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Премьер Малайзии Мохамад заявил о праве мусульман "убить миллионы французов"
18:10 29.10.2020

Премьер-министр Малайзии заявил о праве мусульман "убить миллионы французов"

Мусульмане имеют право на убийство "миллионов французов" в качестве расплаты за их деяния в прошлом. Об этом заявил у себя в Twitter премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

"Вне зависимости от исповедуемой религии, разозленные люди убивают. Французы в течение своей истории убили миллионы людей. Многие были мусульманами. Мусульмане имеют право злиться и убить миллионы французов за резню, которую те устроили в прошлом", - говорится в его сообщении.

Он подчеркнул, что это не значит, что мусульмане делают это: большинство из них, считает политик, не придерживается принципа "око за око". В предыдущих сообщениях он возмутился тем, что всех приверженцев ислама судят по поступкам некоторых из них.

Серия вооруженных нападений произошла во Франции
Нападавшие выкрикивали "Аллаху акбар". Три человека погибли, один обезглавлен
Высказывание прозвучало в серии твитов, озаглавленной "уважайте других": в ней Мохамад резко осудил западные страны за отход от нравственности и навязывание ценностей остальному миру и призвал европейцев уважать чувства других народов. Вместе с тем политик посетовал на то, что введенный в ряде магометанских стран бойкот на французские товары - недостаточная мера для наказания французов.

29 октября в городах Франции прошло сразу несколько террористических атак, на данный момент точно известно о двух. Одна из них, в Ницце, привела к гибели троих человек. Убийца, по некоторым данным, выходец из Туниса, обезглавил одну из жертв и выкрикивал "Аллаху акбар" даже когда уже был задержан и получал медицинскую помощь. Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением "исламофашизма".

Источник - лента
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