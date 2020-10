Америка готова к выборам – оружие закуплено, - В.Катасонов

11:57 29.10.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 29.10.2020



Надежды на то, что полиция и армия остановят бойню, нет



Свою статью "Выборы-2020 – Америка превращается в страну лагерей выживания"я завершил тем, что важнейшим средством выживания граждан в Америке по-прежнему считается оружие.



Рынок стрелкового оружия в США определяется лишь спросом и предложением. Почти никаких ограничений для приобретения пистолетов, револьверов, винтовок и иных видов стрелкового оружия нет. В США действует Вторая поправка к Конституции США, ратифицированная 15 декабря 1791 года: "Поскольку хорошо организованное народное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться". Согласно исследованиям профессора Университета Техаса Захарии Элкинса, лишь 15 конституций стран мира когда-либо содержали положение о праве граждан на ношение оружия. Большей частью это были страны Латинской Америки, а на сегодняшний день их всего три – Гватемала, Мексика и США. И только в Конституции США нет никаких ограничений на реализацию этого права.



С 2020 года акции известных американских фирм-производителей стрелкового оружия и снаряжения (Smith & Wesson, Sturm, Ruger & Co., Vista Outdoors и др.) пошли резко вверх. Спрос на их продукцию стремительно увеличиваются, компании с трудом поспевают за спросом:



Закупки огнестрельного оружия гражданами США в январе-августе 2019 и 2020 гг.



Месяц



2019 г.



(тыс. единиц)



2020 г.



(тыс. единиц)



2020 г. к 2019 г., %



Январь



1.039



1.672



161



Февраль



1.157



1.358



117



Март



1.394



2.583



185



Апрель



1.049



1.798



171



Май



958



1.726



180



Июнь



974



2.388



245



Июль



859



1.960



228



Август



1.164



1.780



153



Источник statista.com



За восемь месяцев 2019 года в общей сложности в США было продано 8.594 тыс. единиц огнестрельного оружия. В 2020 году за тот же период времени продали 15.265 тыс. единиц. За год продажи увеличились в 1,78 раза. Традиционно количество закупок американцами короткоствольного оружия (handgun) превышает закупки длинноствольного оружия (long gun). В рекордном марте сего года на первый вид оружия (пистолеты и револьверы) пришлось 59,4% всех закупок; на второй вид (винтовки, карабины и т. п.) – 32,4%; прочие виды – 8,2%.



Месячные максимумы продаж были зафиксированы в марте и июне. Эксперты по рынку утверждают, что это обычное дело. Когда в стране начинается экономический кризис, продажи огнестрельного оружия (и патронов к нему) начинают идти вверх. Логика простая: растет безработица, падает благосостояние среднего американца, начинает расти число грабежей, для защиты от грабежей нужно оружие.



Цифры в таблице представляют собой данные о продажах оружия магазинами, имеющими лицензии на подобную деятельность и сдающими отчетность в государственные контрольные органы. Есть предварительная статистика об официальных продажах за сентябрь 2020 года. Только по позициям handgun и long gun они составили 1.614 тыс. единиц оружия. В прошлом году в том же сентябре месяце было продано 974 тыс. единиц; рост продаж в 1,65 раза. За три квартала текущего года суммарная продажа составила более 16 миллионов единиц огнестрельного оружия. Это рекордный показатель.



Кроме статистики лицензированных продаж оружия ФБР дает оценки суммарных продаж с учетом серого рынка. Это вторичный рынок оружия. Есть показатель, называемый background checks (статистика на основе специальных проверок). В сентябре, согласно предварительным оценкам, суммарные продажи огнестрельного оружия составили 2.892 тысячи единиц (по позициям handgun и long gun, без прочих видов). Суммарные показатели продаж оружия в сентябре оказались выше лицензированных продаж почти в 1,8 раза. За три квартала текущего года американцы купили оружия как через официальные магазины, так и на сером рынке около 29 миллионов единиц. Однако даже ФБР не может сказать, сколько американцы покупают оружия на черном рынке (рынке контрабандного оружия, а также оружия, похищенного из арсеналов вооруженных сил, полиции, спецслужб).



Население США – 329 миллионов человек. Думаю, сильно не ошибусь, если скажу, что за три квартала 2020 года закупки огнестрельного оружия в Америке на лицензируемом, сером и черном рынках были таковы, что совокупные арсеналы оружия в частном владении приросли на один ствол в расчете на 10 жителей страны.



А каковы абсолютные размеры этих арсеналов? Лучше воспользоваться статистикой такой авторитетной организации, как Женевский институт международных отношений и развития (Graduate Institute of International and Development Studies), который уже ряд лет ведет проект "Обзор стрелкового оружия" (Small Arms Survey, SAS), собирая и публикуя статистику оружия по всему миру. В 2018 году в рамках проекта был опубликован доклад о запасах стрелкового оружия в мире по состоянию на 2017 год. Мировой арсенал стрелкового оружия был оценен в один миллиард единиц. Более точно – 1.013 млн. ед. При этом в арсеналах военных всех стран находилось лишь 133 миллиона единиц. Еще 23 миллиона – в арсеналах полиции, спецслужб и других подобных организаций. А на руках у граждан было 857 млн. единиц огнестрельного оружия. То есть частные лица распоряжаются 84,6% всего мирового арсенала стрелкового оружия!



Львиная доля всего стрелкового оружия, находящегося в частных руках в мире, сосредоточена в США. В 2017 году американские граждане имели во владении 393 миллиона стволов (46% всего стрелкового оружия, находящегося в частных арсеналах мира). Ни одна из других стран даже близко не приближается к США по этому показателю. Например, у России этот показатель равен 17,6 млн. единиц. По отношению к показателю США это всего 4,5%.



США являются мировым рекордсменом и по относительному показателю – число единиц огнестрельного оружия в расчете на 100 жителей. У США этот показатель в 2017 году составил 120,5 единицы. Для сравнения: у России – 12,3 ед. При этом в арсеналах американских граждан преобладает оружие с нарезными стволами (боевое), а в арсенале российских граждан – гладкоствольное (охотничье и спортивное).



Фото: REUTERS Caitlin Ochs



Еще интереснее сравнить частные арсеналы оружия в США с арсеналами американских вооруженных сил. SAS на своем сайте приводит интересные цифры. В 2017 году граждане США имели на руках огнестрельного оружия в 100 раз больше, чем вооруженные силы. А по сравнению с арсеналами полиции и других правоохранительных органов страны превышение составило 400 раз! Это было три года назад. Сейчас эти величины еще более несопоставимы.



Некоторые американские эксперты с тревогой отмечают несопоставимость частных и государственных арсеналов оружия. Так, издание The Washington Free Beacon летом 2018 года писало, что только в мае указанного года граждане страны купили более 2 миллионов единиц оружия. Это в два с лишним раза больше количества оружия, которое имеется у всех правоохранительных органов в США, вместе взятых. А если брать закупки за два месяца 2018 года – апрель и май, то они составили 4,7 миллиона единиц оружия; это больше, чем все огнестрельное оружие, имеющееся в арсеналах Вооруженных сил США. Между 2012 и 2017 годами американцы купили 135 миллионов стволов оружия, что на 2 миллиона больше, чем было на начало 2018 года в арсеналах вооруженных сил всех стран мира. Закупки стволов американцами в 2017 году составили 25,2 миллиона единиц. Это на 2,5 миллиона превысило совокупные арсеналы правоохранительных органов всех стран мира.



Гонка вооружений в сфере стрелкового оружия в Америке ускоряется. На конец сентября частные арсеналы в США оценивались уже в 460 млн. стволов.



Согласно опросам марта – апреля 2017 года, проведенным Институтом Гэллапа, оружием владеют около 30% населения США. У многих граждан в домашних арсеналах по несколько стволов. К концу 2019 года, согласно экспертным оценкам, показатель доли владеющих оружием подрос до 40%.



Сейчас отношение американцев к оружию заметно меняется. Те, у кого оружия не было, стали проявлять к нему интерес и приобретать его. Национальный фонд спортивной стрельбы (National Shooting Sports Foundation, NSSF) сообщил в конце августа, что в текущем году на долю тех, кто впервые приобрел оружие, пришлось 40% покупателей.



Эти гигантские запасы пистолетов, револьверов, винтовок, карабинов, автоматов могут заработать 3 ноября или сразу после дня голосования. По данным Statista, в период с 2016-2018 гг. оружием владели 50% той части населения, которую условно назвали "белыми американцами" (сюда попали также китайцы, корейцы и другие азиаты). Среди чернокожих показатель был равен 19%, среди латиноамериканцев – 15%. Однако последние две категории в 2019-2020 гг. наверстывали упущенное. Спрос на оружие со стороны цветного населения резко возрос.



Кровопролитие в Америке может оказаться грандиозным. Историки говорят, что во время гражданской войны в США (1861-1865 гг.) суммарное число единиц стрелкового оружия у северян и южан измерялось несколькими миллионами стволов. Как говорится, почувствуйте разницу. Особой надежды на то, что полиция и армия смогут остановить бойню, нет. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603961820

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил в первом чтении проект нового Экологического кодекса

- Депутаты "Ак жола" потребовали продолжить выплаты медикам, заразившимся коронавирусом

- Депутаты Сената рассмотрели республиканский бюджет

- Азат Перуашев: Нацбанк ответил на мое возмущение, но лучше бы он этого не делал...

- Контроль или бесконтролье? Часть пятая. Акмола

- Создавать благосостояние страны

- Учеба или отвращение к учебе?

- Рабочая поездка в Атыраускую область: Е. Тугжанов ознакомился с подготовкой региона к возможной волне COVID-19

- Карагандинская область – новые краски великого наследия