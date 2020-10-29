Турецкий волк ему товарищ. Эрдоган пытается решить свои проблемы с Россией и идет на конфликт с Европой, - М.Беленькая

14:43 29.10.2020

Турецкий волк ему товарищ

Реджеп Эрдоган пытается решить свои проблемы с Россией и идет на конфликт с Европой



Газета "Коммерсантъ" №199 от 29.10.2020, стр. 6

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, осудил Россию за авиаудар по лагерю лояльной Анкаре сирийской группировки в Идлибе и пригрозил новой турецкой военной операцией в Сирии. В то же время президент выразил готовность сотрудничать с Россией по острым региональным вопросам - от Карабаха до Ливии. При этом вести такой же содержательный диалог с "антиисламской" Европой, в первую очередь с Францией, Анкара, похоже, не намерена.



"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания установления там устойчивого мира и спокойствия",- заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. Это первый официальный отклик Анкары на появившиеся в понедельник сообщения СМИ об ударе российской авиации по лагерю протурецкой группировки "Фейлак аш-Шам". Лагерь был расположен примерно в 4 км от турецкой границы.



"Фейлак аш-Шам" ("Корпус Леванта") создавался как военное крыло сирийских "Братьев-мусульман" (запрещены в РФ), однако впоследствии дистанцировался от них, хотя и сохранил с ними идеологическую близость. Группировка была наиболее боеспособной частью вооруженной оппозиции в Идлибе. Она входит в оппозиционный альянс "Национальный фронт освобождения", который, в свою очередь, составляет часть курируемой Анкарой Сирийской национальной армии. В марте Россия и Турция выступили гарантами очередного прекращения огня в Идлибе, речь, в частности, шла о том, что Турция проведет размежевание умеренной оппозиции и террористов. "Фейлак аш-Шам" не включена в список террористических и экстремистских группировок в РФ и за последние три года ни разу не становилась мишенью для российских авиаударов.



По данным близкого к сирийской оппозиции Центра по мониторингу за правами человека в Сирии, в результате российского авиаудара по лагерю "Фейлак аш-Шам" были убиты как минимум 78 человек, около 90 получили ранения. В ответ сирийская оппозиция выпустила сотни ракет и артиллерийских снарядов по позициям проправительственных сил в провинции Идлиб. По данным СМИ на среду, обмен ударами между сирийскими группировками (в том числе оппозиционными) и проправительственными силами не прекращался с вечера понедельника. Арабские СМИ назвали удар по лагерю "Фейлак аш-Шам" посланием России Турции на фоне разногласий по выполнению договоренностей по Идлибу и активности Анкары в Карабахе.



Россия информацию об ударе по лагерю "Фейлак аш-Шам" никак не комментировала, равно как и ответные действия оппозиции. В сообщениях российского Центра по примирению враждующих сторон за понедельник и вторник традиционно отмечается, что "обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", хотя последние недвусмысленно заявляли о своей "мести". Единственный намек на недовольство Москвы ситуацией в Идлибе прозвучал в призыве российских военных к турецкой стороне "принять действенные меры по ликвидации террористических формирований на территории Идлибской зоны деэскалации и освобождению граждан, незаконно удерживаемых боевиками". Россия также избегает официальной критики Анкары на дипломатической арене, о чем свидетельствуют аккуратные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес Анкары в ходе визита в Грецию (см. "Ъ" от 27 октября). Во вторник после возвращения в Москву российский министр побеседовал по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. А уже спустя несколько часов состоялся телефонный разговор президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.



Выступая в парламенте, господин Эрдоган пригрозил новой военной операцией против курдов.



Мы видим, что угрозы в отношении Турции вдоль всей сирийской границы не снижаются. Если все террористы не будут выдавлены за пределы линии границы, напомню, это будет причиной наших законных ответных действий",- сказал он.



В начале недели турецкие власти возложили на просочившихся из Сирии бойцов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) ответственность за взрыв в городе Искендерун провинции Хатай, граничащей с Сирией. Очевидно, что президент Эрдоган предупредил о возможной операции российского коллегу, вместе с которым он ровно год назад договорился, что курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), причисляемые Турцией к террористам за связи с РПК, должны были отвести свои силы на глубину 30 км от сирийско-турецкой границы. То есть если Москва не довольна выполнением обязательств Анкары по Идлибу, то у Турции также есть вопросы к реализации договоренности по северо-востоку Сирии.



Исламский мир объявил бойкот Франции

Взаимные претензии, высказываемые пока весьма в деликатной форме, не мешают России и Турции продолжать сотрудничество в решении региональных конфликтов. В отличие от "словесного джихада", развязанного президентом Эрдоганом в отношении Европы, прежде всего Франции, под предлогом ущемления прав мусульман. "Враги ислама и Турции, которые под именем свободы сеют ненависть и вражду, сами утонут в этом болоте",- в очередной раз высказался в адрес Европы господин Эрдоган, комментируя сообщения о публикации в последнем выпуске французского Charlie Hebdo карикатуры на себя.



На саму карикатуру турецкий лидер отказался даже взглянуть, но прокуратура Анкары завела на журнал уголовное дело.

Отношения между Турцией и Францией обострились на фоне активной политики Анкары в Ливии и Восточном Средиземноморье. Президенты обеих стран уже несколько месяцев обмениваются взаимными обвинениями. Но после того, как французский лидер Эмманюэль Макрон решил ужесточить законы в отношении мусульманской общины Франции, Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался поводом, чтобы настроить против Парижа весь мусульманский мир. Европейские лидеры встали практически единогласно на сторону Парижа, в том числе осудив турецкого лидера за призыв к бойкоту французских товаров.



Марианна Беленькая