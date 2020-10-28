Растущий гнев мусульманского мира против Макрона, Париж призывает своих граждан проявлять осторожность, - Le Monde

11:51 29.10.2020

28 октября 2020 г.

Корреспондент | Le Monde



"(...) В мусульманском мире продолжает нарастать гнев против Эммануэля Макрона после того, как президент Франции встал на защиту свободы изображать в карикатурном виде пророка Мухаммеда, сделав заявление в день национальной памяти Самюэля Пати - преподавателя, убитого в результате исламистского теракта 16 октября за то, то он показывал в классе такие карикатуры", - пишет Le Monde/



"В выходные этот протест возглавил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поставил под сомнение "психическое здоровье" Макрона, обвинив его в "проведении кампании ненависти" против мусульман и сравнив отношение к ним в Европе с отношением к евреям до Второй мировой войны. В понедельник, 26 октября, он также призвал к бойкоту французских товаров", - говорится в статье.



"Несмотря на подобные обвинения, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен во вторник выступил в защиту "суверенитета Франции" и ее готовности бороться против "врага изнутри", - указывает издание. - (...) Во вторник Париж призвал своих граждан проявлять осторожность в странах мусульманского мира, где проходят демонстрации против Франции, и посоветовал им избегать собраний. (...)"Рекомендуется проявлять максимальную бдительность, особенно во время путешествий и в местах, часто посещаемых туристами и иностранцами", - пишет Министерство иностранных дел на своем сайте.



"(...) Саудовская Аравия, считающаяся союзником Франции, в свою очередь, осудила оскорбительные изображения пророка Мухаммеда, сообщает Reuters. Однако в своем заявлении представитель Министерства иностранных дел страны заявил, что королевство осуждает все террористические акты, имея в виду обезглавливание Самюэля Пати радикальным мусульманином", - говорится в публикации.



"(...) В Бангладеш во вторник десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в Дакке, они призывали к бойкоту французских товаров и сожгли чучело Эммануэля Макрона, сообщает агентство AFP. По данным полиции, более 40 тыс. человек приняли участие в марше (...), который был остановлен полицией, не дойдя до здания посольства Франции в столице", - пишет автор статьи.



"(...) Лидер российской Чеченской Республики Рамзан Кадыров во вторник также жестко раскритиковал Эммануэля Макрона, заявив, что он подталкивает мусульман "к терроризму". Сравнивая самого Макрона с "террористом", авторитарный чеченский лидер подверг критике президента Франции за то, что "оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет "свободой слова" и за то, что он "решил, что изменит их религию". И продолжил это длинное послание в своем Telegram-канале: "Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими", - передает газета.



"(...) Мусульманский совет старейшин, базирующийся в Абу-Даби, объявил о своем намерении привлечь к ответственности Charlie Hebdo. Совет, в состав которого вошли высокопоставленные мусульманские деятели из разных стран, "решил создать комитет международных юристов для преследования Charlie Hebdo", - говорится в твите, опубликованном во вторник на аккаунте суннитского учреждения Аль-Азхар, расположенного в Каире. Совет, возглавляемый Великим Имамом Аль-Азхара, заявляет, что он также планирует "преследовать в судебном порядке любого, кто оскорбляет ислам и его священные символы", - передает издание.



"(...) Президент Франции, столкнувшийся с шквалом критики со стороны Турции, тем не менее, получил поддержку в Европе, - пишет Le Monde. - Брюссель, в частности, во вторник предупредил, что призыв турецкого президента к бойкоту французских товаров "противоречит духу" дипломатических и торговых соглашений, подписанных Турцией с Брюсселем, и "еще больше отдалит ее" от Евросоюза. "Соглашения ЕС с Турцией предусматривают свободную торговлю товарами. Двусторонние обязательства, которые Турция взяла на себя по этим соглашениям (...), должны полностью соблюдаться", - заявил сказал официальный представитель Европейской комиссии.



Источник: Le Mondе