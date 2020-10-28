КырПравитель Жапаров завел себе пресс-секретаршу - Галю Байтерек

10:46 29.10.2020

9 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

У и. о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь



У и. о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.



По его данным, на эту должность назначена Галина Байтерек. Она была телеведущей на ОТРК, вела прямые включения с заседаний ЦИК в 2010 и 2011 годах - на парламентских и президентских выборах.



В 2019 году баллотировалась на пост главы телекорпорации. Но ей не хватило голосов.