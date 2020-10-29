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Сингапурцы построят Мирзиееву рядом с первым "второй Ташкент" - "Нурафшон сити"
15:46 29.10.2020

Сингапурская компания построит в Ташкентской области "Нурафшон сити"

Хокимият Ташкентской области и сингапурская компания Universal Success Enterprises договорились о строительстве "Нурафшон сити". Ожидается, что проект будет реализован в три этапа, а объем инвестиций будет определен по итогам подготовки ТЭО.

Сингапурская компания Universal Success Enterprises построит в Ташкентской области современный город "Нурафшон сити". Соответствующее соглашение в режиме онлайн подписали хоким области Рустам Холматов и глава компании Прасун Мукерджи, сообщило ИА "Дуне".

Общая площадь будущего города составит ориентировочно 2833 га. Специалисты из Сингапура при информационной поддержке узбекской стороны к концу первого квартала 2021 года разработают технико-экономическое основание проекта.

Финансирование будет осуществляться за счет прямых иностранных инвестиций или кредитных линий зарубежных финансовых институтов, привлечением которых займется Universal Success Enterprises Limited или консорциум зарубежных компаний, также формируемых сингапурской стороной.



Общий объем инвестиций будет определен по итогам подготовки ТЭО проекта, говорится в сообщении информагентства.

Напомним, Нурафшан, носивший до 2017 года название Тойтепа, планировали сделать первым "умным" городом Узбекистана. Ранее сообщалось, что проект перестройки административного центра Ташкентской области разрабатывался южнокорейскими специалистами. Тогда же, в ходе поездки в столичный регион президент Шавкат Мирзиеев называл город "вторым Ташкентом".

В феврале этого года стало известно, что из столицы в Нурафшан планируется провести ветку метрополитена.

Источник - Gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603975560
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