В Бишкеке отключились электричество и тепло. Разруха в головах и клозетах...

16:23 29.10.2020

Бишкек временно остался без электричества. Что происходит?

Днем 29 октября часть Бишкека осталась без света. Электричество отключилось примерно в 13:10.



По предварительным данным, произошла авария на одной из высоковольтных подстанций в Бишкеке.



Так, без энергоснабжения остался центр города, южные микрорайоны.



Электричество было на западной и северной окраинах Бишкека, в частности, в жилмассиве Ак-Орго, в районе Дордоя, в селе Маевка.



Через некоторое минут энергоснабжение начало постепенно восстанавливаться.



В некоторых районах свет вновь пропадает после подключения.



16:20

Из-за перебоев с электроснабжением временно приостановили работу и насосные станции, а также некоторые водозаборы города.



В данное время специалисты подключают водозаборные сооружения и насосные станции, сообщили в мэрии.



15:35

Подача электроэнергии и тепла восстановится в течение часа, сообщил директор ТЭЦ Андрей Воропаев.



Причина – отключение линии 110. На турбинах ТЭЦ сработала защита.



Режим станции пока восстановлен на 75%, в течение часа подача электроэнергии и тепла будет возобновлена.



15:30

В Бишкеке временно прекращена подача теплоснабжения.



Как поясняет "Бишкектеплосеть", в связи с нештатной ситуацией на ТЭЦ города Бишкек и отключением электричества на насосных станциях предприятия прекращена подача теплоснабжения потребителям города Бишкек.



В настоящее время проводятся работы по восстановлению теплоснабжения.



14:20

Компания "Электрические станции" прокомментировала видео с ТЭЦ.



"То, что вы видите на видео - это не дым, это пар... Оборудование сбросило пар, потому что сработала система защиты автоматики".



14:15

В связи с отсутствием электричества в ряде районов нет воды, так как питьевая вода поступает абонентам через насосы.



14:08:

Такое видео начало распространяться в соцсетях. Возможно, отключение электричества как-то повлияло на работу ТЭЦ.