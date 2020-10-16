Чем Арал может удивить туристов?

16:06 29.10.2020

Туризм в стиле Безумного Макса.



Один из самых депрессивных районов Казахстана обладает большим туристическим потенциалом, но, увы, не использует его. Оказавшись в Аральском регионе, в этом убедился музыкант из Алматы Даурен Раптаев и… решил действовать.



Я путешествую по Казахстану уже 10 лет, объездил всю страну, – начал Даурен свой рассказ. – Моя мама родом из Кызылорды, поэтому у меня особое, родственное отношение к этому региону. Но дело не только в этом. Когда оказался на Арале, был очень сильно впечатлен природой, пыльными бурями, полузасыпанными песком аулами… Захотелось помочь. Регион постепенно восстанавливается благодаря заполнению водой Малого Арала, появляется рыба, возрождается рыбная промышленность, но много чего еще можно сделать.



По мнению Даурена, Арал – один из казахстанских брендов, хоть и своеобразный. Ведь во всем мире его знают в негативном ключе, как пример того, как можно убить природу. За этим не видно другого – необычного и интересного! Но постепенно эта тенденция меняется.



По словам сотрудников заповедника Барсакельмес, иностранцев в этих местах немало – людям интересно воочию увидеть дикую и неласковую природу. Приезжает много студентов, ученых. Публика разновозрастная, в основном из Японии, Южной Кореи и европейских стран. Россиян и американцев меньше. Даурен уверен, что туристов здесь может быть гораздо больше, а помогут в этом… корабли.



Когда-то, когда Арал был полноводным, по нему ходили суда. Море отступило, а корабли остались на берегу ржаветь и рассыпаться. Но в соседнем Узбекистане нашли способ вдохнуть в них новую жизнь – стали возить иностранных туристов в Аральский регион. Где еще увидишь на пустынном берегу настоящего верблюда на фоне ржавого корабля?



И все то же самое можно сделать и на казахстанском берегу. Но не просто повторить, а развить, наполнить своим содержанием. Ведь казахстанская часть Арала – это не только соляная пустыня, где когда-то плескалось море. Здесь немало мест с живописной природой, где водятся сайгаки, куланы, джейраны, множество видов птиц. Когда вся эта красота находится рядом с соляной пустошью, получается удивительный и привлекательный контраст. Можно организовывать сафари, туры по поиску древних окаменелостей, которыми богато высохшее морское дно, а также поездки на джипах. А вечерами возвращаться в туристический лагерь на дне высохшего моря. Вокруг лишь ветер и старые корабли…



К сожалению, многие корабли в предыдущие годы распилили и продали на металлолом, – сетует Даурен. – Даже тот, что использовала в своем клипе группа Pink Floyd. В этом плане у нас ситуация сложнее, чем у соседей. В Узбекистане больше сохранилось, там собрали для туристических проектов больше 100 кораблей. Мы за последнее время смогли собрать около 15, зато разных и интересных. У нас есть сейнеры, баржи, корабли снабжения. Даже танкеры и десантные корабли, видимо, задействованные когда-то в работе известного объекта на острове Возрождения.



Место расположения всех этих плавсредств Даурен держит в тайне, чтобы не ушли на металлолом. Сейчас их нужно перетащить ближе к острову Барсакельмес, чтобы было удобно для посещения туристами, и сделать из кораблей инсталляцию. Тогда иностранцы и казахстанцы, приезжающие на Арал, смогут увидеть стоящие на песке корабли как материальное свидетельство экологической катастрофы. Интерес, уверен Даурен, будет:



Это не люксовый, пятизвездочный туризм. Приехать в гламурный отель – это не про Арал. Но для ищущих единения с природой – самое то. И для желающих экстрима. В мире нарастает популярность туризма в стиле знаменитого кинофильма "Безумный Макс", людям интересен образ постапокалиптического мира. В США в пустыне Невада проводится ежегодный тематический и очень популярный фестиваль Burning Man. Десятки тысяч человек приезжают. Есть похожее место в Чили. У нас на Арале возможностей создать такие образы масса!



Но в любом туристическом проекте следующий вопрос после "Что посмотреть?" звучит так: "А что с инфраструктурой?". С дорожной, говорит Даурен, все нормально: до Аральска можно спокойно доехать по автобану, а дальше он и его товарищи разработали различные степные маршруты, привязанные к местным красотам. Для тех, кто хочет окунуться в самобытность уж совсем глубоко, можно организовать конные переходы или поездки на верблюдах.



Проблема чистой воды тоже в прошлом. В регионе пробурена сеть артезианских скважин, есть даже проекты по выпуску местной бутилированной питьевой воды. Что касается жилья для туристов, то капитальное строительство здесь не нужно. Задачу решат мобильные объекты вроде юрт или палаток. Из них на аральских маршрутах Даурен предполагает создать сеть кемпингов. Это, кстати, хорошо совмещается с популярной в последнее время идеей развития караванинга – автомобильного туризма.



Единственная поддержка от государства, которую энтузиасты хотят получить на данном этапе, – это помощь в транспортировке найденных ими кораблей в одно место и придание им охраняемого статуса.



Местное население относится к новациям недоверчиво, – продолжает Даурен. – У них перед глазами нет примера, что такие проекты могут быть выгодны и им. Надо менять ситуацию вокруг, показывать людям, что они, когда туризм заработает широко, смогут зарабатывать, продавая кумыс, шубат, сувениры, продукты. Показывать, что туристический кластер выгоден для всех.



Автор: Ярослав РАЗУМОВ | Алматы

фото Даурен РАПТАЕВ