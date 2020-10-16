Обнародованы редкие фотографии вскрытия могилы Амира Темура

16:00 29.10.2020

На данный момент все фотографии хранятся в Самаркандском областном государственном архиве. Смотрите снимки!



ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Агентство "Узархив" впервые поделилось уникальными снимками вскрытия могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде.



"Вскрытием гробницы Амира Темура в 1941 году руководили председатель экспедиции Т. Н. Кори-Ниязи и антрополог М. М. Герасимов", - говорится в сообщении.



Открытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде



На данный момент все фотографии хранятся в Самаркандском областном государственном архиве.



Напомним, в июне 1941 года было принято решение правительства СССР о вскрытии могилы Амира Темура и его родственников.



Согласно легенде, существовало предсказание о том, что если прах Тамерлана будет потревожен, начнется война.



Действительно, после вскрытия могилы в 1941 году началась Великая Отечественная война.