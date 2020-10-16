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Четверг, 29.10.2020
16:06  Чем Арал может удивить туристов?
16:00  Обнародованы редкие фотографии вскрытия могилы Амира Темура
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Обнародованы редкие фотографии вскрытия могилы Амира ТемураОбнародованы редкие фотографии вскрытия могилы Амира Темура
16:00 29.10.2020

На данный момент все фотографии хранятся в Самаркандском областном государственном архиве. Смотрите снимки!

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Агентство "Узархив" впервые поделилось уникальными снимками вскрытия могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде.

"Вскрытием гробницы Амира Темура в 1941 году руководили председатель экспедиции Т. Н. Кори-Ниязи и антрополог М. М. Герасимов", - говорится в сообщении.

Открытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде

На данный момент все фотографии хранятся в Самаркандском областном государственном архиве.

Напомним, в июне 1941 года было принято решение правительства СССР о вскрытии могилы Амира Темура и его родственников.

Согласно легенде, существовало предсказание о том, что если прах Тамерлана будет потревожен, начнется война.

Действительно, после вскрытия могилы в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Источник - Sputnik
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