|20:23 Главком Арцахской армии генерал Арутюнян жив и стал "Героем Арцаха"
18:02 КНР кидает спасательный круг Турции, но уйгурский вопрос портит отношения, - Н.Вавилов
17:42 Разбитную разведенку Элю Сурабалдиеву назначили вице-премьером Киргизии по соцвопросам
17:40 При хокимияте Ташкента создана дирекция по благоустройству резиденции "Куксарой". Она получит более 2 млрд...
17:35 Самозванный правитель Юга Киргизии экс-мэр Оша Мырзакматов сбежал обратно в Турцию
17:33 Мы еще и архитектор. Мирзиеев одобрил типовой проект одноподъездного дома. Он будет на 33% дешевле...
17:32 5 кыр-партий (Мекен, Бутун, Реформа, СД и Замандаш) слепились в движение "Умут" и двинули требования к властям
17:31 Забастовка в Белоруссии стартовала с большим пафосом и обернулась пшиком, - С.Артеменко
17:29 Газлайтинг Байдена, или Кто кого обсчитает в Америке 3 ноября, - Н.Третьяков
17:28 Прогноз "цифровой машины": Трамп победит на выборах с 53,3% голосов
07:50 Казахстан Токаевский: Снаружи по-новому - внутри все по-старому, - Г.Илеуова
07:44 "Негодники" и "подлецы". Бустонская хокимша Мамитова пообщалась с узб-фермерами
07:37 Украина превращается в страну феодалов и их холопов, - Г.Простаков
07:35 На что готовы либералы ради свержения Трампа, - Д.Дробницкий
07:24 Вторая гражданская война, или Грядущий крах Америки, - В.Катасонов
07:23 Переломит ли Общеливийский конгресс на родине Муаммара Каддафи развитие событий в Ливии? - А.Веселов
07:18 Турция и Казахстан на пути к созданию единой "Туранской армии", - "Turkiye"
07:12 Уволенные ответсекретари – новые вице-министры. Кадровый Казцирк по-токаевски
07:10 Карабахская война ушла в леса и уперлась в горы...
07:07 Бах за Карабах: РосВВС утюжат за-турецких боевиков в Идлибе, - А.Онтиков
07:05 Шире друг: кого США зовут дружить против Китая, - Н.Портякова
|При хокимияте Ташкента создана дирекция по благоустройству резиденции "Куксарой". Она получит более 2 млрд...
17:40 28.10.2020
Создана дирекция по благоустройству резиденции "Куксарой"
При хокимияте Ташкента создана дирекция по благоустройству резиденции "Куксарой". Она получит более 2 млрд сумов на закупку транспорта и спецтехники из местного бюджета столицы.
Кабинет министров Узбекистана 26 октября принял постановление о совершенствовании системы организации и проведения работ по благоустройства территории резиденции "Куксарой".
Документом предусмотрено создание соответствующей дирекции при Специализированном управлении по обслуживанию правительственных объектов Главного управления благоустройства при хокимияте Ташкента. Ее штат будет состоять из директора, главного агронома, инженера и начальника участка.
Глава дирекции будет одновременно выполнять обязанности заместителя начальника Специализированного управления.
Для закупки автотранспорта и специальной техники дирекция, согласно постановлению, получит более 2 млрд сумов. Расходы будут покрыты за счет дополнительных источников местного бюджета Ташкента.