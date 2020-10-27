Боливийский урок для любителей "майданов", - С.Князев

11:59 29.10.2020 Боливийский урок для любителей "майданов"

Всего за год проамериканские узурпаторы в Боливии политически обанкротились

Святослав Князев

27.10.2020



В Боливии подводят итоги выборов президента страны, прошедших 18 октября текущего года. Хотя официальные результаты пока еще не объявлены, общий итог уже очевиден всем – в том числе и прозападным "властям", вынужденным признать свое полное поражение. Кандидат от свергнутых в ходе прошлогодней "цветной революции" левых сил Луис Арсе одержал убедительную победу уже в первом туре.



Несмотря на богатые природные ресурсы, Боливия во второй половине ХХ века была одной из беднейших и наименее развитых в экономическом плане стран мира. В 1950-е годы местные элиты, формально декларируя левые лозунги, передали его под фактический контроль Соединенным Штатам. В частности, американцы получили национализированные ранее нефтедобывающие предприятия. При этом любители западных "демократических ценностей" расстреливали участников мирных демонстраций, недовольных сложившимся положением вещей. А американские спецслужбы чувствовали себя в Боливии, наверное, даже более вольготно, чем у себя дома. Не обошли Боливию стороной и модные на Западе в 1990-2000-е годы неолиберальные тенденции. Несмотря на позитивные подвижки в экономике "на бумаге", население страны в своей массе пребывало в состоянии тотальной нищеты.



Действия боливийских властей в интересах американского и чилийского бизнеса привели в 2003 году к массовым акциям протеста, на которые ориентированная на США элита по совету своих патронов ответила уличными расстрелами. Однако сломить протестующих это не помогло. Президент Гонсало Санчес де Лосада бежал в Соединенные Штаты. Сменивший его вице-президент Карлос Меса пытался изобразить уступки народу, используя при этом метод кнута и пряника – проводил рокировки во власти, параллельно угрожая боливийцам гневом Вашингтона. Но ситуация в стране принципиально не изменилась. В начале 2000-х более трети населения Боливии находилось за чертой бедности, а 45% – не имели постоянной работы.



В 2005 году Месе пришлось уйти в отставку на фоне новых протестов.



Президентом страны был избран выходец из бедной индейской семьи, сделавший карьеру в профсоюзном движении, – Эво Моралес. За время его пребывания на посту главы государства ВВП Боливии вырос примерно в 4 раза, а уровень бедности снизился в 2,5 раза. Минимальная зарплата была увеличена в 6 раз, а безработица стала самой низкой в Южной Америке – около 3%.



Во внешнеполитической сфере Боливия отдалилась от США и стала стремительно сближаться с Китаем и Россией. На фоне экономических и дипломатических успехов народ дважды переизбирал Моралеса президентом.



Неподконтрольный Западу национальный лидер Боливии вызывал сильное раздражение у элит Запада. Кампания по дискредитации Моралеса была развернута как в местных прозападных СМИ, так и в американских, испанских, общеевропейских. Находящуюся при власти команду обвиняли в коррумпированности и неспособности решать острые социально-экономические проблемы. Заангажированные "эксперты" каждый день твердили с экранов и газетных страниц об "усталости народа от несменяемого президента". Армии ботов разносили эти утверждения в социальных сетях. В максимальной степени данная пропаганда затронула городской средний класс, негативно относящийся к индейскому большинству, а также молодежь, не представлявшую – как жилось "до Моралеса", когда при власти в Боливии находились проамериканские силы. Однако эта кампания не принесла правой оппозиции ожидаемого результата – Моралес уверенно лидировал в предвыборной гонке. Все надежды проамериканского лобби были на второй тур выборов. Его представители полагали, что в такой ситуации можно было попытаться обогнать президента хотя бы на доли процента. Однако и тут политический пасьянс не сложился. Законодательство Боливии позволяло стать президентом кандидату, либо сразу набравшему 50% голосов, либо опередившему конкурента, занявшего второе место, не менее чем на 10%. Моралес взял в первом туре 47%, а его оппонент Карлос Меса (тот самый, который в свое время грозил народу гневом США) – 36%. На этом интрига, казалось, была исчерпана.



Однако оппозиции явно были поставлены задачи убрать Моралеса любой ценой. Начались массовые хакерские атаки на сайт избирательной комиссии, а представители криминалитета развернули беспорядки на улицах, нападая на органы власти и на сторонников левых.



Находящаяся под контролем официального Вашингтона Организация американских государств по результатам проведенного "аудита", обвинила власти Боливии в "манипуляциях" и "нарушениях". Данные обвинения были признаны несостоятельными даже западными учеными – так, Центр экономических и политических исследований (США) заявил, что доклад ОАГ "не содержит абсолютно никаких доказательств – никаких статистических данных, цифр или фактов любого рода". Однако голоса экспертов были проигнорированы. На сторону противников Моралеса перешло командование армии и полиции, многие из представителей которого получали в свое время образование в западных учебных заведениях. Пытаясь избежать массового кровопролития, Моралес покинул страну и улетел в Мексику.



Обязанности президента Боливии в одностороннем порядке возложила на себя второй вице-спикер сената Жанин Аньес, оказавшаяся формально самым высокопоставленным представителем прозападной оппозиции в стране. Необходимого по законам Боливии кворума для объявления Аньес исполняющей обязанности президента у проамериканских сил не было. Но это никого из представителей западного сообщества не смутило. Фактически в стране произошел антиконституционный переворот, санкционированный из Вашингтона. Что характерно, на роль подставного "лидера нации" Запад избрал человека, которому в репутационном смысле нечего было терять – близкие родственники Аньес связаны с наркомафией, а ее племянник незадолго до этого был задержан в Бразилии при контрабанде нескольких центнеров кокаина.



Оказавшись в президентском кресле, Аньес первым делом сформировала "правительство", в которое вошли ее друзья, но не оказалось ни одного из представителей индейского большинства. А также издала указ, освобождающий военных от ответственности за убийства и пытки протестующих.



Аньес неоднократно утверждала, что ее целью является исключительно транзит власти, и что ни на какие должности в дальнейшем она претендовать не будет. Однако это оказалось ложью. После объявления новой предвыборной кампании она поспешила стать кандидатом в президенты.



Правда, шансов быть избранной у Аньес оказалось немного. В первом полугодии 2020 года экономика Боливии рухнула почти на 8%, что является самым глубоким ее падением за последние 70 лет. По состоянию на август текущего года боливийский экспорт сократился на 28, а импорт – на 35%. Бюджетный дефицит превысил 12%, став крупнейшим за последнее десятилетие. Безработица, которая при Моралесе составляла около 3%, в 2020 году достигла почти 12%.



Времени заниматься экономикой у самопровозглашенной главы государства, наверное, просто не оставалось. Вся ее энергия ушла на заведение десятков уголовных дел против Моралеса и представителей его окружения. Их обвиняли в терроризме, подстрекательстве к мятежу и фальсификации выборов. Но все это Аньес так и не помогло. В сентябре 2020 года из-за мизерного электорального рейтинга ей пришлось снять свою кандидатуру с выборов. Свой поступок она объяснила необходимостью консолидации правых сил.



Но даже "широкий жест" Аньес не смог спасти положение представителей проамериканского сегмента боливийского политикума. От моралесовского "Движения к социализму" в президенты был выдвинут интеллектуал-экономист Луис Арсе, один из архитекторов "боливийского экономического чуда". До прихода в команду Моралеса он долгое время работал в Центробанке Боливии, занимался наукой и читал лекции в известнейших вузах мира, включая Гарвардский и Колумбийский университеты. В 2006 году он вошел в правительство Моралеса, в котором руководил министерствами экономики и финансов.



Уже по результатам проведенных в день выборов экзитполлов, стало ясно – проамериканские силы разгромлены. Социологи заявили, что Арсе набрал в первом туре более 52% голосов, а его основной соперник Меса – лишь 31%. После проведения предварительных подсчетов оказалось, что разрыв еще больше – 54% к 29%.



Испанская пресса, которая в прошлом году горячо поддерживала проамериканский криминалитет, силой захвативший власть в Боливии, сейчас с невинным видом пишет о том, что Арсе придется заново восстанавливать экономику после худшей рецессии в истории страны. Тот уже пообещал обложить дополнительными налогами миллиардеров и оказать господдержку промышленности, сельскому хозяйству и туризму. Члены команды Арсе называют свои экономические проекты "неопротекционизмом" – они планируют поддерживать местных производителей и воплощать в жизнь политику импортозамещения, что, по мнению "новой-старой власти" поможет решить и проблему безработицы.



Духовный лидер боливийских левых Моралес, заявил, что на родину вернется, но в политику пока не пойдет. Он не исключает, что, вспомнит молодость и, подобно другим членам своей семьи, станет мелким фермером.



Вне всякого сомнения, та команда, которая уже один раз добилась бурного роста боливийской экономики, сможет возродить ее снова. Вопрос только в том, какими усилиями. Ведь стартовать им придется не с той точки, на которой они ее оставили, а из глубокой пропасти, в которую ее скатили "просвещенные" и "рукопожатные" люди с "хорошими лицами", действовавшие по прогрессивным вашингтонским методичкам…



Боливийский урок стоило бы усвоить и тем, кто активно пытается расшатать ситуацию в некоторых постсоветских странах, правительства которых считаются "пророссийскими". Ломать – не строить.



А пещерные русофобы, как показала практика, под какими бы флагами они ни выступали – "бандеровскими", "лицвинскими" или "единорумынскими" – умеют исключительно только разрушать. Источник - stoletie.ru

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