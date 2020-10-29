Ярмарки разочарований. В революционном Бишкеке нечего кушать, - "ВБ"

12:40 29.10.2020 Ярмарки разочарований

Открывшиеся в Бишкеке сельскохозяйственные ярмарки изрядно разочаровали горожан высокими ценами и небогатым ассортиментом продукции. Почему так произошло, разбирался корреспондент "Вечернего Бишкека".

Сельхозярмарки организуются в Бишкеке каждую осень 8 лет подряд. Первая была проведена по инициативе уже дважды бывшего мэра Наримана Тюлеева. Он лично обзванивал всех губернаторов и просил оповестить фермеров об этой его инициативе. Крестьяне живо откликнулись на призыв властей для приезда в столицу. На первую ярмарку, которая прошла возле гостиницы "Достук", приехали, как утверждается в официальных источниках, более 600 сельхозпроизводителей. И цены на ней действительно были приемлемыми для бишкекчан, а овощей, фруктов, мяса - в изобилии.

Почин, одним словом, вышел успешным, но бишкекчане все равно ворчали, говоря о том, что ярмарки нужно проводить в каждом районе.

Власти прислушались и к этим пожеланиям горожан. Наверное, через год распродажи сельхозпродукции стали проводиться в каждом районе. Вот только радости они стали приносить покупателям все меньше. Главным образом из–за того, что цены на них становились такими же, как на столичных рынках. Хотя первоначальная идея была в том, чтобы дать возможность фермерам продавать свою продукцию без посредников, напрямую, а значит, дешевле. Но со временем этот акцент исчез. Ежегодно перед открытием ярмарок представители мэрии озвучивали совсем другую версию: "Цены будут приемлемыми, а главное, эти временные торговые площади находятся в густонаселенных жилых массивах, и потому людям будет удобно приобретать продукты именно там".

Вот ярмарка Свердловского района на пересечении улиц имени Торекула Айтматова и Токтогула. Лучшего места для распродажи даров природы в этом районе и не найти. Рядом огромный микрорайон "Восток–5", несколько других жилмассивов. Но как и в прошлые годы, организаторы не озаботились созданием даже элементарных условий для приехавших фермеров. Разве сложно было закупить для них переносные прилавки, "грибки" от солнца. Крестьяне продавали овощи и фрукты прямо с земли. Лишь торговцы мясом, рыбой и медом (а их было гораздо меньше) прихватили с собой небольшие столы.

Цены здесь действительно были доступными. Так, юная фермерша из села Милянфан Амира Даузова продавала капусту по 10 сомов за килограмм, лук - по 12 сомов, болгарский перец - по 18, свежие огурцы реализовывала дороже - по 20 сомов. Но сбор огурцов уже заканчивается. Это понимали и покупатели. Поэтому даже вечно недовольные ценами пенсионеры охая, все же покупали по нескольку килограммов этих овощей.

Амира, несмотря на юный возраст, уже три года ездит с родителями продавать свой урожай на столичных ярмарках. "На ваши базары со своей продукцией не протиснешься, - со знанием дела сообщила девочка, - а здесь спокойно можно продавать".

Улан Дакдавлетов реализует на ярмарке фрукты. Прекрасный апорт он продает по 40 сомов, груши в зависимости от размера и сорта - от 10 до 30 сомов. Сам садовод прибыл из села Тюп, что в Иссык–Кульской области. "Всю ночь добирался, - рассказывает Улан–байке, - надеюсь за выходные продать все свои три тонны". Если учесть, что в столице яблоки продаются от 80 сомов - у него должно получиться.

Бетме Кайназарова из пригородного села Тунгуч морковь продает по 15–20 сомов, томаты по 20. Но помидорчики у нее уже не важнецкие. Мелкие, годятся разве что на засолку. "Весь урожай еще в сентябре забрали коммерсанты, - признается эжешка, - это - остатки. Но старики охотно берут и их".

Репчатый лук фермер из Жайылского района Кубанычбек Абдрасулов реализовывал по 18 сомов. В городе он стоит 20. На всякий случай спросил его: "А можно еще дешевле?". В ответ услышал тираду о том, что сельским хозяйством сейчас заниматься вообще не выгодно. Удобрения, семена дорогие, воды мало, а потому урожаи плохие". Доля правды в словах этого крестьянина есть. Непросто сейчас живется сельчанам, государство им слабо помогает.

А вот мясо на этой ярмарке оказалось кусачим! Говядины не было вообще, баранину, весьма непрезентабельную на вид продавала только одна женщина из Нарынской области. По 360 сомов за килограмм. Но охотников приобрести ее почти не находилось. На рынках баранина продается точно по такой же цене, да и еще и выбрать можно получше.

Дорогой оказалась и свинина. Это мясо реализовывала фермер из Московского района Елена Коваленко. Шейную часть туши, к примеру, она продавала по 420 сомов. На Орто–Сайском и Ошском рынках подобный деликатес стоит на 30–40 сомов дешевле. Но Елена чутко уловила момент: здесь, на ярмарке, у нее конкурентов нет, а покупателей много. Так почему же не воспользоваться моментом. Законы рынка!

Удалось побеседовать с куратором ярмарки - сотрудником Свердловской районной администрации. Нуржан Тилек уулу сообщил, что утром приезжали сотрудники фитосанитарной и ветеринарной инспекций и провели проверку всей продукции. Никаких замечаний к качеству овощей, фруктов и мяса у них не возникло. "А ярмарку жители нашего района просят проводить каждый год. Мы хотели открыть ярмарку раньше, но из–за октябрьских событий - смогли только на неделю позже".

Ярмарка Октябрьского района всегда считалась в городе самой крутой. Располагается она по традиции между 12–м микрорайоном и "Асанбаем". Оживленнее места придумать трудно. Всегда здесь, как говорится, яблоку негде упасть, но на этот раз проходы между торговыми рядами были почти пустыми. И это насторожило. Ведь если бы цены здесь были низкими, то и покупателей пришло бы больше.

Вскоре все стало ясно.

Фермер из Кеминского района Самат Молдогазиев продавал картофель по 18 сомов. И то если оптом. А кто хотел приобрести два - три килограмма, то покупал второй хлеб и по 20 сомов.

Пенсионерка Валентина Кудашева возмущалась: "В нашем магазине картофель стоит тоже 20 сомов. Зачем я сюда пришла? Не ярмарки, а обман".

Репчатый лук крестьянин из Сокулукского района Анвар Дадабашев продавал по 20 сомов и уверял покупателей, что эта самая низкая цена на этот продукт. Болгарский перец у него стоил 18 сомов, но навряд ли крестьянин продаст его по такой цене. Перец был уже весь сморщенный, далеко не первой свежести. Такой продукт даже к столу не подашь.

Недешево продавались на этой ярмарке и фрукты. Хорошие яблоки стоили не менее 50 сомов, груши "уходили" по такой же цене. Вот покупатели и отходили от этих продавцов несолоно хлебавши.

Зато обрадовал гостей фермер из Кара–Балты Аскарбек Сулайманов. Он продавал больших упитанных кур по 200 сомов за тушку. Такие птички на столичных рынках стоят по 300 сомов и более. "Мне цены незачем задирать, - ответил Сулайманов корреспонденту "Вечернего Бишкека", - и так прибыль имею". Люди быстро оценили качество продукта фермера из Кара–Балты, за его курицами даже выстроилась очередь.

Честно говоря, это было единственное приятное впечатление. В остальном цены как на столичных рынках и качество еще то.

Но это не все сюрпризы, которые поджидали корреспондента "Вечернего Бишкека" в минувшую субботу.

На пересечении улиц имени Скрябина и Абая должна была открыться ярмарка Первомайского района. Дудки! В указанном месте одиноко стояли две старушки с авоськами и ждали, наверное, какого–то чуда. Но оно, увы, не произошло. Когда корреспондент "Вечерки" позвонил в Первомайский акимиат, то услышал от секретаря более чем странный ответ: "Мы звонили в Сокулукскую и Ысык–Атинскую районные администрации. Там нам обещали оповестить фермеров об открывающейся ярмарке. Почему крестьяне не приехали - трудно сказать. Но, может быть, в следующие выходные приедут".

Не работала в минувшую субботу и ярмарка Ленинского района, которая расположилась в микрорайоне "Джал". Правда, в воскресенье приехали два десятка фермеров, продавали овощи и фрукты точно по таким же ценам, как и продавцы находившихся неподалеку магазинов. Не случайно реализаторов там было больше, чем покупателей.

Вывод один - городские власти сильно не дорабатывают в этом вопросе. Руководители городских акимиатов, очевидно, уверены в том, что они должны только предоставлять торговые площади, но это далеко не так. Территорию необходимо обустраивать, а то бедным крестьянам, простите, даже негде в туалет сходить. Но главное в другом. Наверное, руководителям столичной мэрии нужно заранее договариваться с Чуйской областной администрацией о ценовой политике на ярмарках. Ведь фермеры ничего не платят за торговые места, а цены большинство из них держат на рыночном уровне. В итоге дискредитируется сама идея проведения ярмарок. Кстати, еще в начале 2000–х бывшие руководители Министерства сельского хозяйства вынашивали идею открытия в Бишкеке сети фермерских магазинов. В них любой крестьянин мог встать за прилавок и продавать свою продукцию. При этом отсекалась бы могучая когорта перекупщиков. Но это предложение зарубили где–то на самом верху.

И что остается в сухом остатке? Сезонные ярмарки необходимо продолжать обязательно. Сохранив главную идею - торговые места только для настоящих фермеров по реальным ценам и на хорошем организационном уровне.

Распоряжением столичной мэрии работа ярмарок продлена до Нового года.

Это решение фермеры приняли с энтузиазмом. Многие из них говорят, что они могут поставлять свою продукцию на ярмарки круглый год.

Вячеслав АНИКИН

23 октября 2020 года. №60 Источник - Вечерний Бишкек

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