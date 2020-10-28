Родная сестренка кырпреза Жапарова - банкирша Райкуль до сих пор официально в международном розыске как аферистка

10:49 29.10.2020

9 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сестра Садыра Жапарова до сих пор в розыске. Генпрокуратура не комментирует



Сестра исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова Райкуль Жапарова до сих пор числится в розыске. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что Райкуль Жапарову до сих пор не экстрадировали в Кыргызстан.



"В октябре 2014 года Октябрьский районный суд заочно признал Райкуль Жапарову виновной по статье "Соучастие в легализации преступных доходов" и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. В апреле 2015 года Бишкекский горсуд изменил этот приговор и признал ее виновной по статьям "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", "Мошенничество". По совокупности преступлений ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В сентябре 2015 года Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции. Ее объявили в розыск", - сообщили редакции.



Отметим, что в Генеральной прокуратуре отказываются комментировать этот вопрос. В главном надзорном органе на запрос 24.kg несколько дней "уточняли информацию", а сегодня заявили, что ответ не предоставят. Редакция направила официальный запрос в ГП КР.



Между тем Райкуль Жапарова активно пользуется социальными сетями. 27 октября она в Facebook ответила на обвинения экс-вице-премьер-министра Эркина Асрандиева о сомнительных банковских операциях, связанных с Максимом Бакиевым.



Напомним, что сестра Садыра Жапарова и глава "Инвестбанка "Иссык-Куль" Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Жапарова попросила политического убежища в Польше.