Эрдоган провел перед Путиным красную черту, - Г.Петров

00:05 29.10.2020

Турецкий президент указал Москве, что она должна делать и не делать в Сирии и Карабахе

Геннадий Петров

28.10.20



Неожиданно громким и резонансным оказалось выступление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития. На, в общем-то, формально-протокольном политическом мероприятии, где больше принято говорить о внутриполитических делах, он обрушился на Россию. Эрдоган обвинил Москву в нежелании добиваться мира в Сирии и заодно сообщил о некоей красной черте в Карабахе, которую нельзя переступать.



Турецкий президент счел нужным сообщить подробности о своем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся накануне. Как сообщала пресс-служба Кремля, инициатором беседы была турецкая сторона. "Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет", – рассказывал Эрдоган.



А потом турецкий президент сообщил, что проинформировал Путина "о красной черте Анкары по этому вопросу". Что это за черта, Эрдоган предпочел депутатам не сообщать. При этом он рассказал, что проинформировал Путина о 2 тыс. боевиках Курдской рабочей партии, воюющих в Карабахе на армянской стороне.



О том, что эта организация, считающаяся в Турции (но не в России и Армении) террористической, участвует в боевых действиях в Закавказье, в Анкаре говорят давно. Вот только с доказательствами этого участия дело обстоит крайне плохо. На армянской стороне работает довольно много иностранных журналистов, и они сталкиваются с меньшими цензурными ограничениями, чем в Азербайджане.



Однако следов участия курдов в боевых действиях ими не найдено. Единственные доказательства правдивости слов Эрдогана о боевиках Курдской рабочей партии – это показания армянских пленных, захваченных азербайджанцами. То есть источник очень сомнительный. Зато доказательств участия в боевых действиях в Карабахе сирийцев из протурецких формирований ("Бригада Хамзы" и "Бригада Султан Мурад") более чем достаточно. Есть и фото, и видео, которые они сами снимают оттуда и выкладывают в Сеть. Даже известны суммы, которые выплачиваются сирийцам, желающим воевать в Карабахе.



Накануне выступления Эрдогана перед своей парламентской фракцией о сирийцах напомнила армянская сторона. Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало видео ракетного удара по колонне белых пикапов. Атака произошла предположительно в районе Физули. На таких белых пикапах запечатлели себя в одном из видеороликов сирийцы.



Именно с Сирией было связано самое резкое высказывание Эрдогана о Москве в ходе его выступления. Его возмущение вызвал удар, нанесенный российскими Военно-космическими силами по лагерю протурецкой Сирийской национальной армии (СНА) вблизи города Харем, в провинции Идлиб. Эта группировка, состоящая частично из арабов, частично из этнически близких туркам туркоманов, ведет войну против правительства Башара Асада, которое поддерживает Россия. Официальных подтверждений удара с российской стороны нет. Турецкая проправительственная газета Daily Sabah утверждает, что в результате удара по тренировочному лагерю в Хареме было убито 78 и ранено 90 человек. Издание сообщает, что в ответ СНА атаковала позиции сил Асада, убив 15 правительственных солдат. Кстати, сирийские проправительственные СМИ называют меньшее количество погибших во время атаки лагеря Джабаль Дувейля под Харемом: 40 погибших. "Нападение России на силы Сирийской национальной армии в районе Идлиба свидетельствует о том, что она не желает прочного мира и спокойствия в регионе", – сказал Эрдоган. Заодно он обрушился и на США, заявив, что американцы "пытаются создать вдоль сирийско-иракской границы новую зону боевых действий, предвестник новых трагедий". Этого, по словам Эрдогана, Турция не допустит. "Если террористы не отойдут от наших границ, мы перейдем к боевым действиям", – пообещал он. Говоря о террористах, Эрдоган, похоже, имел в виду курдские группировки, связанные с США. Но, учитывая, что раньше турецкие войска во время вторжения в Сирию вступали в столкновения и с войсками Асада, его слова можно трактовать и как угрозу Дамаску.



"Такое впечатление, что Эрдоган теряет чувство меры. Проще говоря, он зарвался. Это происходит с ним после Карабаха. Он решил сразу со всеми конфликтовать: с Россией, Францией, США, арабскими странами. Если он думает, что благодаря такой позиции его поддержит мусульманский мир, то ошибается. Его даже внутри страны не поймут. Что касается России, то нам с Турцией объективно надо договариваться. Давайте подождем дня два-три. Я думаю, Эрдоган даст задний ход. Скажет, что его не так поняли", – сказал "НГ" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.