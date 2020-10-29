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|Шизоид-провокатор Макрон приказал вывести войска на улицы всех городов Франции
18:08 29.10.2020
Президент Франции Эммануэль Макрон приказал вывести войска на улицы по всей территории страны. В городах будут размещены до семи тысяч солдат, сообщает Reuters.
Серия вооруженных нападений произошла во Франции
Нападавшие выкрикивали "Аллаху акбар". Три человека погибли, один обезглавлен
После теракта в Ницце безопасность усилят также в школах, отметил он.
Ранее в четверг стало известно о нападении неизвестного возле церкви в Ницце. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Расследование произошедшего ведет антитеррористическая прокуратура. Нападавший в настоящее время находится в больнице. По данным СМИ, во время атаки он выкрикивал "Аллаху акбар!".
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение террористическим актом. Он также заметил, что инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.