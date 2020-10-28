Чтобы отпугнуть доллар, в ЕАЭС запустят "валютную змею", - "СП"

08:26 29.10.2020 Будущее за цифровыми деньгами

Валерий Цыганков



На фото: председатель правления, Евразийский банк развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов и советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев (слева направо) во время презентации "Строительство большой Евразии: от доверия людей к доверию экономик" (Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС)

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Александр Абрамов Алексей Коренев

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Россия и Китай уже не первый год демонстрируют попытки отказаться от доллара. Не совсем безуспешно, но все же львиная доля взаиморасчетов между нашими странами по-прежнему происходит в американской валюте. Хотя при этом и бизнес, и госбюджеты несут потери из-за волатильности валютных курсов. Кроме того, использование доллара и евро усиливает зависимость от санкций западных стран.



"В России и в Китае созданы свои платежные системы, система электронного обмена информацией между банками, но участники хозяйственной деятельности пока очень вяло пользуются этими элементами инфраструктуры и по-прежнему работают в чужих валютах, - отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на форуме "Сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". - Считаю, что нужно кардинально переломить ситуацию, создать нашу собственную евразийскую валютно-финансовой систему. Она страховала бы нас от рисков и была бы надежной, прозрачной, удобной, эффективной и не была бы обременительной для участников хозяйственной деятельности".



При этом Сергей Глазьев подчеркнул, что делать это необходимо не для того, чтобы политически отделиться от США и Евросоюза. Стремление к отказу от доллара продиктовано нынешним состоянием валютно-финансовых отношений на международном рынке, которое не отвечает интересам многих стран. Например, происходит манипулирование котировками валют, которые негативно сказываются на экономиках стран ЕАЭС. А также неэквивалентный денежно-экономический обмен, который связан с разной ценой денег на разных рынках и касается потоков капиталов и ценообразования.



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"То обстоятельство, что мы торгуем по ценам, которые сами не определяем, приносит нашим компаниям немалые потери, - отметил Сергей Глазьев. - Также немалые потери возникают из-за офшоризации нашей экономики".



Для реального отказа от доллара, по мнению Сергея Глазьева, необходимо движение сразу в трех направлениях. Во-первых, считает он, важно стабилизировать курсы национальных валют. "Назрела необходимость подписания соглашения между государствами ЕАЭС по обеспечению стабилизации курсов валют, созданию „валютной змеи", аналогичной той, которая работала в странах Европейского союза", - сказал Сергей Глазьев.



Второе направление - формирование евразийских бирж и механизмов ценообразования.



И третье направление - предоставление преимуществ для расчетов в национальных валютах.



Здесь, по мнению Сергея Глазьева, важную роль мог бы сыграть Межгосбанк СНГ, обеспечив более низкие, чем у коммерческих банков, тарифы для конверсионных операций. Другой дополнительный стимул, предложенный министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, - не распространять валютный контроль на расчеты в национальных валютах.



Процесс стабилизации национальных валют должен происходить таким образом, чтобы при этом издержки распределились достаточно справедливо, а не за счет крупнейшей экономики ЕАЭС, то есть, России, считает главный аналитик банка "Солидарность" Александр Абрамов:



- Действительно, сейчас проблема волатильности национальных валют и издержек, связанных с тем, что расчеты идут через доллар, занимает важное место. Из-за доминирующей роли доллара, финансово-мировая система воспринимает все события, происходящие в США.



Сегодня это - нарастающая политическая нестабильность, из-за чего курс доллара начинает ходить достаточно хаотично. И это оказывает очень серьезное влияние на состояние национальных валют. В связи с чем расчеты даже между странами, которые являются близкими соседями, приводят к повышенным издержкам, связанным с тем, что при конвертации курсы скачут. Поэтому очевидно, что надо искать какое-то решение.



"СП": - Возможно ли применить подход, предлагаемый Сергеем Глазьевым, то есть, ввести так называемую "валютную змею" по европейскому опыту?



- Дело в том, что этот подход предполагает достаточно узкий коридор допустимых колебаний. Грубо говоря, 1%-2% предел колебаний валют относительно другу друга. Но сейчас настолько неустойчивая финансово-экономическая ситуация, что для того, чтобы удержать валюты разных стран в рамках этого коридора, необходимы будут значительные интервенции. Потому что рыночный курс будет быстро отклоняться от этих значений. Вопрос в том, кто будет осуществлять, финансировать эти интервенции?



В связи с тем, что у нас более крупная экономика, более значительные валютные резервы, российская валюта, как бы к ней не относились, все-таки в целом более устойчива, чем валюты наших партнеров по Евразийскому союзу. И получается, что-либо нам придется за свой счет помогать нашим партнерам, странам, входящим в ЕАЭС, либо они должны будут за счет собственных резервов проводить интервенции, чтобы удержать курс своих валют, когда они начнут выходить за пределы такого коридора и ослабляться. Вот это важный вопрос.



И поэтому я не уверен, что нам надо делать такой резкий ход, но какие-то решения здесь надо находить, потому что нестабильность на мировых рынках серьезно препятствует экономическому развитию и вообще нормальному экономическому обороту между нашими странами.



"СП": - На помощь Межгосбанка СНГ можно рассчитывать в проведении интервенций для удержания национальных валют в необходимых рамках?



- Пока нет возможности для его активного использования в этих целях, поскольку нет соответствующего политического решения. Для того чтобы этот инструмент заработал в полной мере, необходимо соответствующие решения руководства стран-партнеров, финансовых властей этих стран по каким-то конкретным механизмам его использования.



Механизм есть, но он находится как бы в режиме ожидания, потому что мы видим, что основные обороты внутри нашего ЕАЭС по большей части в долларах. Но не это главное, а главное, что курсы валют достаточно сильно колеблются. Вот здесь нужно найти решение на уровне руководства стран - ведь это в общих интересах. Но это должно происходить не за счет крупнейшей экономики ЕАЭС, а все-таки издержки должны быть распределены достаточно справедливо. Иначе получится, что мы возьмем на себя дополнительную нагрузку по стабилизации курсов валют других стран.



Фондовые рынки перегреты и в любой момент могут рухнуть

"СП": - Сейчас, по информации ЕАЭС, доля взаиморасчетов в национальных валютах внутри Союза примерно 50%, а с Китаем - порядка 15%…



- Вы же понимаете, что экономический оборот России и Китая не сопоставим с оборотом США и Китая. Но если США и Китай в торговой войне дойдут до такой степени, что китайское руководство решит, что дальнейших перспектив в американском направлении уже нет, нормализации не будет, то, конечно же, российско-китайское сотрудничество получит очень мощный импульс, поскольку Китаю надо будет как-то замещать эти рынки сбыта. И, в общем-то, тогда наши обороты в национальных валютах могут резко вырасти.



Процесс ухода от доллара растянется на долгие годы, и, скорее всего, сольется с вопросом цифровых денег, считает аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев:



- У нас Китаем товарооборот довольно большой, это наш второй по величине торговый партнер после ЕС, но львиная доля расчетов с Китаем все равно идет в долларах. И лишь небольшая часть - в рублях, юанях и иных валютах. Пока доллар не только самая надежная и крепкая валюта в мире, но и самая удобная, с точки зрения платежей. Американцы очень долго и тщательно создавали эту систему зависимости всего мира от своей валюты, и своего добились. Большинство расчетов в мире ведется в долларах. И эта система настолько хорошо заточена, что расчеты в долларах происходят быстрее, транзакции дешевле, а страховки по долларовым контрактам стоят меньше, чем по контрактам в других валютах.



Но, тем не менее, уход от доллара происходит. Постепенно. Тем более сейчас пандемия добавила ложку дегтя в бочку глобализации. Закрытие границ несколько изменило внешнеторговые операции, многие страны теперь все чаще производят расчеты между собой в национальных валютах. И постепенный уход от доллара будет продолжаться. Но это вопрос не года, и не двух - это вопрос десятилетий. Будет ли это юань, рубль или какая-то новая универсальная валюта.



Тем более что сейчас большинство стран активно развивают цифровые деньги. Это не безналичные платежи, а именно цифровые. У нас в России сейчас будет тестироваться цифровой рубль. После перехода на цифровую валюту все может сильно измениться. Если большинство крупных государств, торгующих между собой, перейдут на цифровые валюты, вопрос пересчета, конвертации и т. д. упростится в разы.



Цифровые валюты позволят отслеживать движение каждой денежной единицы (кстати, надо не путать - это не криптовалюта), которая имеет свой персональный идентификационный код, и по нему можно отследить куда пошел тот или иной рубль.



Сейчас шведы активно тестируют эту систему, американцы пробуют. И по мере развития цифровых валют скорее всего мы получим некий третий результат, когда не доллар и не юань будет, а просто расчеты в национальных валютах в цифровом виде. Это станет еще проще и надежней. А вопрос ухода от доллара с переходом к новой валюте обсуждается давно и продвигается очень медленно. И китайцы с этим не хотят спешить, поскольку в сегодняшнем положении им не выгодно ссориться с американцами еще и по этому поводу. Поэтому действуют в этом направлении очень осторожно.



А за цифровыми деньгами будущее. С их использованием практически невозможно будет нарушить закон - каждую копейку легко отследить. И главное, появляется огромное поле для универсализации всего процесса, не будет проблем при конвертации. Поэтому вопрос ухода от доллара, скорее всего, сольется с вопросом цифровых денег. И мы получим какой-то третий результат, который, наверное, будет более удобным. Источник - svpressa.ru

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