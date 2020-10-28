США: "предчувствие гражданской войны", - А.Сошенко

08:10 29.10.2020

На этот раз пусть Запад и США сами насладятся своим же удовольствием



Андрей Сошенко



Не буду повторять известные факты поляризации общества в США накануне выборов президента 3 ноября. Из сообщений СМИ хорошо известно, что практически вся Америка сейчас вооружается, происходит объединение групп, скажем так, по "интересам". Новое убийство полицейскими темнокожего, из-за чего разгорелись очередные беспорядки в Филадельфии, никого не удивляет, потому как все понимают, что накануне выборов обязательно что-то подобное должно было произойти. Думается, что еще произойдут какие-либо подобные события до 3 ноября. О "предчувствии гражданской войны" в США, качественно новый виток которому дал весной этого года коронавирус, писал в материале "Разъединенные Штаты Америки". На фоне антагонистических противоречий демократов и Трампа, сопровождающих весь его срок президентства, усиленных перманентными убийствами чернокожих полицейскими, да с наложением ковидного хаоса в этой стране, выходят на новый уровень латентные сепаратистские настроения внутри США. Сепаратизм в США имеет и историческую, и этническую, и религиозную, и социальную составляющие.



Движение "Жизни черных имеют значение" и всевозможные ультралевые группировки, выступающие в пользу Байдена, берут своей оголтелостью, необузданностью и степенью агрессии. Ультраправые и просто правые группировки (а также умеренные, которые озабочены просто вопросами своей безопасности) могут этому противопоставить лучшую организацию своих структур. Многие из них пока только заявились, но предпочитают не выказывать своего потенциала. Хотя, некие "Гордые парни" в открытую говорят, что в случае проигрыша Трампа начнется гражданская война. И в этом слышится не аналитическая их констатация, а декларация о намерениях. Трамп, как бы, осуждает "деятельность" не только черных и левых, но и ультраправых. Но на своих дебатах с Байденом Трамп сделал примечательное заявление, на которое обратили внимание чуть позже. "Гордые парни, отойдите в сторону и ждите", - сказал действующий президент. Правые это восприняли как сигнал: "Будьте готовы". И они – готовы. Не исключено, что и "латиносы" (латиноамериканцы), до сих пор проявляющие относительное спокойствие, захотят заявить о себе.



Физически (заражением Трампа коронавирусом) снять с выборов кандидата от республиканцев не удалось. В буквальном смысле убрать Трампа демократы не сумели. То ли плохо организовали саму диверсию, то ли сила иммунитета Трампа оказалась сильнее вируса, то ли он сработал на опережение, получив подтверждение о соответствующих планах по его устранению, в большей степени разыграв свою краткосрочную болезнь? Пока неизвестно, ответ на это даст история.



То, что в период с 3 ноября до дня инаугурации (20 январь 2021) в США произойдут "интересные" события – сомневаться не приходится. Вопрос лишь в степени беспорядков. Будет ли это гражданская война с "разъединением штатов" или просто долгий и нудный кошмар с человеческими жертвами, но после которого все же удастся сохранить государство, или, как третий вариант, США обойдутся "малой кровью", простыми погромами внутри страны, к которым уже привыкли за последние полгода?

Третий вариант маловероятен. Он возможен лишь в случае, если подсчет голосов в день выборов и на следующий день после голосования покажет, что Трамп сокрушительно проигрывает, до такой степени сильно и явно, что всем будет ясно, что он проигрывает даже за вычетом возможных фактов фальсификаций, устроенных демократами. Только в этом случае у него не будет морального права бороться за свой новый срок президентства, а у его сторонников по всей стране отстаивать свои интересы. Если же сокрушительно в день голосования будет проигрывать Байден, то это их (демократов) не смутит. Для этого (ну, еще для фальсификации) они и затеяли массовое "предварительное голосование" по почте. Они заявят, что все, кто голосовал за них – голосовали по почте… и попытаются натянуть нужные циферки предварительного голосования, суммирующиеся к результату непосредственного голосования в день выборов, таким образом, чтобы в итоге большее число выборщиков по стране было за Байдена. С этим, мягко говоря, не согласится Трамп.



Но мы взяли крайние варианты: сокрушительное поражение того или иного. Быстрее всего, такого не произойдет, итоговые результаты голосов, отданных за республиканца и за демократа, будут сопоставимы. Как мы знаем, обе стороны, и Трамп, и Байден, уже неоднократно заявляли об уверенности в своей победе. Значит – все исходящие отсюда для США последствия…



Избирательное законодательство в США отнесено к компетенции штатов, они сами определяют, как организовать выборы, порядок почтового голосования, подсчета голосов избирателей и выборщиков и т.д. Так что, раздолий для фальсификаций и всевозможных "игр" с подсчетом голосов – хоть отбавляй, чем демократы и воспользуются. Все понимают, что в составе непосредственно голосующих в день выборов, – больший процент "за" Трампа. А потому весьма вероятно, что кто-то попытается воздействовать на избирателей не приходить на избирательные участки 3 ноября или иным образом в ряде штатов сорвать непосредственное голосование. Если произойдет последнее, то это явится дополнительным фактором для недовольства Трампа и массовых беспорядков.



Таким образом, более-менее спокойная обстановка может быть только в одном случае – если Трамп буквально провалится по итогам голосования, если сразу будет видно, что даже по итогам голосования в день выборов (без учета "голосования по почте") он существенно проигрывает. Во всех остальных случаях обе стороны (Трамп и Байден) каждый себя объявит победителем, соревнуясь, кто эффектнее и громче заявит о своей победе.

Однозначно будут огромные пласты несогласных, которые вывалятся на улицы городов и просторы США. Сразу на следующий день после выборов или "потихонечку" по мере подсчета голосов, поданных "по почте"? Не суть важно. Период – со дня выборов до дня инаугурации. Рано или поздно, так или иначе, но это перенесется и на Западную Европу.



В итоге, на сегодня: "предчувствие гражданской войны", выражаясь словами российского рок-музыканта; но в данном случае – не в России, а в США. Не все же этим "высоким" чувством наслаждаться другим странам и народам, кому они (США и Запад) экспортируют революции, пусть сами от того получат удовольствие.