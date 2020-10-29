Скончался глава Союза архитекторов Кыргызстана Алымбек Абдраимов

19:08 29.10.2020

29 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Скончался председатель Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов



Скончался председатель Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов. Об этом сообщается на странице Бишкекглавархитектуры в Facebook.



"Алымбек Абдраимов более 30 лет проработал в области градостроительства и архитектуры, он автор генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки городов и поселков по всей республике. В 2014 году избран председателем Союза архитекторов Кыргызстана", - отметили в БГА.



Также Алымбек Абдраимов был президентом Международной ассоциации Союзов архитекторов стран СНГ, Грузии и Сербии.