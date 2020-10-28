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Конфликтные границы. О "парадоксах" советских межнациональных разграничений, - А.Балиев
11:58 29.10.2020

Алексей Балиев
28.10.2020
Конфликтные границы
Потрясающая извилистость границ не только между союзными республиками, но и внутри союзных, автономных республик и автономных областей - среди главных причин постоянных межнациональных и межгосударственных конфликтов, заложенных, еще в первые годы советской власти, что создало благодатную почву для геополитических конфликтов на перспективу.

Напомним, почти треть европейской части РСФСР в 20-х гг. прошлого столетия была "распределена" между Украиной (получившей, в том числе, города - Луганск, Белгород, Таганрог, Глухов, Каменск, Старобельск), Белоруссией и Грузией. Не меньше четверти общей территории Западной Сибири и Южного Приуралья досталось Казахстану (города - Оренбург, Омск, Илецк, Уральск, Гурьев). Лишь на рубеже 1920-х - 1930-х гг. удалось вернуть РСФСР около половины из того, что ранее было передано другим союзным республикам.

В то же время внутри других союзных, автономных республик и даже автономных областей создавались этно-анклавы/эксклавы сопредельных союзных республик, что, якобы, должно было обеспечивать межэтническую пропорциональность.

На самом деле такие районы-клинья создавались с расчетом на то, что именно центральное руководство СССР будет единственным арбитром в межэтнически-межграничных спорах в любом регионе. Это, по идее, должно было укреплять центральную власть.

Однако споры и конфликты с 1920-х возникали постоянно, а центральное руководство СССР, то и дело принуждая стороны к примирению, не изменяло заведенную конфигурацию внутренних границ. Таким образом, через какое-то время конфликты снова обострялись или сохранялись в виде тлеющих.

Но такой подход в связи с ослаблением после 1953 года советской управленческой системы все активнее стимулировал территориально-этнические конфликты. Власти союзных республик и национальных автономий стремились в управляемой ими территории каким-либо образом упразднить чуждые им "вклинивания". Последнее усилилось в контексте "перестройки" - эпилога в разрушении советской управленческой системы.

По данным Мюнхенского института по изучению СССР и Восточной Европы (1971 г.), "...между Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном границы нередко трижды и более пересекают одну и ту же гору, одну и ту же реку. Схожая география границ между Азербайджаном и Арменией. Кроме того внутри союзных и ряда автономных республик созданы отдельные районы (анклавы и эксклавы. - А.Б.), принадлежащие соседним республикам или нацавтономиям. Притом те районы расположены в основном в приграничных территориях. Что в целом постоянно воспроизводит конфликтные ситуации в столь обширных регионах". Но эти ситуации и, тем более, межграничные конфликты "сдерживаются только угрозами, а то и репрессиями со стороны Москвы".

Всего таких анклавов и эксклавов - около 50, сохранившихся на территории теперь уже бывшего СССР. В том числе в Центральной Азии - их, как уже было сказано, свыше 30. С 1990-1991 гг. они стали районами сопредельных стран, что предопределяет и межгосударственные конфликты.

Особенно это проявляется сегодня в сопредельном приграничье Таджикистана и Киргизии, Киргизии и Узбекистана, Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Узбекистана как, впрочем, и в приграничье Украины и Молдовы (точнее, на юго-западе Одесской области).

Те же причины лежат в основе сегодняшнего конфликта между Арменией и Азербайджаном: в армяно-азербайджанском приграничье было создано четыре эксклава Азербайджана, а в азербайджано-армянском - три Армении. Но те и другие были упразднены Ереваном и Баку в 1990-1991 гг. без каких-либо обоюдных соглашений.

Вот, например, информация узбекистанского портала "Спутник.Uz" от 1 августа 2019 г.: "На территории Кыргызстана находятся два узбекских анклава Сох и Шахимардан, где проживают десятки тысяч человек. Есть у Киргизии эксклав в Узбекистане: район-село Барак. Еще несколько кыргызстанских поселений могут попасть на основную территорию КР только через Узбекистан. Естественно, для жителей анклавов и эксклавов важен вопрос политической стабильности".

Отмечена также неурегулированность извилистых границ между Киргизией и Узбекистаном: "Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров", - но только "несколько лет назад описаны (уточнены. - А.Б.) 1058 километров границы; спорными остаются ее 10 участков", их статус и поныне не урегулирован.

Аналогичная ситуация в сопредельных районах Узбекистана, Таджикистана и Киргизии: преобладающая часть их межгосударственных границ напоминает канитель, причем с избытком внутренних клиньев-эксклавов всех этих стран.

Переговоры по упрощению (в основном по спрямлению) этих границ проводятся с середины 1990-х гг., но до сих пор нет согласованных решений по этим вопросам.

С Нагорным Карабахом - вообще ситуация уникальна. А именно: внутри находившейся в составе Азербайджанской ССР НКАО в 1920-х - 1930-х гг. были образованы пять небольших азербайджанских районов-эксклавов, включенных в непосредственное управление Баку, - даже без статуса хотя бы национального округа в составе НКАО!

Причем большинство этих эксклавов максимально приближены к границам между Азербайджанской и Армянской ССР, что уже изначально обусловило этно-территориальные конфликты между Баку и Ереваном, прежде всего - между Степанакертом и Баку: (см. карту)

Четыре эксклава Азербайджанской ССР в НКАО (обозначены мини-кругами со стрелками внутри НКАО) из пяти были вблизи границ с Армянской ССР.

Но те районы, хотя и были упразднены в начале 1990-х Степанакертом до сих пор в рамках международно признанных границ Азербайджана, внутренних и внешних.

Напрашивается вывод: упомянутые "странности" в советском этно-территориальном размежевании будто бы специально создавались с заделом - на 1991-й год и дальнейшую перспективу...

Источник - stoletie.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603961880
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