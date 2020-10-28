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Родная сестренка кырпреза Жапарова - банкирша Райкуль до сих пор официально в международном розыске как аферистка
10:49 29.10.2020

9 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Скандалы с чиновниками
Сестра Садыра Жапарова до сих пор в розыске. Генпрокуратура не комментирует

Сестра исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова Райкуль Жапарова до сих пор числится в розыске. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Райкуль Жапарову до сих пор не экстрадировали в Кыргызстан.

"В октябре 2014 года Октябрьский районный суд заочно признал Райкуль Жапарову виновной по статье "Соучастие в легализации преступных доходов" и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. В апреле 2015 года Бишкекский горсуд изменил этот приговор и признал ее виновной по статьям "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", "Мошенничество". По совокупности преступлений ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В сентябре 2015 года Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции. Ее объявили в розыск", - сообщили редакции.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре отказываются комментировать этот вопрос. В главном надзорном органе на запрос 24.kg несколько дней "уточняли информацию", а сегодня заявили, что ответ не предоставят. Редакция направила официальный запрос в ГП КР.

Между тем Райкуль Жапарова активно пользуется социальными сетями. 27 октября она в Facebook ответила на обвинения экс-вице-премьер-министра Эркина Асрандиева о сомнительных банковских операциях, связанных с Максимом Бакиевым.

Напомним, что сестра Садыра Жапарова и глава "Инвестбанка "Иссык-Куль" Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Жапарова попросила политического убежища в Польше.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603957740
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