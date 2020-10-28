Удары по школам и рынкам. Карабахские противники переключились на гражданские объекты

00:34 29.10.2020 Кровавая среда: в Степанакерте, Шуши и Барде погибло свыше 20 человек

Стороны обвинили друг друга в убийстве мирных жителей



Эльнар Байназаров



28 октября окончательно похоронило всякую видимость перемирия в Нагорном Карабахе - обстрелам подверглись гражданские объекты в Степанакерте, Шуши и азербайджанском городе Барда. Согласно заявлениям сторон, как минимум 21 человек погиб, свыше 60 ранены. В парламенте Азербайджана "Известиям" пояснили, что удар армянских военных пришелся на густонаселенный центр города Барда - ракеты упали на рыночную площадь, потому так много погибших. Это самая крупная потеря среди мирного населения после второго раунда перемирия от 18 октября. Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил "Известиям", что, несмотря на продолжающиеся удары, Ереван по-прежнему готов начать обмен военнопленными и телами погибших. Между тем на 29 октября в Женеве запланированы четвертые переговоры глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве Минской группы ОБСЕ.



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Удары по школам и рынку



В инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявили, что азербайджанские войска нанесли по Степанакерту удар из РСЗО "Смерч" и обстреляли роддом в столице, а также школу и церковь в Шуши. Ранее в минобороны Армении заявили, что Азербайджан потерял 6 тыс. военных убитыми. 29 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил с ответной статистикой и заявил, что ВС Армении потеряли около 5 тыс. человек.



Президент также обозначил новые переговорные условия для Еревана: Баку будет говорить о возвращении Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов, а также части Агдамского района. Остальные территории (пять из семи "оккупированных" в ходе первой карабахской войны районов) уже освобождены азербайджанской армией, заявил Алиев. Он также повторил, что готов встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить этот вопрос. В Ереване на эти слова пока никак не отреагировали.



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Советник президента НКР Давид Бабаян рассказал "Известиям", что всего по Степанакерту было нанесено два удара - утром и после обеда. Мишенями в ходе обстрелов, по его словам, намеренно были выбраны мирные объекты инфраструктуры - республиканская больница, роддом, русская школа имени Глинки.



- Также удар был нанесен по школе и церкви в городе Шуши - пострадала та самая церковь, которую Азербайджан бомбил две недели назад и ставшая уже печально знаменитой на весь мир. Обстановка в Степанакерте напряженная, ждем повторных ударов в любой момент, - уточнил политик.



Уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян заявил "Известиям", что после утреннего обстрела в Шуши погиб как минимум один человек, десятки ранены. Данные по потерям в Степанакерте уточняются, идет разбор завалов.



Омбудсмен также констатировал: обмен военнопленными и телами погибших между Арменией и Азербайджаном так и не начался, несмотря на три гуманитарных перемирия.



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- Я проводил консультации с властями Армении и омбудсменом Арцаха (самоназвание НКР. - "Известия"), все стороны заверили меня, что решительно настроены начать обмен военнопленными и телами погибших с азербайджанской стороной, как только появится такая возможность. По этому вопросу мы также ведем консультации с Красным Крестом, - подчеркнул Арман Татоян.



Азербайджан также сегодня подвергся обстрелу. По сообщению минобороны республики, армянская сторона нанесла удар из РСЗО "Смерч" по мирным объектам в городе Барда. Погибли 20 человек, еще 60 пострадали.



Как уточнил "Известиям" депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Сабир Гаджиев, ракеты упали в самом центре города, который расположен в глубине страны, гораздо дальше Гянджи и Мингечевира, ранее подвергавшихся бомбардировкам.



- Обстреляны рынок и магазины в центральной Барде, поэтому такое большое количество жертв - 20 погибших. Это крупнейшая потеря среди гражданского населения за последние две недели после второго перемирия от 18 октября. До этого так сильно пострадала Гянджа, - отметил депутат.



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"Заявление минобороны Азербайджана о том, что ВС Армении якобы нанесли удар из РСЗО "Смерч" по городу Барда, безосновательное и лживое", - говорится в сообщении, распространенном армянским военным ведомством.



Между тем Сабир Гаджиев заверил, что Баку соблюдал третье перемирие от 26 октября и придерживался стратегии, что военные действия, если они ведутся, должны происходить на поле боя.



На уточняющий вопрос "Известий", как Азербайджан объяснит удары по школе и больнице в Степанакерте, парламентарий заявил, что не видел доказательств атаки от карабахской стороны - "пусть покажут последствия удара, где погибшие, пока наше минобороны опровергает факт обстрела".



Он отметил: за последний месяц Азербайджан "самостоятельно выполнил две резолюции СБ ООН" и "освободил от оккупации" пять из семи районов вокруг Нагорно-Карабахской Республики. Это Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Кубатлинский и Гадрутский районы. Факт перехода Кубатлы к Азербайджану 28 октября подтвердила и Армения - это первая крупная территориальная потеря, которую официально признали в Ереване.



Теперь Женева



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По мнению политолога Дениса Денисова, срыв уже третьего перемирия был предопределен заранее, все действия сторон и расклад сил не располагали к тому, чтобы верить в прекращение огня. Причина тому - отсутствие компромисса и желания его найти, а также риторика Турции, которая продолжает негативно влиять на Баку, сказал эксперт "Известиям".



Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу 27 октября после переговоров с российским министром Сергеем Лавровым заявил о "безальтернативности мирного решения карабахского конфликта". В тот же день во время телефонного разговора турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину о "2 тыс. боевиков Рабочей партии Курдистана, воюющих в Карабахе на стороне Армении", рассказал утром 28 октября глава Турции.



- Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы рассказали о "красной черте" Анкары", - заявил Эрдоган турецким СМИ об итогах беседы с Путиным.



Уточнять, где проходит "красная черта", турецкий лидер не стал.



- Когда Эрдоган говорит о курдских наемниках на стороне Армении, он забывает представить доказательства. Это затрудняет доверие турецкой версии, - пояснил Денис Денисов.



Он также отметил: третье перемирие, подписанное вскоре после визита глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтон, - это тоже был своего рода пиар-ход от Дональда Трампа.



- Американскому президенту нужно было показать свое влияние и возможность разрешить карабахский конфликт - это должно было сказаться на настроениях американской армянской общины на предстоящих выборах в США, - заявил политолог.



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По мнению эксперта Валдайского клуба Фархада Мамедова, самую большую ставку президент США делал на армян из Калифорнии. По его словам, суммарно в Штатах живет около 1 млн армян, большая их часть - на западном побережье.



- Армянская община в основном голосует за демократов. Однако заявления кандидата Джо Байдена, который потребовал освободить районы вокруг Карабаха, то есть фактически поддержал Азербайджан в этом конфликте, оттолкнули армянских избирателей от демократов. На этом фоне Трамп пытается выступить нейтральным игроком, который может урегулировать конфликт. Но это эффект шоу на публику, а не реальная сила, - констатировал эксперт в беседе с "Известиями".



На фоне обстрела Барды, Шуши и Степанакерта неизвестно, как пройдут и пройдут ли вообще переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, назначенные на 29 октября в Женеве при содействии Минской группы ОБСЕ. После Москвы и Вашингтона к урегулированию решили подключиться и в ООН, потому двух политиков пригласили договариваться об урегулировании в Швейцарию.



Это уже четвертая встреча с участием Байрамова и Мнацаканяна - первые две прошли в столице РФ, затем был Вашингтон, на подходе Женева. Но прямые переговоры между политиками состоялись только единожды - в Москве в ходе десятичасового заседания 10 октября. Встреча тогда проходила при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова за закрытыми дверями. После этого министры иностранных дел Армении и Азербайджана напрямую друг с другом не общались - диалог ведется через сопредседателей Минской группы. Источник - Известия

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