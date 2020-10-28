Как бы в Турции не случилось "вьетнамского синдрома", - Д.Седов

11:56 29.10.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 28.10.2020



Что творится со знаменитыми турецкими беспилотниками



Могут ли ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стать предметом культового поклонения? Вы не поверите, в Турции стали, коли президент Эрдоган ставит на них личные автографы, губернаторы провинций посещают ангары с БПЛА, выражая восхищение, а публика прет толпами на авиационные шоу. А все потому, что эти аппараты созданы самими турками и созданы на высоком техническиом уровне. Так сказать, гордость турецкого ВПК. К тому же правительство сделало их символом боевых успехов турецкой армии. Телевидение с ликованием демонстрирует работу дронов, собирая к экранам миллионы зрителей.



Например, уничтожение беспилотником Вayraktar TB-2 одного из курдских лидеров Измаила Оздена (Ismail Ozden) 15 августа 2018 года смотрели всей страной. Этот политик прятался в северном Ираке и посещал в последний для него день жизни церемонию памяти погибших в г. Кохо. Он не знал, что за церемонией следит турецкая разведка, наводившая Вayraktar на цель. После того как колонна отъехала от места церемонии, БПЛА атаковал автомобиль Оздена и поразил его. Охрана вытащила раненого из машины, перенесла в другой автомобиль, но последовала еще одна атака, ставшая смертельной для Оздена и 10 человек из его окружения. Увлекательное шоу, не правда ли? Народ смотрел запись покушения с восторгом, а популярность Эрдогана возросла.



Всего же в войне против курдов беспилотники ТБ-2 только в 2018 году уничтожили 450 человек и навели другие средства уничтожения еще на 600 человек. 20 БПЛА барражировали вдоль границ Турции с Ираком и Сирией, накрывая тех, кто пересекал границу с явно антигосударственными целями. Операторы беспилотников, конечно, знали, какие из целей являлись курдскими террористами, ну а если и не знали, тоже не беда. Курды – граждане Турции; что хотим, то и делаем с ними.



Особым случаем народной забавы в Турции стало шоу, демонстрировавшее разрушение гигантского портрета курдского лидера Абдуллы Оджалана на склоне горы в Сирии. Вся Турция наблюдала по телевидению, как дроны долбят ракетами глаза, лоб и другие части лица изображения этого деятеля. Турецкие зрители не задумывались, что все это происходит на территории другого государства.



Затем последовала атака беспилотников на госпиталь в сирийском Африне, которая сделалась у турок настолько популярной, что появилась даже электронная игра для смартфонов.



Тема беспилотников настолько важна для Турции, что 40-летний изобретатель БПЛА Вayraktar TB-2 инженер Сельджук Байрактар, обучавшийся в Пенсильванском университете и Массачусетском технологическом институте (США), получил в качестве приза младшую дочь Эрдогана в жены. И стал, разумеется, национальным героем. А сам президент широко расправил плечи: ни в Ливии, ни в Сирии никто не мог справиться с его беспилотниками, которые успешно помогали наземным войскам и порой решали судьбу военных операций. Говорили, что у Турции более 100 таких беспилотников, ну а то, что они в первую очередь использовались против собственных граждан – турецких курдов, Анкару не смущало.



Однако бремя славы нести непросто. Сначала войска ливийского маршала Халифы Хафтара начали сбивать турецкие БПЛА с помощью российских ПЗРК "Стрела-10" и худо-бедно приземлили 10 штук. Потом был Идлиб, где турецкие БПЛА особенно резвились. "Панцири" и "Буки" за пару дней убрали с неба еще дюжину Bayraktar TB-2. Нужно сказать, уже тогда появились подозрения, что против славного турецкого оружия применяются российские системы РЭБ, но подозрениями пренебрегли и начали подготовку к вторжению Азербайджана в Карабах. Послала Анкара в Азербайджан и 20 своих Bayraktar TB-2. Поначалу все пошло по плану. Турецкие БПЛА заметно влияли на ход боевых действий, но 26 октября что-то стало меняться. Разом с неба упали и разбились оземь все барражировавшие в воздухе Bayraktar TB-2. Помог им в этом российский комплекс РЭБ "Красуха-4".



Эффект был таков, что турки отвели от границы с Арменией все 6 своих истребителей-бомбардировщиков F-16. Мало ли что.



Тут надо вспомнить, что в Сирии российские системы РЭБ тоже возникли. И если они заработают на базе Камишли, что рядом с турецкой границей, и на базе Хмеймим, что недалеко от Идлиба, то дела у потомков янычаров пойдут не в ту сторону. Видимо, на это намекнуло Министерство обороны РФ, когда российские ВКС в тот же день, что и в Карабахе, не оставили камня на камне от тренировочного лагеря протурецких боевиков в Идлибе. Около 150 из них отправились к Аллаху. Такое вот совпадение. Возможно, в российском МО все же обиделись на обещания Эрдогана освободить крымских татар.



Однако и это не самое главное. Был такой прецедент. В начале вьетнамской войны 1965-1974 гг. американские самолеты ходили парадным строем и бомбили Вьетнам с высоты, на которой их не доставал ружейно-пулеметный огонь вьетнамцев. А однажды, в погожий весенний день 1965 года, появившаяся в небе армада Б-52 и "Фантомов" стала, как по команде, разваливаться на глазах и гореть. Некоторые американские летчики с испугу катапультировались из неподбитых самолетов. Тогда дал первый залп ракетами С-75 только что развернутый полк ПВО СССР. Война круто изменила направление. Чем она закончилась для США, известно. Потом у американцев был болезненный, длительный "вьетнамский синдром". Кому-то из американцев он помог излечиться от чувства превосходства и пренебрежения к чужой жизни. Хотя, видно, не всем.



Как бы и в Турции "вьетнамского синдрома" не случилось.