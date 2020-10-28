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Самозванный правитель Юга Киргизии экс-мэр Оша Мырзакматов сбежал обратно в Турцию
17:35 28.10.2020

Бывший мэр города Ош Мелис Мырзакматов покинул Кыргызстан.

Как сообщили люди из его окружения, Мырзакматов улетел в Турцию, где занимается предпринимательской деятельностью.

В ночь с 6 на 7 октября 2020 года в международном аэропорту города Ош приземлился чартерный рейс из Турции.

Из аэропорта он сразу же отправился на центральную площадь, где его встретили сторонники. В ходе выступления Мырзакматов заявил, что в ближайшие дни будет установлена власть.

В городе Ош Мырзакматов проводил переговоры с политиками, в том числе депутатами Жогорку Кенеша Асылбеком Жээнбековым и Искендером Матраимовым. Они встречались по вопросам, связанным с урегулированием общественно-политической ситуации в стране, сложившейся после событий в городе Бишкек в ночь с 5 на 6 октября.

Бывший мэр также говорил, что созванивался с президентом Сооронбаем Жээнбековым и они обсуждали ситуацию в стране. Кроме того, Мырзакматов сообщал, что его прилет в Кыргызстан не связан с намерениями занять пост мэра города Ош.

В течение почти трех недель прибывания в стране Мырзакматов выиграл судебные процессы по делу о строительстве эстакадного моста и был оправдан судами трех инстанций.

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В ноябре 2014 года пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщала, что Мырзакматов Мелисбек Жоошбаевич, являясь мэром города Ош, злоупотребляя своим положением в нарушение требований законов "Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике", "О статусе города Ош", "Устава местного сообщества города Ош Кыргызской Республики" преступно и самонадеянно, без каких-либо экономических подтверждений и разработки технико-экономического обоснования предполагаемого строительства важного дорогостоящего объекта, незаконно дал указание руководителям городских служб мэрии города Ош финансировать и начать работы по строительству вышеуказанного моста.

В результате чего со стороны Управления городскими дорогами в 2013 году незаконно были проведены два тендера и заключены договора подряда на разработку проектно-сметной документации и строительства эстакадного моста, в ходе исполнения которых государству был причинен особо крупный ущерб в сумме более 29 млн сомов.

По результатам расследования 27 ноября 2014 года М.Мырзакматову заочно предъявлено обвинение по статье 304 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса КР.

В этот же день Ошским городским судом в отношении М.Мырзакматова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и обвиняемый был объявлен в розыск.

Приговором Ошского городского суда от 22 июля 2015 года Мырзакматов был признан виновным по ст. 304 ч. 3 п.1 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса и приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Приговором Ошского областного суда от 17 августа 2015 года приговор Ошского городского суда был оставлен без изменений.

Судебная коллегия Верховного суда 8 октября 2020 года отменила решения судов по делу бывшего мэра города Ош Мелиса Мырзакматова. Материалы были направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Источник - turmush.kg
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