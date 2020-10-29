|В Бишкеке отключились электричество и тепло. Разруха в головах и клозетах...
16:23 29.10.2020
Бишкек временно остался без электричества. Что происходит?
Днем 29 октября часть Бишкека осталась без света. Электричество отключилось примерно в 13:10.
По предварительным данным, произошла авария на одной из высоковольтных подстанций в Бишкеке.
Так, без энергоснабжения остался центр города, южные микрорайоны.
Электричество было на западной и северной окраинах Бишкека, в частности, в жилмассиве Ак-Орго, в районе Дордоя, в селе Маевка.
Через некоторое минут энергоснабжение начало постепенно восстанавливаться.
В некоторых районах свет вновь пропадает после подключения.
16:20
Из-за перебоев с электроснабжением временно приостановили работу и насосные станции, а также некоторые водозаборы города.
В данное время специалисты подключают водозаборные сооружения и насосные станции, сообщили в мэрии.
15:35
Подача электроэнергии и тепла восстановится в течение часа, сообщил директор ТЭЦ Андрей Воропаев.
Причина – отключение линии 110. На турбинах ТЭЦ сработала защита.
Режим станции пока восстановлен на 75%, в течение часа подача электроэнергии и тепла будет возобновлена.
15:30
В Бишкеке временно прекращена подача теплоснабжения.
Как поясняет "Бишкектеплосеть", в связи с нештатной ситуацией на ТЭЦ города Бишкек и отключением электричества на насосных станциях предприятия прекращена подача теплоснабжения потребителям города Бишкек.
В настоящее время проводятся работы по восстановлению теплоснабжения.
14:20
Компания "Электрические станции" прокомментировала видео с ТЭЦ.
"То, что вы видите на видео - это не дым, это пар... Оборудование сбросило пар, потому что сработала система защиты автоматики".
14:15
В связи с отсутствием электричества в ряде районов нет воды, так как питьевая вода поступает абонентам через насосы.
14:08:
Такое видео начало распространяться в соцсетях. Возможно, отключение электричества как-то повлияло на работу ТЭЦ.