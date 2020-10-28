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"Грузинская мечта" готовится к подавлению революции, - Ю.Рокс
08:01 29.10.2020

Пандемия сказалась на избирательной кампании в парламент
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
28.10.2020
В Тбилиси не осталось заборов без агитационных плакатов.
31 октября в Грузии состоятся выборы в парламент. 120 депутатов будут избраны по партийным спискам при 1-процентном пороге, 30 – по мажоритарным округам. Согласно различным опросам, фаворитом считается правящая "Грузинская мечта" (ГМ), и главный вопрос: сумеет ли она получить в общей сложности 76 мандатов, необходимых для самостоятельного формирования правительства. Сама ГМ при этом готовится к дестабилизации, которую, по ее данным, намерена устроить после выборов бывшая партия власти "Национальное движение" (НД).

Об угрозе дестабилизации после выборов общественности сообщил исполнительный секретарь ГМ Ираклий Кобахидзе. По его словам, НД готовится разыграть революционный сценарий.

"Помимо официального избирательного штаба у "националов" есть нелегальный революционный, которым руководит недавно вышедший на свободу бывший глава МВД Вано Мерабишвили. По нашим данным, провокации будут устроены в регионе Квемо Картли, Аджарии, Зугдиди (Западная Грузия), а также в крупнейшем тбилисском жилом массиве – Глдани", – заявил Кобахидзе. Он сообщил, что партнеры поставлены в известность о планах бывших властей, власть к ним готова и попытки ввергнуть страну в хаос обречены. Попутно Кобахидзе принес заверения в готовности властей провести чистые демократические выборы. И если по их итогам победит другая партия, то так тому и быть. Однако результаты опросов ничего особенного оппозиции не сулят.

Так, согласно данным одного из последних исследований, проведенного британской службой Survation по заказу телекомпании "Рустави-2", в субботу на избирательные участки намерен пойти 71% населения Грузии. 55% опрошенных заявили, что будут голосовать за правящую ГМ. За ее главного оппонента – НД – 22%.

На третье место с 5% неожиданно выбрался недавно созданный бывшим видным "националом" Гиоргием Вашадзе блок "Стратегия Агмашенебели" (по имени великого грузинского царя Давида Строителя). 4% голосов опрос сулит отколовшейся от НД "Европейской Грузии" и "Лело". Не избавившийся от налепленного соперниками ярлыка "пророссийский" "Альянс патриотов Грузии" может набрать 3%, и на 2% голосов претендуют Лейбористская партия и ультралиберальная "Гирчи" ("Шишка"). На проходной 1% могут рассчитывать несколько партий, которые избиратель различает скорее всего только по именам их лидеров.

Возможно, итоги опроса были бы немного иными, если бы не внезапно вспыхнувшая в Грузии эпидемия коронавируса. Страна, долгое время уверенно входившая в мировой топ-5, сегодня включена в красную зону повышенной опасности. Эпидемиологи склонны связывать падение с августо-сентябрьским периодом отпусков, либерализацией правил карантина и некоторым оживлением в туристическом секторе. Так или иначе, а коронавирусная статистика выглядит пугающе – ежедневно фиксируется более полутора тысяч заразившихся. Ухудшение эпидемической ситуации вынудило политиков снизить агитационную активность. Некоторые из них, подхватив вирус, объявили о прекращении кампании. Среди них – лидер "Гирчи" Зураб Джапаридзе, своей неординарностью придававший хоть какую-то красочность избирательной кампании, более напоминающей сведение политических счетов между субъектами в одних случаях или цветастыми малореальными обещаниями партийные съезды и конференции не столь давних времен – в других.

Аналитик Мамука Арешидзе считает, что вторая волна эпидемии COVID больнее других ударила по ГМ. "Количество инфицированных или умерших растет, и это влияет на настроение общества. Сила власти, которая проявилась при первой волне, сегодня не видна, и это раздражает людей. Конечно, Грузия не одинока – несчастье коснулось всего мира. Но, так или иначе, оно меняет ситуацию, в том числе и избирательную", – считает Арешидзе. По его мнению, руководство страны не упустило контроль над ситуацией, просто так невыгодно складываются обстоятельства. "Правительство было вынужденно учредить какие-то льготы, чтобы сохранить хоть как-то экономику, что и привело к таким результатам. Грузия – страна с малыми ресурсами, поэтому вряд ли можно было лучше подготовиться ко второй волне пандемии", – сказал он, отметив, что свою роль сыграла и безответственность части населения. Аналитик считает, что, несмотря на некоторое ухудшение позиций, у ГМ больше шансов победить не потому, что это приемлемая политическая сила, а потому, что "ее противник – НД – куда более неприемлем".

У НД между тем свои острые проблемы. Не затихает скандал, связанный с демаркацией и делимитацией границы с Азербайджаном в президентство Михаила Саакашвили (см. "НГ" от 19.10.20). Напомним, что ряд спорных моментов был решен в пользу азербайджанской стороны потому, что в процессе переговоров грузинская сторона почему-то руководствовалась картами 1970-х годов, в которых были выявлены неточности, а не 1938 года. Премьер-министр того периода Зураб Ногаидели ответственность за произошедшее целиком возложил на Саакашвили, заявив, что территориальные вопросы решал исключительно он. Теперь неправительственная организация "Покончим" ведет сбор подписей под петицией запретить "Национальное движение" и надеется довести дело до Конституционного суда. По словам лидера организации Сосо Манджавидзе, инициатива не связана с выборами, поскольку процедура запрета партии априори занимает более продолжительное время. Запрета НД как "преступной партии" требуют также "Альянс патриотов Грузии" и группа организаций консервативного толка.

Источник - ng.ru
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