятий.