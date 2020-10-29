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Турецкая военная операция в Сирии встретит аравийское сопротивление, - "НГ"
00:18 30.10.2020

Страны Персидского залива готовы усилить давление на Эрдогана

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
29.10.2020

Возможная наступательная операция Турции на северо-восточные районы Сирии, которой пригрозил накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган, может вызвать активное противодействие тех аравийских столиц, которые рассматривают Анкару в качестве регионального противника. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продемонстрировали неплохое качество контактов с курдскими административными структурами северо-востока Сирии. В случае очередного натиска Турции курды могут получить более интенсивную поддержку стран Персидского залива.
В то время когда 29 октября Турция праздновала День Республики, курдские формирования в Сирии продолжили готовиться к потенциальной наступательной операции со стороны ее сил. Наблюдатели фиксируют, что в сельской местности провинции Ракка бойцы многонациональной коалиции "Демократические силы Сирии" (ДСС), основой которой являются курдские отряды, пытаются создать сеть тоннелей для того, чтобы укрываться от артиллерийских обстрелов турецкой армии и лояльных ей группировок сирийской оппозиции, которые участвуют в операциях. В ДСС говорят о высокой вероятности турецкой наступательной кампании в этих районах. Лишним подтверждением стали открытые угрозы Эрдогана в парламенте.

Арабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" выдвигает предположения, что наступательные действия, вероятно, будут нацелены на то, чтобы связать между собой контролируемые турецкими войсками и лояльной им сирийской оппозицией районы, которые находятся по обе стороны реки Евфрат. То есть Анкару подозревают в желании соединить районы операции "Щит Евфрата" (проходила в 2016–2017 годах) с районами операции "Источник мира" (октябрь 2019 года).

Вопрос заключается только в том, как отреагируют на новое продвижение Анкары в Сирии страны ближневосточного региона. Прошлогодняя турецкая операция "Источник мира", которая стартовала не без согласия президента Дональда Трампа, привела к беспрецедентной консолидации арабского сообщества против турецких действий. На этом фоне понизилась не только требовательность арабских игроков к президентскому дворцу в Дамаске, но и усилилась тенденция на восстановление с ним официальных и полуофициальных отношений, а для Саудовской Аравии и ОАЭ снова обрел смысл вопрос об усилении поддержки курдских формирований против интересов Анкары.

Военные связи ДСС и аравийских столиц до настоящего времени оставались предметом предположений и всевозможных спекуляций в арабских СМИ. Вполне вероятно, что прояснить эти отношения поможет турецкая наступательная операция. Во враждебности политических элит Саудовской Аравии и ОАЭ к турецкому руководству сомневаться не приходится. В последние недели Эр-Рияд стал инициатором торговой войны с Анкарой, введя негласный запрет на товары турецкого производства.

"В последнее время в саудовской прессе появляется все больше статей, которые рассматривают, например, карабахский конфликт через армянскую призму больше, чем через азербайджанскую, – в силу того, что, как утверждается, Азербайджан обладает поддержкой Турции, – заметил в разговоре с "НГ" профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Григорий Косач. – В выпусках саудовских газет по поводу недавних событий в Идлибе говорится: эта ситуация означает, что Эрдоган стремится поссориться со всеми, включая в том числе и Россию. В данном случае его действия, как отмечается в прессе, являются дополнительным показателем того, что он выходит за рамки общепринятых норм поведения в международных отношениях, то есть это довольно серьезно".

Косач обращает внимание на то, что саудовское общественное мнение настроено в целом критично по отношению к Анкаре. "На сегодня Турция активно осуждается прессой в связи со многими обстоятельствами: вспоминают ее тесные отношения с Катаром, вновь говорят, что она поддерживает терроризм в пределах Сирии, – говорит эксперт. – Так что это напряжение будет усиливаться, будет присутствовать и проявлять себя в самых разнообразных формах, которые, как казалось еще недавно, невозможны". Косач допускает, что страны Персидского залива на фоне возможной турецкой операции проявят более активный интерес к северо-востоку Сирии. "В данном случае действия аравийских монархий будут направлены на то, чтобы сузить возможности Турции по распространению ее регионального влияния", – заключает эксперт.

Источник - ng.ru
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