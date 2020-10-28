В Бишкеке собрался "народный курултай". Курултают за какой-нибудь референдум

10:26 29.10.2020

29 октября 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА

В Бишкеке проходит курултай: участники выступают за референдум



В Бишкеке проходит курултай за конституционную реформу. Об этом 24.kg сообщил представитель "Кырк чоро" Замирбек Кочорбаев.



По его словам, организатором собрания выступило движение "Народный курултай".



"На повестке обсуждение текущей политико-общественной ситуации, стабилизация, референдум, через который предпалагается внести изменения в политическую систему, ввести институт курултая, переход на мажоритарную систему и сократить число депутататов парламента", - пояснил Замирбек Кочорбаев.



По его данным, на курултае нет ни одного лидера партий и известных политиков.



"Здесь собрались в основном общественные деятели, представители сферы культуры, гражданские активисты и представители из регионов", - добавил бывший лидер "Кырк чоро".